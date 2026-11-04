US midterm elections: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं से बार-बार अपील की थी कि वे मध्यावधि चुनाव में उन्हें भी उम्मीदवार मानकर वोट दें। मतदाताओं ने ऐसा ही किया, लेकिन इसका नतीजा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक रहा।

मंगलवार को हुए चुनाव में मतदाताओं ने रिपब्लिकन पार्टी के मजबूत गढ़ों में भी डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों को करारी शिकस्त दे दी। साथ ही मतदाताओं ने अनिश्चित माने जाने वाले राज्यों (स्विंग स्टेट्स) में भी पार्टी को झटका दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी ने न्यू हैम्पशायर, नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, टेक्सास और यहां तक कि साउथ कैरोलिना में भी अहम जीत हासिल की।

डोनाल्ड ट्रंप की विवादित चुनावी क्षेत्र परिसीमन योजना भी उलटी पड़ती दिखाई दी। जॉर्जिया में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कीशा लांस बॉटम्स राज्य की गवर्नर चुनी जाने वाली पहली अश्वेत महिला बनीं। वहीं, टेक्सास में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जीना हिनोजोसा राज्य की पहली मध्य अमेरिकी मूल की गवर्नर चुनी गईं।

एसोसिएटेड प्रेस (एपी) के वोटर पोल के मुताबिक, देशभर के मतदाता बदलाव के मूड में थे। करीब तीन-चौथाई मतदाताओं ने कहा कि वे देश की मौजूदा दिशा से नाराज या असंतुष्ट हैं।

जिन मतदाताओं ने वोट डालते समय डोनाल्ड ट्रंप को ध्यान में रखा, उनमें उनकी नीतियों का विरोध करने वालों की संख्या उनका समर्थन करने वालों से करीब दोगुनी थी। ज्यादातर मतदाताओं ने महंगाई के लिए भी ट्रंप प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। करीब 60 फीसदी मतदाताओं का मानना था कि सामान्य से ज्यादा कीमतों के लिए ट्रंप की नीतियां जिम्मेदार हैं।

चुनाव में मिली बढ़त के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की नजर हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव और सीनेट, दोनों में बहुमत हासिल करने पर है। इससे ट्रंप की शक्तियों पर अंकुश लग सकता है। अब तक रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली कांग्रेस ने ट्रंप के फैसलों पर बहुत कम रोक लगाई है।

मंगलवार को हुए मध्यावधि चुनाव के नतीजों से जुड़े कुछ अहम निष्कर्ष इस प्रकार हैं।

ट्रंप के राजनीतिक दौर के अंत की शुरुआत

इस चुनावी हार को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मतदाताओं की सीधी नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप का दूसरा और आखिरी कार्यकाल खत्म होने में अभी करीब दो साल बाकी हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचती दिखाई दे रही है।

डोनाल्ड ट्रंप की लगातार घटती लोकप्रियता के साथ-साथ अलोकप्रिय ईरान युद्ध और बढ़ती महंगाई से परेशान मतदाताओं ने रिपब्लिकन पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दीं।

एपी के वोटर पोल के मुताबिक, करीब 60 फीसदी मतदाताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के कामकाज पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप देश के हितों के मुकाबले अपने निजी हितों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। लगभग 70 फीसदी मतदाताओं का मानना है कि कांग्रेस को राष्ट्रपति की शक्तियों पर ज्यादा अंकुश लगाना चाहिए और उनके फैसलों की निगरानी करनी चाहिए।

मतदाताओं के रुझान में यह बदलाव 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में भी असर डाल सकता है। इस चुनाव की अनौपचारिक शुरुआत बुधवार से ही मानी जा रही है।

हर जगह जीत रहे डेमोक्रेट

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक सिर्फ तीन बार ऐसा हुआ है, जब मध्यावधि चुनाव में हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव और सीनेट, दोनों का नियंत्रण एक पार्टी से दूसरी पार्टी के हाथ में गया। ऐसा 1946, 1994 और 2006 में हुआ था।

अब 2026 में डेमोक्रेटिक पार्टी एक बार फिर ऐसा करने के करीब पहुंच गई है। यह पार्टी के लिए ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। जॉर्जिया, ओहायो और टेक्सास में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों ने सीनेट और गवर्नर के चुनाव जीते। खास बात यह है कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने ओहायो में 11 प्रतिशत और टेक्सास में 14 प्रतिशत अंकों के अंतर से जीत हासिल की थी।

नॉर्थ कैरोलिना में डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व गवर्नर रॉय कूपर ने सीनेट का चुनाव जीत लिया। जॉर्जिया में सीनेटर जॉन ओसॉफ ने आसानी से दोबारा जीत हासिल की, जबकि कीशा लांस बॉटम्स राज्य की गवर्नर चुनी गईं। न्यू हैम्पशायर में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार क्रिस पैपास ने सीनेट का चुनाव जीत लिया।

ओहायो में पूर्व सीनेटर शेरोड ब्राउन ने रिपब्लिकन पार्टी के कब्जे वाली सीनेट सीट जीतकर डेमोक्रेटिक पार्टी के खाते में डाल दी। वहीं, राज्य की पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी एमी एक्टन ने गवर्नर पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी विवेक रामास्वामी को हरा दिया।

डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत का सिलसिला कंसास में भी जारी रहा। यहां मतदाताओं ने पहली बार चुनाव लड़ रहे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एडम हैमिल्टन को चुना।

डेमोक्रेटिक पार्टी लंबे समय से टेक्सास में जीत हासिल करने की कोशिश कर रही थी। इस बार उसे यहां भी बड़ी सफलता मिली। राज्य के 37 वर्षीय जेम्स तालारिको सीनेट के लिए चुने गए, जबकि जीना हिनोजोसा ने तीन बार के गवर्नर ग्रेग एबॉट को हरा दिया।

डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा झटका साउथ कैरोलिना में लगा। यहां उन्होंने दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम की जगह लेने के लिए अपनी बहन डार्लिन ग्राहम को उम्मीदवार बनाया था। लेकिन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और बाल रोग विशेषज्ञ एनी एंड्रयूज ने उन्हें हरा दिया। एंड्रयूज पहली बार चुनाव लड़ रही थीं।

फिलहाल सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 और डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 47 सीटें हैं। सीनेट में बहुमत हासिल करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को उन राज्यों में भी जीत दर्ज करनी होगी, जहां 2024 में ट्रंप जीते थे।

चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में भी बहुमत हासिल करने की राह पर है। मौजूदा कांग्रेस की शुरुआत में रिपब्लिकन पार्टी के पास 220 और डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 215 सीटें थीं।

डेमोक्रेटिक पार्टी की छवि को भी सुधारने की जरूरत

2026 में ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की छवि बहुत अच्छी है। पार्टी के भीतर प्रगतिशील वामपंथी धड़े और उदारवादी से लेकर मध्यमार्गी नेताओं के बीच खींचतान जारी है। मंगलवार के नतीजों के बाद दोनों धड़े अपनी-अपनी जीत का दावा करते हुए पार्टी की दिशा तय करने में अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

एपी के वोटर पोल के मुताबिक, करीब आधे मतदाता डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में बहुत खराब या कुछ हद तक खराब राय रखते हैं। वहीं, करीब 60 फीसदी मतदाता रिपब्लिकन पार्टी को नकारात्मक नजर से देखते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी क्षेत्र परिसीमन योजना उलटी पड़ सकती है

पिछले साल ट्रंप ने टेक्सास में कांग्रेस के चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय करने की कोशिश शुरू की थी। इस फैसले के बाद विवाद खड़ा हो गया था। टेक्सास अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला ऐसा राज्य है, जहां रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है।

इसके जवाब में कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने अपने राज्य में भी चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय करने के लिए मतदाताओं को तैयार किया। इसके बाद डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दोनों पार्टियों के शासन वाले राज्यों ने अपने-अपने यहां ऐसा ही किया।

हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन से शुरू की गई चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन की इस मुहिम का फायदा रिपब्लिकन पार्टी को मिलता नहीं दिख रहा है। कागजों पर इस बदलाव से रिपब्लिकन पार्टी को नौ सीटों का फायदा मिलने का अनुमान था। लेकिन नए परिसीमन के तहत पार्टी ने अपने समर्थक मतदाताओं को कई अलग-अलग चुनावी क्षेत्रों में बांट दिया।

इसका नुकसान फ्लोरिडा और संभवत: टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी को उठाना पड़ सकता है। इन राज्यों में पार्टी की योजना थी कि उसे हिस्पैनिक और अन्य गैर-श्वेत मतदाताओं का समर्थन मिलेगा। लेकिन शुरुआती नतीजे बताते हैं कि इस बार ऐसा नहीं हुआ।

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अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में अब नतीजों की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने दोनों सदन में बहुमत हासिल कर लिया है। वैसे तो इस चुनाव के नतीजे प्रत्यक्ष रूप से डोनाल्ड ट्रंप पर कोई असर नहीं डालेंगे, लेकिन अमेरिका के दोनों सदन सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनकी स्थिति पर असर जरूर पड़ेगा। इस चुनावी नतीजों से डेमोक्रेटिक पार्टी को दोनों सदनों में मजबूती मिलेगी। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।