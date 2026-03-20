असम की राजनीति में कई नाम आते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं, जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ सत्ता पाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि जनता के लिए समर्पित रहती है। गोपीनाथ बोरदोलोई (Gopinath Bordoloi) उन्हीं नेताओं में से एक थे। उनका जीवन इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने असम को पूर्वी पाकिस्तान (जो बाद में बांग्लादेश बना) में शामिल होने से बचाया और उसे आजाद भारत का हिस्सा बनाकर हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। वह असम के पहले मुख्यमंत्री बनाए गये थे।

गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म 6 जून 1890 को असम के राहा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम बुद्धेश्वर बोरदोलोई और माता का नाम प्रणेश्वरी बोरदोलोई था। दुर्भाग्यवश, 12 साल की उम्र में उनकी मां का निधन हो गया। इतनी कठिनाई के बावजूद उन्होंने हौसला नहीं खोया और पढ़ाई में आगे बढ़ते रहे। कॉटन कॉलेज से मैट्रिक पास करने के बाद आई.ए. फर्स्ट डिवीजन में पास किया और फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज, कलकत्ता में दाखिला लिया। 1911 में कला स्नातक और 1914 में एम.ए. की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई भी पूरी की और गुवाहाटी लौटकर वकालत शुरू की।

लेकिन गोपीनाथ का मन हमेशा समाज और राजनीति की ओर आकर्षित रहा। उनकी शुरुआती राजनीति 1921 में हुई, जब असम कांग्रेस बनी और उन्होंने इसे जॉइन किया। इसी समय उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, और 1922 में गिरफ्तार होकर जेल गए। जेल में बिताया गया यह समय उनके लिए केवल कठिनाई नहीं था, बल्कि उन्होंने इसके दौरान कई किताबें लिखीं और सामाजिक विचारों पर काम किया। यह वह दौर था जब उनके भीतर एक दूरदर्शी और निडर नेता का स्वरूप बन रहा था।

उनकी राजनीतिक समझ और नेतृत्व क्षमता का असली सबूत 1936 के असम विधानसभा चुनावों में आया। कांग्रेस ने 38 सीटें जीत लीं, लेकिन एक विवादास्पद कानून के कारण वे सरकार बनाने में असमर्थ रहे। इस दौरान गोपीनाथ बोरदोलोई विपक्ष के नेता बने। उनके व्यक्तित्व, ईमानदारी और दूरदर्शिता ने उन्हें सभी समुदायों और राजनीतिक दलों के बीच लोकप्रिय बना दिया।

देश को आजादी मिलने के कई साल पहले बन गये थे मुख्यमंत्री

1938 में मोहम्मद सादुल्ला की सरकार के इस्तीफे के बाद गवर्नर ने गोपीनाथ बोरदोलोई को असम का मुख्यमंत्री बनने का न्यौता दिया। 21 सितंबर 1938 को शपथ लेने के बाद बोरदोलोई ने अपने प्रशासन की प्राथमिकताएं तय कीं – भूमि सुधार, असम के मूल निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा और साम्प्रदायिक संतुलन बनाए रखना। उनका प्रशासन ईमानदार और जनता के लिए समर्पित माना गया और उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सुधार और विकास के क्षेत्र में कई कदम उठाए।

लेकिन असली चुनौती 1946 में आई, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता, विभाजन और नई सरकार की रूपरेखा तय करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। 24 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के अधीन काम करने वाले तीन ब्रिटिश मंत्री – लॉर्ड पेथिक-लॉरेंस (भारत सचिव), सर स्टैफोर्ड क्रिप्स (बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष) और ए.वी. अलेक्जेंडर (फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी) – भारत आए। इस मिशन ने भारत के सभी प्रांतों को तीन समूहों में बांटने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भारत में तीन स्तर की संवैधानिक व्यवस्था होनी थी: सबसे ऊपर फेडरल यूनियन, उसके नीचे स्वायत्त प्रांत और बीच में प्रांतीय समूह।

प्रांतों को तीन समूहों में बांटा गया – पश्चिमोत्तर (पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान), पूर्वी (असम और बंगाल) और शेष मध्य क्षेत्र। ग्रुप ए में हिन्दू बहुल प्रांत, ग्रुप बी में मुस्लिम बहुल प्रांत और ग्रुप सी में बंगाल और असम को एक साथ रखा गया। इसका अर्थ यह था कि असम के प्रतिनिधि संविधान के मसलों में बंगाल के मुस्लिम बहुल हिस्सों के साथ बैठेंगे, और उनकी संख्या कम होने के कारण असम पर दबाव बढ़ सकता था। कांग्रेस ने इस ढांचे का मूल रूप से समर्थन किया क्योंकि यह स्वतंत्र और अविभाजित भारत का सपना प्रस्तुत करता था, मुस्लिम लीग ने भी इसे स्वीकार किया।

असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई ने इस योजना का जोरदार विरोध किया। उनका मानना था कि अगर यह योजना लागू होती, तो असम के फैसले बंगाल के दबाव में आ सकते थे, असम की भाषा, संस्कृति और अधिकार कमजोर पड़ सकते थे और भविष्य में असम की स्थिति प्रभावित हो सकती थी। इतिहासकारों के अनुसार, इस स्थिति के कारण असम के भविष्य में पूर्वी पाकिस्तान में शामिल होने की आशंका भी बढ़ सकती थी।

बोरदोलोई ने इस मसले पर महात्मा गांधी से सलाह ली और दो कांग्रेस नेताओं को उन्हें मिलने भेजा। गांधी ने स्पष्ट कहा कि असम को इस योजना का विरोध करना चाहिए और संविधान सभा से पीछे हट जाना चाहिए, ताकि असम अपनी पहचान और अधिकार सुरक्षित रख सके। इसके बाद असम ने अपनी स्थिति दृढ़ता से बनाए रखी और कैबिनेट मिशन योजना के खिलाफ विरोध जताया। गांधी ने यह भी कहा कि अगर सही समय पर उचित कदम नहीं उठाए गए, तो असम की स्थिति गंभीर हो सकती है। बंगाल का असम पर कोई प्रभाव अस्वीकार्य है।

असम की अलग पहचान कायम रखने के लिए निडरता से कदम बढ़ाया

यह वही समय था जब गोपीनाथ बोरदोलोई ने अपनी दूरदर्शिता और साहस दिखाया। उन्होंने न केवल अपने दस चुने हुए प्रतिनिधियों को समझाया कि वे ग्रुप C में शामिल नहीं होंगे, बल्कि उन्हें भरोसा दिलाया कि अकेले ही असम की पहचान और भविष्य सुरक्षित रखा जा सकता है। उनके इस कदम की राजनीति में अनोखी पहचान बन गई। गोपीनाथ का यह निडर कदम केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि असम की संस्कृति, भाषा और स्थानीय अधिकारों की रक्षा का भी प्रतीक था। उन्होंने विधानसभा और कांग्रेस की बैठकों में लगातार यह सुनिश्चित किया कि असम की अलग पहचान बनी रहे।

इतना ही नहीं, जापान के म्यांमार पर कब्जे के समय असम में शरणार्थियों का संकट पैदा हुआ। गोपीनाथ ने पीस ब्रिगेड बनाई, जो शरणार्थियों की मदद करती और हिंसा को रोकती। लोग कहते थे कि गोपीनाथ बिना तलवार के युद्ध जीत रहे थे। यह उनके साहस और जनता के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

स्वतंत्रता के बाद 1947 में गोपीनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने। उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, असम मेडिकल कॉलेज और असम वेटरिनरी कॉलेज जैसी संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने भूमि सुधार लागू किया, शरणार्थियों की मदद की और साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखा। उनके प्रशासन में सादगी और ईमानदारी की मिसाल मिली। मुख्यमंत्री होते हुए भी वह भौतिक सुखों के मोह में नहीं पड़े और जनता के बीच सामान्य जीवन जीते रहे।

जेल और राजनीतिक संघर्ष के दौरान उन्होंने कई किताबें भी लिखीं – अनासक्तियोग, श्रीरामचंद्र, हजरत मोहम्मद और बुद्धदेव – जो उनके विचार, आदर्श और जनता के प्रति समर्पण दिखाती हैं।

उनकी सादगी, ईमानदारी और जनता के लिए निस्वार्थ सेवा के कारण असम के गवर्नर जयाराम दाऊलतराम ने उन्हें ‘लोकप्रिय’ की उपाधि दी। 5 अगस्त 1950 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके आदर्श और कार्य आज भी असम और भारत के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। बाद में 1999 में तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया और 2002 में संसद भवन में उनकी मूर्ति स्थापित कराई।

यह सीरीज असम के सभी मुख्यमंत्रियों की कहानी प्रस्तुत करती है। पढ़ें अगली कड़ी में बिष्णुराम मेधी की राजनीतिक यात्रा।

गोपीनाथ बोरदोलोई के जीवन का सबसे बड़ा और रोमांचक सबक यही था कि कैसे एक अकेले नेता की जिद ने पूरे राज्य की तकदीर बदल दी, और असम को पूर्वी पाकिस्तान में जाने के खतरे से बचाकर भारत का हिस्सा बनाए रखा। एक बार किसी विवाद के दौरान, सभी समुदायों के नेता उनके पास आए और कहा – “सर, आप ही हमें इस लड़ाई से बचा सकते हैं।” गोपीनाथ मुस्कुराए और बोले – “हम सब असम के लिए हैं, कोई हिन्दू, कोई मुस्लिम नहीं, बस इंसान।” यही जिद, यही दूरदर्शिता, यही निडरता – यही वजह है कि असम आज भी सुरक्षित और मजबूत राज्य है, और उनके काम और आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं।

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पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इनमें पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु को विपक्ष के मजबूत गढ़ के रूप में देखा जाता है, जबकि असम पहले से ही भाजपा के लिए मजबूत राज्य माना जाता रहा है। ऐसे में विपक्ष शासित राज्यों की राजनीतिक स्थिति इस बार काफी अहम मानी जा रही है और भाजपा इन राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अभी की स्थिति को देखें तो भाजपा का सबसे बड़ा लक्ष्य असम में अपनी सरकार बचाए रखना है। इसके साथ ही वह पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करने या कम से कम अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। वहीं केरल और तमिलनाडु में भी विपक्षी दलों को चुनौती देने के लिए पार्टी लंबे समय से रणनीति पर काम कर रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर क्लिक करें।