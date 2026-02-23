Devdutt Pattanaik Arts & Culture: (द इंडियन एक्सप्रेस ने UPSC उम्मीदवारों के लिए इतिहास, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कला, संस्कृति और विरासत, पर्यावरण, भूगोल, विज्ञान और टेक्नोलॉजी आदि जैसे मुद्दों और कॉन्सेप्ट्स पर अनुभवी लेखकों और स्कॉलर्स द्वारा लिखे गए लेखों की एक नई सीरीज शुरू की है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ पढ़ें और विचार करें और बहुप्रतीक्षित UPSC CSE को पास करने के अपने चांस को बढ़ाएं। पौराणिक कथाओं और संस्कृति में विशेषज्ञता रखने वाले प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक ने अपने इस लेख में बताया कि भारत के नाम की उत्पत्ति या उसके इतिहास को लेकर व्याख्या की है।)

भारत के नाम और इतिहास को समझें तो इसके अनगिनत नाम हैं, लेकिन इसकी कोई एक निश्चित उत्पत्ति कथा (Origin story) नहीं है। आधुनिक राष्ट्रवाद के लिए यह बात थोड़ी असहज हो सकती है, क्योंकि वह एक स्पष्ट और एकल उद्गम को प्राथमिकता देता है। सच कहीं अधिक सूक्ष्म और आकर्षक है। भारत को किसी एक विशिष्ट क्षण में खोजा और स्थायी रूप से ‘लेबल’ नहीं किया गया था। इसके बजाय, यह एक ऐसा ‘विचार’ है जिसे व्यापारियों, पुजारियों, राजाओं, आक्रमणकारियों, तीर्थयात्रियों और मानचित्रकारों ने धीरे-धीरे जोड़ा है। सभी ने इस भूमि को अपनी जरूरतों के अनुसार देखा और वैसा ही नाम दिया।

शुरुआती बाहरी लोग और ‘मेलुहा’

भारत के नाम क लेकर सबसे शुरुआती बाहरी लोगों पर विचार करें तो मेसोपोटामिया के ग्रंथों में ‘मेलुहा’ का उल्लेख मिलता है। उस दौरान यह एक दूरस्थ पूर्वी बंदरगाह जो मोतियों, लकड़ी और असामान्य जानवरों से समृद्ध था। हम यह मान लेते हैं कि यह सिंधु क्षेत्र को संदर्भित करता है, संभवतः हड़प्पा के तटीय शहरों में से एक हो सकता है। हालांकि हम पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकते। ‘मेलुहा’ खुद के द्वारा दिया गया नाम नहीं है। यह एक व्यापारी का दिया हुआ ‘लेबल’ है, जो व्यापारिक मार्गों और समुद्री कल्पनाओं से उपजा है। यह दर्शाता है कि विश्व इतिहास में भारत का प्रवेश शुरू में एक राष्ट्र के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापारिक गंतव्य के रूप में हुआ था।

ऊंचे पहाड़ों के पार वाली जमीन

अक्कादियन लोग भारत के लिए ‘परुपारेसन’ (Paruparaesanna) शब्द का उपयोग करते थे, जिसका अर्थ “ऊंचे पहाड़ों के पार की भूमि” है। मतललब ये कि इतनी ऊंची कि बाज भी वहां तक न पहुंच सकें। यह भूगोल को व्यक्त करने का एक विस्मयकारी तरीका है। यहां भारत नदियों या राजाओं से परिभाषित नहीं है, बल्कि उस असीम दूरी से है, जहां भाषा लड़खड़ा कर काव्य बन जाती है। हिंदूकुश अभी तक कोई सीमा नहीं थी, बल्कि ज्ञात भूमि की सीमाओं को परिभाषित करने वाली एक बाधा थी।

‘भारत’ की परतें

‘भारत’ नाम अधिक आत्मीय और स्वदेशी लगता है, फिर भी यह परतों में लिपटा है। ‘भरत’ नाम शुरू में एक वैदिक कबीले (tribe) को संदर्भित करता था, जोकि कई कबीलों में से एक था। समय के साथ स्मृति ने कबीले को एक राजा में, राजा को एक पूर्वज में और पूर्वज को एक प्रतीक में बदल दिया। महाभारत के समय तक, भरत केवल एक वंश नहीं, बल्कि एक नैतिक अवधारणा बन चुका था लेकिन उस दौरान भी ‘भारत’ पूरे भारत को समाहित नहीं करता था। 100 ईसा पूर्व के आसपास, खारवेल के शिलालेखों में ‘भारत’ मुख्य रूप से गंगा बेसिन को दर्शाता है, जिसे दक्षिण की ‘द्रविड़’ या ‘द्रमिल’ भूमि से स्पष्ट रूप से अलग बताया गया है। भारत का विस्तार धीरे-धीरे हुआ, यह जैविक (organic) नहीं था, बल्कि शक्ति के माध्यम से बढ़ा था।

ब्राह्मांडीय भारत क्या है?

वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम यानी ‘हिंदू’ और ‘इंडिया’, भारतीय मूल के नहीं हैं। ये ‘सिंधु’ से निकले हैं, जो कि वह नदी है जो फारसियों और यूनानियों के लिए ज्ञात दुनिया की पूर्वी सीमा थी। ‘हिंदू’ एक फारसी उच्चारण है, जबकि ‘इंडोस’ एक ग्रीक व्याख्या है। दोनों ही एक जटिल भूमि को सिर्फ एक नदी सीमा तक सीमित कर देते हैं। 500 ईसा पूर्व के बाद, ये नाम प्रचलित हुए क्योंकि साम्राज्यों को सरल लेबल की आवश्यकता होती है। 1000 ईस्वी के बाद उपमहाद्वीप के भीतर ‘हिंदू’ ने एक नया अर्थ प्राप्त किया। यह ‘हिंदू धर्म’ को ‘तुरुक्क धर्म’ से अलग करने का एक तरीका बन गया, जो कि भूगोल के बजाय पहचान का प्रतीक बन गया। एक नदी से उत्पन्न शब्द धार्मिक विमर्श के एक चिह्न में बदल गया।

इसके बाद जिक्र ‘जंबूद्वीप’ का भी है। इसका उपयोग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अशोक के शिलालेखों में किया गया। इतना ही नहीं, जैन व बौद्ध ग्रंथों में इसकी गूंज मिलती है। यह राजनीतिक भारत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय भारत है। इस भूमि का नाम ‘जंबू’ (जामुन) के पेड़ के नाम पर रखा गया है, जो उर्वरता, मिठास और नैतिक व्यवस्था का सुझाव देता है। जंबूद्वीप सीमाओं से नहीं, बल्कि मिथकों के समुद्रों से घिरा है। यह भारत को मानचित्र के केंद्र में नहीं, बल्कि एक नैतिक ब्रह्मांड के केंद्र में रखता है।

आर्यावर्त के जरिए परिवर्तन

‘आर्यावर्त’ एक और परिवर्तन को दर्शाता है। 200 ईसा पूर्व के आसपास के प्रारंभिक धर्मशास्त्र ग्रंथ, आर्यावर्त को यमुना-गंगा दोआब तक सीमित रखते हैं। यह एक राष्ट्र नहीं, बल्कि एक अनुष्ठानिक हृदयस्थल (ritual heartland) है, जहां विशिष्ट लोगों की उपस्थिति के कारण विशिष्ट नियम लागू होते हैं। दो शताब्दियों बाद इसी शब्द का नाटकीय रूप से विस्तार हुआ। अधिकांश प्रारंभिक धर्मसूत्र आर्यावर्त को हिमालय और विंध्य के बीच की भूमि के रूप में परिभाषित करते हैं। बाद के कानूनी पाठ, विष्णु स्मृति ने इस सीमा को तोड़ दिया और दक्षिणापथ के बड़े हिस्सों को ‘म्लेच्छ भूमि’ के बजाय सांस्कृतिक रूप से ‘आर्यावर्त’ माना। इस प्रकार आर्यावर्त हिमालय और समुद्र के बीच की पूरी भूमि बन गया, जिसे जातीयता या भाषा से नहीं, बल्कि ब्राह्मणों को दिए जाने वाले सम्मान के स्तर से परिभाषित किया गया।

बहुलता की कहानी का सार क्या है?

इस सब से जो उभरता है, वह एक सरल सत्य है कि भारत का कभी भी एक नाम नहीं रहा क्योंकि यह कभी भी एक इकाई नहीं रहा है। यह एक बंदरगाह और एक तीर्थ स्थल रहा है, एक नदी और एक अनुष्ठानिक स्थान, एक व्यापार क्षेत्र और एक नैतिक क्षेत्र रहा है। हर नाम भूमि से ज्यादा नाम रखने वाले के बारे में बताता है। व्यापारी बंदरगाह देखते हैं। पुजारी पवित्रता के क्षेत्र देखते हैं, राजा साम्राज्य की कल्पना करते हैं और दार्शनिक अर्थों के महाद्वीप देखते हैं।

भारत के ‘मूल नाम’ को खोजने की व्याकुलता गलत है। यहां कोई एकल उत्पत्ति नहीं है, केवल परतें हैं। एक सच्चे नाम पर जोर देना इतिहास को छोटा करना है। भारत इसीलिए टिका हुआ है क्योंकि इसने कई नामों को एक साथ रहने, बहस करने, ओवरलैप करने और एक-दूसरे का खंडन करने की अनुमति दी है। नामों की यह बहुलता भ्रम नहीं है, बल्कि यही इस कहानी का सार है।

कविताओं का प्रारूप…

