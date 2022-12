Mughal Emperors: हफ्ते में 3 दिन शाकाहारी खाना खाते थे अकबर, शाहजहां को सिर्फ किन्नर परोसा करते थे भोजन

Mughal Emperor Akbar: फूड हिस्टोरियन सलमा हुसैन ने अपनी किताब ‘द एम्पायर ऑफ द ग्रेट मुगल्स: हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर’ में बताया है कि अकबर की शाही रसोई में अकबर की शाही रसोई में भारत और फारस के 400 से अधिक रसोइए काम करते थे।

16वीं सदी की इस पेंटिंग में बाबर द्वारा आयोजित एक भोज को उकेरा गया है। (Photo: Wikimedia Commons)

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram