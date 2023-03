दोस्त के घर पहली बार अमृता से मिले थे देवेंद्र फडणवीस, डेढ़ घंटे की मुलाकात में हो गया था प्यार, जानिए शादी से जुड़ा दिलचस्प किस्सा

देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड शैलेश जोगळेकर के घर पर हुई थी।

देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस (Photo Credit – Instagram/amruta.fadnavis)

महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) की पत्नी अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis) भ्रष्टाचार के एक मामले के कारण चर्चा में हैं। देवेंद्र फडणवीस और अमृता की शादी साल 2005 में हुई थी। अमृता महाराष्ट्र के मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ शरद रानाडे और स्त्री रोग विशेषज्ञ चारुलता रानाडे की बेटी हैं। कैसे हुई थी देवेंद्र-अमृता की मुलाकात? देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड शैलेश जोगळेकर के घर पर हुई थी। तब देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार विधायक बन चुके थे। शैलेश अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अमृता अपने घर में बोलकर आयी थीं कि वह आधे घंटे में आ जाएंगी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस से मिलने के बाद उनकी मुलाकात करीब डेढ़ चली। और उस पहली ही मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। क्यों घबराई हुईं थीं अमृता? देवेंद्र के साथ पहली मुलाकात से पहले अमृता बहुत घबराई हुई थीं। इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में वह बताती हैं, “मिलने से पहले मुझे टेंशन और प्रेशर था। मैं सोच रही थी कि देवेंद्र किस टाइप के इंसान होंगे। क्योंकि नेताओं को लेकर मेरे दिमाग में एक नकारात्मक छवि थी। लेकिन उनसे मिलने के साथ ही यह डर गायब हो गया क्योंकि मैंने देखा कि वह बहुत ही सच्चे और डाउन टू अर्थ इंसान हैं।” लिस्ट में थे 500 मेहमान, पहुंच गए 20,000 अमृता और देवेंद्र की शादी में बहुत कम लोगों को बुलाने की योजना थी। करीब 500-600 लोग ही गेस्ट लिस्ट में शामिल थे। लेकिन देवेंद्र को चाहने वाले उनके समर्थक बिना बुलाए ही शादी में पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जाता है कि देवेंद्र की शादी में करीब 20-30 हजार लोग पहुंच गए थे। हालांकि यह सब देखकर अमृता के माता-पिता को बहुत गर्व हुआ था। उन्हें पहली बार पता चला था कि उनके दामाद को चाहने वालों की संख्या कितनी बड़ी है। बता दें देवेंद्र और अमृता को एक बेटी है, जिसका नाम उन्होंने दिविजा रखा है। बाएं से- देवेंद्र फडणवीस, दिविजा, अमृता फडणवीस क्यों चर्चा में हैं अमृता फडणवीस? अमृता की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने एक महिला डिजाइनर को गिरफ्तार किया है। डिजाइनर का नाम अनिक्षा जयसिंघानी (Aniksha Jaisinghani) हैं। अनिक्षा पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिता पर दर्ज केस को खत्म कराने के लिए अमृता को रिश्वत की पेशकश की थी। अनिक्षा सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की बेटी हैं। मीडिया में मामले की चर्चा के बाद देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि यह एक ट्रैप, जिसमें उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। फडणवीस ने गुरुवार को विधानसभा में कहा, “जैसे ही मुझे फंसाने की इस कोशिश का अंदाजा लगा, हमने तत्काल इस मामले में पुलिस के संज्ञान में लाया। पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की। मेरी पत्नी को धमकाने और ब्लैकमेल करने के इरादे से जो वीडियो भेजे गए थे, उनकी जांच की गई, लेकिन उनमें कोई तथ्य नहीं पाया गया।”

