वकालत के लिए कहीं 20 तो कहीं 42 हजार एनरोलमेंट फीस, जान CJI चंद्रचूड़ भी हैरान; जारी कर दिया नोटिस

सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने राज्यों के बार काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

वकालत के लिए किसी राज्य का बार काउंसिल 20 हजार रुपये एनरोलमेंट फीस ले रहा है तो कोई 42 हजार रुपये। यह जान सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। दरअसल, CJI डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की अगुवाई वाली बेंच अलग-अलग राज्यों की बार काउंसिल द्वारा ली जा रही असमान और मनमानी एनरोलमेंट फीस के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud), जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने गौरव कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यों की बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया है और जवाब तलब किया है। डाटा देख सीजेआई चंद्रचूड़ भी हैरान याचिकाकर्ता ने बताया कि राज्यों की बार काउंसिल अलग-अलग एनरोलमेंट फीस ले रही है। यह आर्टिकल 14 और मेरे अधिकारों का उल्लंघन है। इसपर सीजेआई ने कहा कि ‘ये तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। याचिका में कहा गया है कि एनरोलमेंट फीस, एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 24 का उल्लंघन करता है और बीसीआई (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मनमानी नामांकन शुल्क पर लगाम लगाई जाए’। CJI चंद्रचूड़ ने की तीखी टिप्पणी जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता के मुताबिक उड़ीसा में 42000 रुपये एनरोलमेंट फीस है तो केरल में 20000 रुपये। ऐसे में तो जिनके पास रिसोर्स नहीं है, उन्हें वकालत का मौका ही नहीं मिल पाएगा। क्या है BCI का पक्ष? यह पहला मौका नहीं है, जब राज्यों की बार काउंसिल द्वारा ली जा रही एनरोलमेंट फीस का मुद्दा गरमाया है। हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI ने हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बताया था कि वह स्टेट बार काउंसिल द्वारा वसूले जा रहे असमान और मनमाने शुल्क पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाएगा। केरल हाईकोर्ट में भी याचिका उधर, केरल हाईकोर्ट भी एनरोलमेंट फीस से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यह याचिका 10 लॉ ग्रैजुएट्स ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि केरल बार काउंसिल, एनरोलमेंट के लिए 15 हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क वसूल कर रहा है। (यह कॉपी अभी अपडेट हो रही है) https://www.jansatta.com/blank.html

