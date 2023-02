जज के 3 पद के लिए परीक्षा में बैठे 314 वकील, अनुवाद भी नहीं कर पाए! सभी हो गए फेल

High Court Chhattisgarh: परीक्षा में 10-10 नम्बर के प्रश्न हिंदी से इंग्लिश व इंग्लिश से हिंदी अनुवाद के भी थे।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (Photo Credit – highcourt.cg.gov.in)

पिछले दिनों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (High Court Chhattisgarh) ने जिला जज (District Judge) के तीन पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। उसके बाद चयनित आवेदकों की परीक्षा कराई गई। अब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (High Court) ने जजों की इस एंट्री लेवल परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। परिणाम आश्चर्यजनक है क्योंकि सभी अभ्यार्थी फेल हो गए हैं। किसी एक को भी सफलता नहीं मिली है। क्या है पूरा मामला? पिछले साल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जिला जज के तीन पदों पर नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। इसमें दो अनारक्षित पद और एक आरक्षित था। विज्ञापन के मुताबिक परीक्षा के लिए 27 जून से 22 जुलाई के बीच आवेदन करना था। लिखित परीक्षा की तारीख 25 सितंबर, 2022 को तय की गई थी। परीक्षा में बैठने के लिए आवेदक का लॉ में ग्रेजुएट (Law Graduate) होना आवश्यक था। ग्रेजुएशन UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही हुआ हो, यह भी अनिवार्य था। इसके अलावा 7 साल तक वकालत की प्रैक्टिस का अनुभव (Experience) होना भी अनिवार्य था। अनारक्षित वर्ग से आने वाले आवेदकों की उम्र की सीमा 35 से 45 वर्ष थी। आरक्षित वर्ग को तीन साल की छूट थी। परीक्षा के लिए कुल 314 वकीलों का चयन हुआ था। कुल 200 अंक के लिखित परीक्षा में कानून से जुड़े प्रश्न और निर्णय लेखन के प्रश्न थे। इसके अलावा हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना था। अनारक्षित वर्ग (Unreserved Category) के लिए क्वालीफाइंग मार्क्स 60 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग (Reserved Category) के लिए 50 प्रतिशत था। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होता लेकिन कोई अभ्यार्थी पास ही नहीं हुआ है। Also Read चार मर्तबा फेल हो चुके MBBS के स्टूडेंट पांचवीं दफा एग्जाम में बैठने की अनुमति के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट तो चढ़ा CJI का पारा नियुक्ति के लिए दोहराई जाएगी प्रक्रिया सोमवार (13 फरवरी) को लिखित परीक्षा के परिणाम हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी हुए। किसी भी श्रेणी से एक भी आवेदक के सफल ना होने की स्थिति में अब नियुक्ति की प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। हालांकि ऐसी उम्मीद है इस बार विज्ञापन में पदों की संख्या अधिक दिखेगी।

