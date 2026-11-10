चीन से दूरी बनाए रखना भूटान के लिए मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था, व्यापार और पर्यटन की जरूरतें उसे बीजिंग के करीब ला रही हैं। भारत और चीन (तिब्बत) के बीच स्थित भूटान पर ऐतिहासिक रूप से तिब्बत के इतिहास, संस्कृति और राजनीति का प्रभाव रहा है।

हालांकि भूटान के क्षेत्रों पर चीन के दावे, 1950 के दशक में तिब्बत पर उसका कब्जा और तिब्बती विरासत व संस्कृति को बड़े पैमाने पर हुए नुकसान ने थिम्पू को अपने उत्तरी पड़ोसी से संबंध तोड़ने और भारत के करीब आने के लिए मजबूर किया।

चीन और भूटान के बीच अब भी राजनयिक संबंध नहीं हैं। दोनों देशों के बीच इन्हें औपचारिक रूप देने के समय और तरीके को लेकर मतभेद हैं। इसके बावजूद, वे आपसी सहयोग बढ़ाते रहे हैं। खासकर तीसरे देशों और डिजिटल मंचों के माध्यम से व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में उनका सहयोग बढ़ा है।

यह जुड़ाव दोनों देशों के सुरक्षा और रणनीतिक हितों को पूरा करता है। भूटान की आर्थिक जरूरतों, वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन के प्रभाव और उसकी अहम भूमिका को देखते हुए भूटान के लिए चीन से पूरी तरह दूरी बनाए रखना भी मुश्किल है।

भूटान को लेकर चीन के नजरिए में क्या बदलाव आया?

चीन ने शुरुआती वर्षों में तिब्बत और भूटान के संबंधों को गलत तरीके से समझा। उसने भूटान को अपना अधीनस्थ राज्य मानते हुए पूरे देश पर दावा कर दिया।

हालांकि, 1960 के दशक से चीन ने अपने दावों को कुछ विवादित क्षेत्रों तक सीमित कर दिया। बताया जाता है कि इस दौरान चीन ने भूटान को आर्थिक सहायता देने और सीमा विवाद पर सीधे बातचीत करने की पेशकश भी की थी, लेकिन भूटान ने इसे स्वीकार नहीं किया।

दोनों देशों के बीच 1984 तक कोई सीधा संवाद नहीं हुआ। इसके पीछे संभवत: तीन प्रमुख कारण थे।

पहला, 1949 में भारत और भूटान के बीच हुई स्थायी शांति और मैत्री संधि के तहत भूटान की विदेश नीति को दिशा देने में भारत की भूमिका थी। इसके साथ ही, दिल्ली भूटान में चीन की मौजूदगी को लेकर आशंकित था।

दूसरा, भूटान चीन की आक्रामकता, घुसपैठ और दबाव बनाने की कोशिशों को बढ़ावा नहीं देना चाहता था।

तीसरा, थिम्पू बड़ी शक्तियों की राजनीति से दूर रहना चाहता था। इसी वजह से उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए।

चीन-भूटान में अब भी राजनयिक संबंध नहीं

भूटान के अनुरोध पर भारत ने कई बार चीन के सामने भूटान का सीमा विवाद उठाने की कोशिश की। हालांकि, चीन ने इन प्रयासों को खारिज करते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर केवल थिम्पू के साथ ही बातचीत करेगा।

चीन और भूटान के बीच अब भी राजनयिक संबंध नहीं हैं। दोनों देशों के बीच इन्हें औपचारिक रूप देने के समय और तरीके को लेकर मतभेद हैं। इसके बावजूद, वे आपसी सहयोग बढ़ाते रहे हैं।

खासकर तीसरे देशों और डिजिटल मंचों के माध्यम से व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में उनका सहयोग बढ़ा है। वर्ष 1970 के दशक में द्विपक्षीय प्रयासों और बहुपक्षीय मंचों के जरिए भूटान और चीन के संबंधों में सुधार हुआ।

भारत और चीन के बीच रिश्ते बेहतर होने तथा भूटान के सीमा विवाद पर कोई प्रगति न होने के कारण 1984 में दोनों देशों के बीच पहली द्विपक्षीय सीमा वार्ता हुई। इसके बाद अब तक 25 से अधिक दौर की बातचीत हो चुकी है।

चीन और भूटान के बीच सीमा वार्ता केवल सीमा का निर्धारण करने और विवाद सुलझाने के लिहाज से ही महत्त्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे दोनों देशों को एक-दूसरे के हितों और मजबूरियों को समझने तथा सहयोग के नए क्षेत्र तलाशने का अवसर भी मिलता है।

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