दुनिया भर के नेता नौ नवंबर से तुर्की के अंताल्या में जमा हो रहे हैं। मौका है संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण जलवायु सम्मेलन का। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) के नाम से मशहूर इस सम्मेलन का यह 31वां संस्करण है।

9-20 नवंबर को होने वाली यह बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब दुनिया पर अल-नीनो का साया मंडरा रहा है। इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला। कई राज्यों में सूखे की स्थिति के कारण फसलें बर्बाद हो गईं, महंगाई बढ़ी और चारे की समस्या पैदा हो गई।

दुनिया ने हाल ही में नेपाल की भयानक त्रासदी भी देखी, जहाँ भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के कारण जान-माल की भयानक क्षति हुई। ऐसे में जलवायु परिवर्तन पर होने वाली यह बैठक ना केवल दुनिया के लिए अहम है, बल्कि भारत के लिए भी अहम है।

क्या है COP?

यह संयुक्त राष्ट्र (UN) का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन है, जहाँ दुनिया भर के प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने और कार्रवाई करने के लिए जमा होते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट के अनुसार, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनरो में जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन (UNFCCC) समझौता हुआ था, जिस पर दुनिया भर के देशों और संगठनों ने हस्ताक्षर किया था। इन देशों और संगठनों ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करने की सहमति जताई थी। इन देशों, संगठनों, और अन्य भागीदारों की बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) कहा जाता है।

UNFCCC के वेबसाइट के अनुसार, कॉप की पहली बैठक मार्च 1995 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई थी। तब से लेकर अब तक हर साल यह बैठक अलग-अलग जगहों पर आयोजित की जाती है। अब तक 30 बैठकें हो चुकी हैं और कल से तुर्की में 31वीं बैठक होने वाली है।

लगभग दो सप्ताह तक चलने वाले इस सम्मेलन के लिए तुर्की के पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री मुरात कुरुम को COP31 का अध्यक्ष नामित किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्त एवं उर्जा मंत्री क्रिस बोवेन COP31 में वार्ता की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण बैठक 11 और 12 नवंबर को होगी, जिसमें विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख शामिल होंगे।

UNFCCC के अनुसार, राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के अलावा सम्मेलन में मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक, कारोबारी जगत के नेता, युवा, जलवायु वैज्ञानिक, आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि और नागरिक समाज के सदस्य शामिल होंगे। वे अपने अनुभव, सुझाव और बेहतर तरीकों को साझा करेंगे, ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में मिलकर और सभी को साथ लेकर प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

COP 31 क्यों है महत्वपूर्ण?

जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, तूफान ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, सूखे की अवधि लंबी हो रही है और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। यह एक ऐसा संकट है, जिसका असर किसी एक देश, समाज या अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। दुनिया का कोई भी देश इससे अछूता नहीं है।

UNFCC के कार्यकारी सचिव साइमन स्टील का कहना है, “कोई भी एक COP सम्मेलन ऐसा जादुई की छड़ी नहीं है, जिससे रातोंरात जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। लेकिन हाल के हर कॉप सम्मेलन में इस दिशा में जरूरी प्रगति हुई है। अंताल्या में होने वाला COP31 भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएगा।”

UNFCC की वेबसाइट के अनुसार, जलवायु सम्मेलनों के जरिए इस दिशा में अब तक काफी प्रगति हुई है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि धरती का तापमान चार डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अब ये अनुमान घटकर 2.6 डिग्री सेल्सियस रह गए हैं। इसके बावजूद लोगों और अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तेजी से कदम उठाने की जरूरत है।

क्या है इस बार के COP का मुख्य एजेंडा?

सम्मेलन के आयोजकों का कहना है कि COP31 का मुख्य जोर जलवायु संकट से निपटने के उपायों को जमीन पर लागू करने और दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने पर है। ऊर्जा के इस बदलाव से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होगें। इसके अलावा इससे खाद्य सुरक्षा बेहतर करने, लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार लाने और सस्ती स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

सम्मेलन में मुख्य रुप से जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के तरीकों और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने पर भी चर्चा होगी। साथ ही विकासशील देशों को आर्थिक मदद देने का मुद्दा भी उठेगा। इसके अलावा, कामगारों और विभिन्न समुदायों के लिए बदलाव की प्रक्रिया को उचित बनाने पर चर्चा की जाएगी।

इस साल जलवायु कार्रवाई एजेंडा (Climate Action Agenda) पर भी खास जोर रहेगा। इसमें कारोबारी जगत, शहरों, राज्यों और नागरिक समाज के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे जलवायु संकट से निपटने के उपाय खोजेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे।

इस बार के एजेंडे में कई अन्य अहम मुद्दे शामिल होंगे। इनमें जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर असर शामिल है। इमारतों और कारों में बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। कचरा कम करने के उपायों पर चर्चा होगी और शहरों को जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने के लिए तैयार करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।