भारत और फारस के बीच के संबंध लोगों के प्रागैतिहासिक आंदोलनों से जुड़े हैं, जो लिखित इतिहास से भी बहुत पहले के हैं। आनुवंशिक और पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि प्राचीन ईरानी किसानों से जुड़ी आबादी लगभग 10000 साल पहले पूर्व की ओर उपमहाद्वीप में चली गई थी और वहां पहले से मौजूद शिकारी-संग्राहक समुदायों के साथ घुल-मिल गई थी। इस शुरुआती परत ने उन क्षेत्रों में कृषि, बसावट के तरीकों और धार्मिक रीति-रिवाजों को आकार दिया, जो बाद में हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा बने।

भाषाई और धार्मिक संबंध

कांस्य युग (लगभग 3000–1500 ईसा पूर्व) तक, सिंधु घाटी सभ्यता ने ईरानी पठार और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे थे। अफगानिस्तान में शोरतुगई जैसे स्थल मध्यस्थ के रूप में काम करते थे, जबकि लाजवर्द (lapis lazuli), कार्नेलियन के मोती और कपड़े जैसी वस्तुएं इन क्षेत्रों के बीच आती-जाती रहती थीं।

भाषाई साक्ष्य (लगभग 2000–1500 ईसा पूर्व से; कुछ विद्वान इस शुरुआती चरण को थोड़ा और पहले, लगभग 2500 ईसा पूर्व तक मानते हैं) भी गहरे भारत-ईरानी संबंधों को उजागर करते हैं। भारत-ईरानी भाषाओं की जड़ें एक ही थीं, जो संस्कृत और अवेस्तान भाषाओं की समानताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। मित्र (मिथ्र) और वरुण (अहुर से संबंधित अवधारणाएं) जैसे देवताओं में साझा ब्रह्मांडीय विचार दिखाई देते हैं, जो बाद में अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में बंट गए।

भारत में जो बाद में वैदिक धर्म बना और ईरान में जो पारसी परंपराएं बनीं, वे इसी साझा भारत-ईरानी पृष्ठभूमि से ही उभरीं। भारत में ‘देव’ और ‘असुर’ के बीच, तथा ईरान में ‘अहुर’ और ‘दैव’ के बीच का विरोध एक ऐसे धार्मिक वैचारिक बदलाव को दर्शाता है, जिसने संभवतः इसी शुरुआती अलगाव के दौरान आकार लिया था।

राजनीतिक संबंध

पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान, भारत और ईरान के बीच राजनीतिक संबंध अधिक स्पष्ट हो गए। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में, उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ हिस्से डेरियस प्रथम के अखामनी साम्राज्य के अधीन आ गए। गांधार और सिंध जैसे क्षेत्रों को ‘सत्रपी’ (एक प्राचीन प्रांतीय राज्य या क्षेत्र, जिसका शासन एक ‘सत्रप’ प्रांतीय गवर्नर के लिए प्रयुक्त एक फारसी शब्द द्वारा किया जाता था) के रूप में शामिल कर लिया गया।

फारसी प्रशासनिक पद्धतियों ने स्थानीय शासन को प्रभावित किया। प्रसिद्ध ‘बेहिस्तुन शिलालेख’ में भारतीय क्षेत्रों को शाही साम्राज्य के एक हिस्से के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इसी शिलालेख में फ़ारसी सम्राट ने खुद को ‘आर्य’ और भारत को ‘हिंद’ के रूप में संबोधित किया था।

इस दौर ने भारत को एक व्यापक साम्राज्यिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा, जो भूमध्य सागर से लेकर मध्य एशिया तक फैली हुई थी। हखामनी शासकों के बाद, सीधे शासन के बजाय व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से आपसी संपर्क जारी रहा। (500 ईसा पूर्व के बाद) फारस भारत को घोड़ों की आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख स्रोत था, जो जमीन और समुद्र दोनों ही मार्गों से भारत लाए जाते थे।

मुगल साम्राज्य ने संबंधों को कैसे गहरा किया

शुरुआती मध्यकाल में इस्लाम के प्रसार के साथ फारसी प्रभाव फिर से प्रमुख हो गया। 8वीं सदी से, अरब और फारसी व्यापारी पश्चिमी तट पर स्थित भारतीय बंदरगाहों पर अक्सर आते-जाते रहते थे। धीरे-धीरे, भारत के कई इस्लामी दरबारों में फारसी प्रशासन और उच्च संस्कृति की भाषा बन गई।

दिल्ली सल्तनत ने फारसी प्रशासनिक मॉडल, साहित्यिक शैलियां और दरबारी शिष्टाचार अपनाए। सूफी परंपराओं, विशेष रूप से फारसी वंशों से जुड़ी परंपराओं ने ऐसे आध्यात्मिक नेटवर्क बनाए, जिन्होंने ईरान से लेकर भारत तक के क्षेत्रों को आपस में जोड़ा।

मुगल साम्राज्य ने इन संबंधों को और भी गहरा किया। बाबर द्वारा स्थापित इस साम्राज्य की जड़ें तैमूरी और मध्य एशियाई परंपराओं में थीं और उसका फारसी संस्कृति की ओर गहरा झुकाव था, मुगल दरबार ने फारसी को अपनी मुख्य भाषा के रूप में अपनाया। अकबर जैसे शासकों के अधीन, फारसी साहित्य, लघु चित्रकला और वास्तुकला का खूब विकास हुआ।

मुगल कला-शैली में फारसी तत्वों और भारतीय रूपांकनों का मेल था। इससे ‘चारबाग’ जैसे बाग और गुंबददार मकबरों जैसी अनोखी आकृतियां सामने आईं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी फारसी परंपराओं का प्रभाव था, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उनमें बदलाव भी आए।

आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान

आर्थिक दृष्टि से, भारत-फारसी संबंध अरब सागर के रास्ते होने वाले व्यापार पर आधारित थे। भारत में फ़ारस और मध्य एशिया से आने वाले घोड़ों की बहुत मांग थी, खासकर घुड़सवार सेना के लिए। इसके बदले में, भारत से कपड़े, मसाले और कीमती पत्थर निर्यात किए जाते थे।

सूरत जैसे बंदरगाह ऐसे केंद्र बन गए, जो मुगल भारत को सफवी फारस और उससे भी आगे के क्षेत्रों से जोड़ते थे। अर्मेनियाई और फारसी व्यापारियों जैसे समुदायों ने इस आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई।

सांस्कृतिक दृष्टि से, फारसी प्रभाव साहित्य, संगीत और भाषा में भी देखने को मिला। उर्दू एक संपर्क भाषा के रूप में उभरी, जिसमें स्थानीय प्राकृत भाषाओं के साथ-साथ फारसी शब्दावली और लिपि का भी मेल था। दरबारी इतिहास-ग्रंथों, कविताओं और सूफी रचनाओं ने मिलकर एक साझा बौद्धिक परिवेश का निर्माण किया।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जड़ें फारसी संगीत परंपराओं में गहरी जमी हुई हैं। फिर भी, यह रिश्ता एकतरफा नहीं था। भारतीय विचार भी पश्चिम की ओर गए और वहां की रहस्यवादी परंपराओं और व्यापारिक रीतियों को प्रभावित किया।

एक अहम मोड़

18वीं सदी में, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के साथ, इस रिश्ते में एक नाटकीय मोड़ आया। उसने दिल्ली को लूटा, मुगल सेनाओं को हराया और अपने साथ अपार धन-संपत्ति ले गया। इसमें ‘मयूर सिंहासन’ और ‘कोह-ए-नूर’ हीरा भी शामिल थे।

यह घटना, दोनों देशों के बीच के स्थायी जुड़ाव और सत्ता के बदलते समीकरण दोनों का ही प्रतीक थी। अब फारस (Persia) केवल एक सांस्कृतिक प्रभाव भर नहीं रह गया था, बल्कि वह एक ऐसी सैन्य शक्ति बन चुका था जो कमजोर पड़ते मुगल साम्राज्य का फायदा उठा रही थी।

प्रागैतिहासिक काल के प्रवासों से लेकर साम्राज्यवादी टकरावों तक भारत और फारस के बीच का यह जुड़ाव निरंतर बना रहा और साथ ही लगातार विकसित भी होता रहा। यह रिश्ता साझा पूर्वजों और व्यापार से आगे बढ़कर राजनीतिक एकीकरण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अंततः आपसी संघर्ष तक जा पहुंचा।

हजारों सालों तक, ये दोनों क्षेत्र भूगोल, भाषा, अर्थव्यवस्था और कल्पना के जरिये आपस में जुड़े रहे, उन्होंने एक-दूसरे को इस तरह से गढ़ा कि कोई भी क्षेत्र पूरी तरह से अपरिवर्तित नहीं रहा।