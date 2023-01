Justice D.Y. Chandrachud Education: CJI डी वाई चंद्रचूड़ अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाते रहे हैं कानून, जानिये हॉर्वर्ड ने किस चीज के लिए दिया था अवॉर्ड

CJI D Y Chandrachud Doctorate from Harvard Law School: साल 1986 में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने हॉर्वर्ड लॉ स्कूल से डॉक्टरेट की उपाधि ली थी।

(Photo Credit – Indian Express)

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram