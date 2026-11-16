दिल्ली की पहचान सिर्फ लाल किला, इंडिया गेट या चांदनी चौक जैसे ऐतिहासिक स्थलों तक ही सीमित नहीं है। इस शहर की पहचान उन अनगिनत गलियों और बस्तियों से भी बनती है, जिनके भीतर इतिहास के कई अनसुने किस्से छिपे हुए हैं। इन्हीं में से एक है उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में स्थित जहांगीरपुरी।

आज भले ही यह इलाका एक घनी आबादी वाली रिहायशी बस्ती के रूप में जाना जाता हो, लेकिन इसके बनने, बसने और विकसित होने की कहानी दिल्ली के बदलते शहरी इतिहास, विस्थापन, पुनर्वास और प्रवास से गहराई से जुड़ी हुई है। आखिर जहांगीरपुरी कैसे अस्तित्व में आया? आइए जानते हैं इस सीरीज में।

मुगल बादशाह के नाम पर पड़ा जहांगीरपुरी नाम

दिल्ली की विरासत के जानकार सोहेल हाशमी के अनुसार, मुगल बादशाह जहांगीर (1605–1627) के शासनकाल में जहांगीरपुरी मूल रूप से दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक गांव था। माना जाता है कि इस इलाके का नाम उसी मुगल बादशाह के नाम पर पड़ा है। हालांकि, एक बड़े आवासीय इलाके के रूप में इसका विकास 1970 दशक के बाद में हुआ, जब दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसे एक पुनर्वास कॉलोनी के रूप में विकसित किया।

आपातकाल (1975–1977) के दौरान, सरकार ने शहरी सौंदर्यीकरण और विकास के नाम पर मध्य दिल्ली में झुग्गी-बस्तियों को बड़े पैमाने पर ढहा दिया। तुर्कमान गेट, जामा मस्जिद और मध्य दिल्ली के अन्य हिस्सों में रहने वाले कई परिवारों को वहां से हटाकर शहर के बाहरी इलाकों में नई बसाई गई पुनर्वास कॉलोनियों में स्थानांतरित कर दिया गया। जहांगीरपुरी भी इन्हीं पुनर्वास कॉलोनियों में से एक बनी।

जहांगीरपुरी की आबादी और सामाजिक ढांचे को आकार देने में प्रवासन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोजगार की तलाश में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और आस-पास के इलाकों से बड़ी संख्या में परिवार यहां आकर बस गए। इस इलाके में बंगाली बोलने वाले कई मुस्लिम परिवार आकर बस गए। इनमें से कुछ परिवार पहले यमुना नदी के किनारे बनी अनधिकृत बस्तियों और मध्य दिल्ली के अन्य हिस्सों में रहते थे।

समय के साथ, यहां रहने वालों ने अपने घरों को बेहतर बनाया, दुकानें स्थापित कीं और छोटे-मोटे कारोबार शुरू किए। धीरे-धीरे यहां बाजार, स्कूल, धार्मिक स्थल और अन्य सामुदायिक सुविधाएं विकसित हो गईं। बाद में, यह इलाका घनी आबादी वाले एक शहरी मोहल्ले के रूप में विकसित हो गया।

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