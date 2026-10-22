आज के समय में मोबाइल फोन, इंटरनेट और ऑनलाइन सर्विसेज आम जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई हैं। डिजिटल इंडिया के इस दौर में पढ़ाई से लेकर बैंकिंग, बिल पेमेंट, शॉपिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक बहुत सारे काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश के सभी लोगों की पहुंच इन डिजिटल सुविधाओं तक बराबर है? सरकारी आंकड़े और रिपोर्ट बताते हैं कि इंटरनेट की उपलब्धता बढ़ने के बावजूद मोबाइल फोन के व्यक्तिगत स्वामित्व और इंटरनेट के इस्तेमाल में महिला-पुरुष के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। यह अंतर खासतौर पर ग्रामीण भारत में दिखाई देता है।

केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSO) ने जनवरी से मार्च 2025 के बीच Comprehensive Modular Survey: Telecom किया था। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के 48.4 फीसदी लोगों में शामिल महिलाओं के पास अपना मोबाइल फोन है जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 80.7 फीसदी है। यानी दोनों के बीच 32.3 प्रतिशत अंक का अंतर है। शहरों में भी मोबाइल फोन रखने के मामले में महिलाओं और पुरुषों के बीच 18.2 प्रतिशत अंक का अंतर पाया गया। यहां 71.8 फीसदी महिलाओं और 90 फीसदी पुरुषों के पास अपना मोबाइल फोन था।

शहरों में भी मोबाइल फोन रखने के मामले में महिलाओं और पुरुषों के बीच 18.2 प्रतिशत अंक का अंतर पाया गया।

क्या हर किसी के पास इंटरनेट की पहुंच?

डिजिटल सुविधाओं की तस्वीर को समझने के लिए घर में इंटरनेट की उपलब्धता और किसी व्यक्ति के पास अपना फोन होने के बीच का अंतर देखना जरूरी है। सर्वेक्षण के मुताबिक, देश के 86.3 फीसदी परिवारों में घर के भीतर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध थी। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवारों का हिस्सा 83.3 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 91.6 फीसदी था।

15-29 वर्ष के बीच मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले पुरुषोंं-महिलाओं के आंकड़े (image source: PIB)

पहली नजर में ये आंकड़े बताते हैं कि लोगों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंच रही हैं। लेकिन घर में इंटरनेट होने का मतलब यह नहीं है कि परिवार के हर सदस्य के पास अपना मोबाइल है या वह खुद इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है। अपना खुद का मोबाइल फोन होना ही इस अंतर को साफ दिखाता है।

इंटरनेट इस्तेमाल करने में भी पीछे हैं महिलाएं

अपना खुद का मोबाइल फोन होने का यह अंतर इंटरनेट के इस्तेमाल में भी दिखाई देता है। MoSPI के सर्वेक्षण के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की 57.6 फीसदी महिलाओं ने सर्वेक्षण से पहले के तीन महीनों में कम से कम एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल किया था। पुरुषों में यह आंकड़ा 72.1 फीसदी था। इस तरह दोनों के बीच 14.5 प्रतिशत अंक का अंतर रहा।

शहरी क्षेत्रों में 74 फीसदी महिलाओं और 85.5 फीसदी पुरुषों ने इसी अवधि में इंटरनेट का इस्तेमाल किया। यानी शहरों में भी महिला-पुरुष के बीच 11.5 प्रतिशत अंक का अंतर बना हुआ है।

ये आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल असमानता सिर्फ गांव और शहर के बीच नहीं है। एक ही क्षेत्र में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं की डिजिटल पहुंच में भी अंतर है।

डिजिटल स्किल में कितना अंतर?

इंटरनेट का इस्तेमाल करना और डिजिटल माध्यमों पर कोई काम कर पाना एक जैसी बात नहीं है। उदाहरण के लिए, मोबाइल या कंप्यूटर से किसी दस्तावेज, तस्वीर या वीडियो को अटैच करके मैसेज भेजना एक बुनियादी डिजिटल स्किल है।

सर्वेक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की 50.9 फीसदी महिलाओं ने बताया कि उन्होंने पिछले तीन महीनों में इस स्किल का इस्तेमाल किया था। पुरुषों में यह आंकड़ा 67.2 फीसदी था। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 65.8 फीसदी और पुरुषों के लिए 79.1 फीसदी रहा।

ध्यान देने वाली बात है कि ये आंकड़े लोगों के खुद बताए गए अनुभवों पर आधारित हैं। सर्वे में यह जांचने के लिए कोई प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं हुआ कि वे डिजिटल काम करना जानते हैं या नहीं। इसलिए इन आंकड़ों से डिजिटल स्किल में अंतर तो पता चलता है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सभी महिलाएं ये काम करने में असमर्थ हैं।

आंकड़े क्या कहते हैं?

MoSPI के इस सर्वे के मुताबिक, भारत में डिजिटल पहुंच को सिर्फ इस बात से नहीं समझा जा सकता कि कितने घरों में इंटरनेट या स्मार्टफोन है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के पास अपना मोबाइल फोन होने की संभावना पुरुषों के मुकाबले काफी कम है। इंटरनेट के इस्तेमाल और डिजिटल कामों में भी महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर है। शहरों में यह अंतर कम जरूर है लेकिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

कुल मिलाकर, डिजिटल इंडिया के सामने अब चुनौती सिर्फ ज्यादा घरों तक इंटरनेट पहुंचाने की नहीं है। यह भी जरूरी है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर डिजिटल सुविधाओं का इस्तेमाल कर सके। खासकर महिलाओं के लिए अपना मोबाइल फोन होना, इंटरनेट इस्तेमाल करने का मौका मिलना और डिजिटल काम करना आना जरूरी है। हालांकि इस सर्वे के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अपना मोबाइल फोन ना होने की वजह से ही महिलाओं की शिक्षा, रोजगार या सरकारी योजनाओं तक पहुंच प्रभावित होती है।

Source: केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), National Sample Survey Office, Comprehensive Modular Survey: Telecom, 2025। सर्वेक्षण जनवरी-मार्च 2025 के दौरान किया गया था और इसके रिजल्ट 29 मई 2025 को जारी किए गए।

रिपोर्ट की बड़ी बातें:

-ग्रामीण इलाकों में 15 से 29 साल की उम्र के करीब 96.8 प्रतिशत युवाओं ने पिछले तीन महीनों में कम से कम एक बार मोबाइल फोन का इस्तेमाल निजी कॉल करने या इंटरनेट चलाने के लिए किया। शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 97.6 प्रतिशत है।

-ग्रामीण इलाकों में 15 से 29 साल की उम्र के मोबाइल फोन रखने वाले लोगों में से करीब 95.5 प्रतिशत के पास स्मार्टफोन है। वहीं शहरी इलाकों में इस आयु वर्ग के करीब 97.6 प्रतिशत मोबाइल फोन धारकों के पास स्मार्टफोन है।

-ग्रामीण इलाकों में 15 से 29 साल की उम्र के करीब 92.7 प्रतिशत लोगों ने पिछले तीन महीनों में कम से कम एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल किया। शहरी इलाकों में यह आंकड़ा करीब 95.7 प्रतिशत रहा।

-15 से 29 साल की उम्र के जिन लोगों ने ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन करने की स्किल होने की बात कही। इनमें से करीब 99.5 प्रतिशत लोग UPI के जरिए ऑनलाइन बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं।

-भारत में करीब 85.5 प्रतिशत परिवारों के पास कम से कम एक स्मार्टफोन है।

-भारत में करीब 86.3 प्रतिशत परिवारों के घर में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।