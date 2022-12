Chaudhary Charan Singh: RSS के सदस्यों को मोरारजी देसाई की सरकार से बाहर करने के लिए चरण सिंह ने गिरा दी थी पहली गैर-कांग्रेसी सरकार, संजय गांधी ने की थी मदद

Chaudhary Charan Singh Birth Anniversary: महज गिनती के दिन प्रधानमंत्री रहने के बाद चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई थी। इस तरह वह भारत के इतिहास में ऐसे प्रधानमंत्री हो गए, जिसे संसद के एक भी सत्र में शिरकत का मौका नहीं मिला।

चौधरी चरण सिंह जयंती: (Photo – Express Archive)

