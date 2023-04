अंक‍िता देशकर

सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक पोस्ट वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में प्रवेश के लिए JEE (Joint Entrance Examination) पास नहीं किया। पोस्ट से दावा है कि केजरीवाल ने “कॉर्पोरेट कोटा” के माध्यम से IIT में प्रवेश लिया था। सोशल मीडिया पर केजरीवाल को लेकर यह दावा करने वाले पोस्ट्स को खूब साझा किया जा रहा है।

पोस्ट में दावे के साथ युवा अरविंद केजरीवाल की तस्वीर देखी जा सकती है। कुछ पोस्ट में आरटीआई की कॉपी भी है। जनसत्ता ने अपनी पड़ताल में पाया कि यह वायरल दावा झूठा है।

क्या हो रहा है वायरल?

लवणासुर केजरुद्दीन की IIT पढ़ाई पर RTI की सूचना बताती है कि इसने IIT में एडमिशन JEE का एग्जाम न देकर,कोटे से लिया था बताया जाता है जिंदल ग्रुप ने डोनेशन के बदले जिन 2 लड़को को IIT में एडमिशन दिलाया था उसमें से एक लवणासुर था आज तक अपना JEE एग्जाम का रिजल्ट सार्वजनिक नही कीया है pic.twitter.com/2WY5WBzPvK — मासूम??‍♀️बिल्लो (parody) (@Sh7Uk22La4) April 7, 2023

ऐसे की गई सोशल मीड‍िया पर वायरल क‍िए जा रहे दावे की जांच

जनसत्ता ने अपनी पड़ताल गूगल कीवर्ड सर्च से शुरू की।

हमें एक रिपोर्ट मिली जिसका शीर्षक था, ‘Kejriwal has no IIT rank, he got in through ‘other’ methods: Swamy‘. यह रिपोर्ट 26 जून 2016 की है, जिसमें भाजपा नेता ने दावा किया है कि आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के रैंक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जबकि अधिकांश छात्रों के रैंक की जानकारी उपलब्ध है।

बाद में, हमें डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट मिली, जिसका शीर्षक था, ‘Kejriwal got 563 rank in JEE, says institute‘ यह रिपोर्ट 10 जुलाई, 2016 को प्रकाशित हुई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, आईआईटी खड़गपुर के डिप्टी रजिस्ट्रार और जन सूचना अधिकारी डॉ अनंतबंधु पात्रा ने बताया “उपलब्ध र‍िकॉर्ड के अनुसार, अरविंद कुमार केजरीवाल, रोल नंबर 8526118 को IIT-JEE के माध्यम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक (ऑनर्स) के लिए एडमिशन मिला था। ऐसे पुराने सत्र (1985-89) में अरविंद केजरीवाल सहित किसी भी स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक पता नहीं चल रहा है… हालांकि एडमिशन रजिस्टर की गहरी पड़ताल के बाद, यह पाया गया कि केजरीवाल का ऑल इंडिया रैंक 563 है।”

हमें एनडीटीवी के आधिकारिक यूट्यूब हैंडल पर पोस्ट किया गया एक वीडियो भी मिला। वीडियो का शीर्षक है, ‘Arvind Kejriwal Cites IIT-JEE Rank For “Make Indians Rich” Formula | NDTV Exclusive’। वीडियो में 1 मिनट 25 सेकेंड पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी आईआईटी जेईई रैंक 563 बताई है।

इसी तरह फेसबुक पर सर्च करने पर हमें एबीपी लाइव के आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक वीडियो मिला। आईआईटी खड़गपुर के तत्कालीन रजिस्ट्रार इस बात से इनकार करते हैं कि अरविंद केजरीवाल का दाखिला कॉर्पोरेट कोटा से हुआ था। चैनल से बात करते हुए उन्होंने माना था कि केजरीवाल की ऑल इंडिया रैंक 563 थी।

जब हमने आरटीआई के जवाब को ऑनलाइन खोजा, तो हमें अभिषेक मोदक की ‘Quora’ पर एक पोस्ट मिली। मोदक आरटीआई एंथूज़ियास्ट हैं। उन्होंने आरटीआई के जवाब की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, “अरविंद केजरीवाल ने IIT-JEE में AIR-563 हासिल किया था। केजरीवाल ने आईआईटी खड़गपुर से 1985–89 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक किया। उनका सीजीपीए 8.42 है। इसका खुलासा आईआईटी खड़गपुर में दायर एक आरटीआई आवेदन से हुआ है।”

अभिषेक मोदक ने हमें बताया कि उन्होंने स्वयं आरटीआई दायर की थी और आईआईटी खड़गपुर से जवाब प्राप्त किया था।

जनसत्ता ने आईआईटी खड़गपुर के पूर्व अधिकारियों से भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें इंजीनियरिंग विभाग के लिए ऐसे किसी “कॉर्पोरेट प्रवेश कोटा” के बारे में पता नहीं है। हमने IIT खड़गपुर को लिखा है, और “कॉर्पोरेट कोटा” पर औपचारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।

निष्कर्ष

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आईआईटी जेईई परीक्षा की दी थी। आईआईटी खड़गपुर के एक आरटीआई जवाब के अनुसार, उनकी आईआईटी जेईई रैंक 563 थी। जेईई परीक्षा के माध्यम से आईआईटी में प्रवेश नहीं पाने का वायरल दावा झूठा है।