Devdutt Pattanaik Arts & Culture: (द इंडियन एक्सप्रेस ने UPSC उम्मीदवारों के लिए इतिहास, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कला, संस्कृति और विरासत, पर्यावरण, भूगोल, विज्ञान और टेक्नोलॉजी आदि जैसे मुद्दों और कॉन्सेप्ट्स पर अनुभवी लेखकों और स्कॉलर्स द्वारा लिखे गए लेखों की एक नई सीरीज शुरू की है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ पढ़ें और विचार करें और बहुप्रतीक्षित UPSC CSE को पास करने के अपने चांस को बढ़ाएं। पौराणिक कथाओं और संस्कृति में विशेषज्ञता रखने वाले प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक ने अपने इस लेख में बताया कि अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा प्रणाली को कैसे आकार दिया।)

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान, विशेष रूप से 1835 में थॉमस बैबिंगटन मैकाले के हस्तक्षेप के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया। मैकाले की नीतियों के प्रभाव को समझने के लिए, औपनिवेशिक सुधारों से पहले भारत में शिक्षा की प्रकृति को देखना और फिर उसके बाद आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

ब्रिटिश शासन द्वारा नई शिक्षा प्रणाली शुरू करने से पहले ही भारत में स्थानीय विद्यालयों का एक व्यापक जाल फैला हुआ था। इन विद्यालयों को विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता था। उत्तर भारत में इन्हें पाठशाला कहा जाता था , जबकि बंगाल में इन्हें पाठशाला या टोल भी कहा जाता था। दक्षिण भारत में भी इसी तरह की संस्थाएं गांवों और मंदिर नगरों में मौजूद थीं। ये विद्यालय आमतौर पर छोटे होते थे और स्थानीय स्तर पर संचालित होते थे। शिक्षकों को वेतन समुदाय द्वारा दिया जाता था, कभी-कभी परिवारों से मिलने वाली छोटी फीस के माध्यम से या अनाज और सेवाओं के दान के माध्यम से।

इन विद्यालयों का पाठ्यक्रम व्यावहारिक था। छात्र पढ़ना, लिखना और अंकगणित सीखते थे। अंकगणित विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि कई छात्र व्यापारी, कारीगर या कृषि समुदायों से आते थे जिन्हें लेखांकन कौशल की आवश्यकता होती थी। व्यापारिक क्षेत्रों में, छात्र बहीखाता पद्धति, ब्याज की गणना और अभिलेख रखने के तरीके सीखते थे।

कुछ विद्यालयों में धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ाए जाते थे। उदाहरण के लिए, मस्जिदों से जुड़े मदरसे , जो मुस्लिम शासकों द्वारा प्रायोजित थे और हिंदू शासकों द्वारा प्रायोजित मठ या हिंदू मठवासी व्यवस्थाएं धार्मिक शिक्षाएं प्रदान करती थीं।

जाति और औपनिवेशिक काल से पूर्व की शिक्षा

प्रारंभिक ब्रिटिश सर्वेक्षण इस व्यवस्था के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट 1820 के दशक में मद्रास प्रेसीडेंसी में गवर्नर थॉमस मुनरो के अधीन तैयार की गई थी। इस सर्वेक्षण में हजारों ग्रामीण विद्यालयों का दस्तावेजीकरण किया गया और छात्रों की जातिगत पृष्ठभूमि दर्ज की गई। दिलचस्प बात यह है कि कई छात्र उन समुदायों से थे जिन्हें अंग्रेजों ने शूद्र के रूप में वर्गीकृत किया था, जिनमें किसान और कारीगर शामिल थे। ब्राह्मण भी मौजूद थे, लेकिन कई जिलों में वे अक्सर अल्पसंख्यक थे।

लेकिन भारत में जाति व्यवस्था के बारे में अंग्रेजों की समझ सरल थी। उत्तर भारत में वर्णों का स्पष्ट चार भागों में विभाजन था, जबकि दक्षिण भारत में केवल दो वर्ण थे: ब्राह्मण और शूद्र। शूद्रों को बाएं हाथ वाले (निम्न स्थिति) और दाएं हाथ वाले (उच्च स्थिति) में वर्गीकृत किया गया था और ये स्कूल केवल कुलीन दाएं हाथ वाले वर्गों के लोग ही जाते थे।

एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत विलियम एडम द्वारा 1835 और 1838 के बीच बंगाल और बिहार में तैयार की गई रिपोर्टों का संग्रह है। एडम ने पाया कि कई छात्र केवल पुरोहित समूहों से ही नहीं, बल्कि कृषि और श्रमिक समुदायों से भी आते थे। ये रिपोर्टें बताती हैं कि ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षा केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं थी।

कई गैर-ब्राह्मण समुदायों ने बुनियादी शिक्षा में भाग लिया, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां व्यापार, कृषि और प्रशासन के लिए साक्षरता आवश्यक थी। इन समुदायों में गंगा नदी बेसिन के कायस्थ और बैद्य समुदाय शामिल थे, जो परंपरागत रूप से नौकरशाही और लेखा संबंधी गतिविधियों में संलग्न थे। ये सभी कुलीन वर्ग थे।

स्वदेशी शिक्षा प्रणाली की सीमाएं

हालांकि, इस व्यवस्था की कुछ सीमाएं भी थीं। शिक्षा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं थी। “अछूत” माने जाने वाले समुदाय अक्सर औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते थे। महिलाओं की शिक्षा भी बहुत सीमित थी। इसके अलावा, संस्कृत व्याकरण, दर्शनशास्त्र, अनुष्ठान अध्ययन और धर्मशास्त्र जैसे विषयों में उच्च शिक्षा मुख्य रूप से ब्राह्मण संस्थानों जैसे संस्कृत महाविद्यालयों और पारंपरिक गुरुकुलों में ही केंद्रित रही। विज्ञान और कला जैसे विषय औपचारिक विषय नहीं थे। दूसरे शब्दों में, बुनियादी साक्षरता कुछ हद तक सामाजिक समूहों में फैली हुई थी, लेकिन उच्च शिक्षा सीमित ही रही।

यह वह शैक्षिक वातावरण था जब थॉमस बैबिंगटन मैकाले 1834 में गवर्नर-जनरल परिषद के विधि सदस्य के रूप में भारत आए थे। मैकाले कैम्ब्रिज में शिक्षित एक ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे। वे एक सुधारवादी ब्रिटिश परिवार से थे और यूरोपीय ज्ञान और साहित्य की श्रेष्ठता में दृढ़ विश्वास रखते थे।

मैकाले के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा की ओर बदलाव

1835 में, मैकाले ने प्रसिद्ध भारतीय शिक्षा पर टिप्पणी लिखी। उस समय, ब्रिटिश प्रशासन इस बात पर बहस कर रहा था कि सरकारी निधियों का उपयोग संस्कृत और फारसी में पारंपरिक भारतीय शिक्षा का समर्थन करने के लिए किया जाना चाहिए या अंग्रेजी में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि यूरोपीय ज्ञान कहीं अधिक श्रेष्ठ था और सरकार को शास्त्रीय भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए।

मैकाले का लक्ष्य व्यावहारिक भी था। ब्रिटिश शासन में भारत पर बहुत कम यूरोपीय अधिकारियों का कब्जा था। उन्हें शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी जो प्रशासन, कानून और संचार में सहायता कर सकें। इसलिए, मैकाले ने भारतीयों का एक ऐसा वर्ग बनाने का प्रस्ताव रखा जो अंग्रेजी सीखकर औपनिवेशिक सरकार की मदद कर सके। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से लिखा कि उनका उद्देश्य ऐसे लोग तैयार करना था जो “रक्त और रंग से भारतीय हों, लेकिन स्वाद, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हों।”

ब्रिटिश सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया। धीरे-धीरे अंग्रेजी उच्च शिक्षा और प्रशासन की भाषा बन गई। शहरों में विज्ञान, कानून, दर्शनशास्त्र और इतिहास जैसे विषयों की शिक्षा देने वाले नए स्कूल और कॉलेज खुलने लगे।

ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के फायदे और नुकसान

इस नई व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण लाभ थे। अंग्रेजी शिक्षा ने वैश्विक ज्ञान के द्वार खोल दिए। भारतीयों को आधुनिक विज्ञान, नए राजनीतिक विचारों और यूरोप में हो रहे विकासों की जानकारी मिली। स्वतंत्रता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद जैसे विचार अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से फैले। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कई नेता इसी व्यवस्था की उपज थे। अप्रत्याशित रूप से, औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली ने भारतीय राष्ट्रवाद की बौद्धिक नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अंग्रेजी भारत भर में संपर्क भाषा बन गई। विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के लोग एक सामान्य भाषा में एक-दूसरे से संवाद कर सकते थे। इससे शिक्षित भारतीयों के बीच एक व्यापक राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा मिला।

हालांकि, इस नई व्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव भी हुए। मैकाले ने भारतीय बौद्धिक परंपराओं को हीन मानकर खारिज कर दिया। परिणामस्वरूप, संस्कृत महाविद्यालयों और फारसी विद्यालयों जैसी पारंपरिक संस्थाओं का समर्थन और प्रतिष्ठा धीरे-धीरे कम होती गई। कई स्वदेशी शिक्षण प्रणालियां पतन की ओर अग्रसर हुईं। ब्राह्मणों और कायस्थों जैसे कई समुदाय, जो राज दरबारों में वंशानुगत नौकरशाह थे, अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति खो बैठे।

औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली से मुख्यतः शहरी अभिजात वर्ग के एक छोटे से हिस्से को ही लाभ हुआ। अंग्रेजी शिक्षा के लिए संसाधनों और शहरी स्कूलों तक पहुंच की आवश्यकता थी, जो अधिकांश ग्रामीण भारतीयों के पास नहीं थी। एक छोटा सा अंग्रेजी-शिक्षित वर्ग उभरा जो अक्सर आबादी के बहुमत से सामाजिक रूप से अलग-थलग रहता था।

इसका एक और परिणाम यह हुआ कि भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन यूरोपीय अकादमिक ढांचे के माध्यम से किया जाने लगा। औपनिवेशिक विद्वत्ता अक्सर भारत को पश्चिमी प्रभाव आने से पहले पिछड़ा हुआ मानती थी। इसने कई वर्षों तक बौद्धिक बहसों और शैक्षिक विचारों को प्रभावित किया।

भारतीयों ने नई व्यवस्था का रचनात्मक रूप से कैसे उपयोग किया

इन समस्याओं के बावजूद, भारतीयों ने नई व्यवस्था का रचनात्मक रूप से उपयोग किया। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त विद्वानों ने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया, शास्त्रीय परंपराओं की पुनर्व्याख्या की और भारतीय दर्शन को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। सुधारवादी आंदोलन उभरे जिन्होंने पश्चिमी विचारों को भारतीय परंपराओं की पुनर्व्याख्या के साथ एकीकृत किया।

इस प्रकार, औपनिवेशिक काल से पहले की ग्रामीण शिक्षा से औपनिवेशिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन ने हानि और नए अवसर दोनों पैदा किए। पूर्व प्रणाली ने स्थानीय, व्यावहारिक साक्षरता प्रदान की, लेकिन सामाजिक रूप से सीमित और असमान थी। नई प्रणाली ने वैश्विक ज्ञान तक पहुंच खोली, लेकिन स्वदेशी परंपराओं को कमजोर किया और मुख्य रूप से एक छोटे से अभिजात वर्ग की सेवा की।