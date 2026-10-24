महिला आरक्षण लागू होने की संभावनाओं से लेकर राजनीतिक दलों में महिला नेतृत्व की चुनौती तक, देश की राजनीति कई नए मोड़ों से गुजर रही है। उत्तराखंड में दलेर मेहंदी से जुड़ा विवाद सत्ता की छवि और चुनावी असर पर सवाल उठा रहा है। वहीं, ‘जेन जी’ को ‘अमृत पीढ़ी’ कहने की अपील ने पीढ़ियों की पहचान पर बहस छेड़ी है। इंडिया गठबंधन की अंदरूनी चुनौतियां और रेहान वाड्रा की तस्वीरों से उठा विवाद भी राजनीतिक विमर्श को नया रंग दे रहे हैं।

रुकावट खत्म है!

शीत आने को है लेकिन संसद के मानसून सत्र का अवसान नहीं हुआ है। सत्ता के सब्र का नतीजा रूठे हुए की असहमति होती है। महिला आरक्षण पर सरकार के सपने साकार हो सकते हैं। संसद के अंदर से सड़क तक खबर पहुंची है कि जिस एक पार्टी के कारण पूरा परिसीमन बिल का मामला अटका हुआ था वह मान चुकी है। परिसीमन बिल आते ही महिला आरक्षण भी लागू होगा। दिवाली के बाद इसपर मुहर भी लग जाएगी। अब मुद्दा महिला आरक्षण के लागू होने से ज्यादा इसलिए अहम हो गया है कि हर दल अपने यहां के स्त्री-पक्ष को देख रहा है। ज्यादातर दलों के पास महिलाओं में बड़ा या उभरता चेहरा इक्का-दुक्का हैं।

महिला आरक्षण के पैरोकार रहे दलों में भी स्त्री नेतृत्व मजबूत तरीके से नहीं उभर पाया है। ज्यादातर दलों ने अपनी महिला शाखा पर तवज्जो देनी शुरू कर दी है। इस संदर्भ में किसी भी राजीतिक दल की साख अच्छी नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ‘लड़की हूं लड़ सकती हूं’ के नारे के साथ मैदान में उतरने वाली कांग्रेस में भी चुनाव लड़ने वाले कद्दावर स्त्री चेहरे गिने-चुने हैं। राजनीतिक दलों की महिला कार्यकर्ताओं के बीच भी महत्त्वाकांक्षाओं का जन्म हो चुका है। इन सबके साथ इतना जरूर है कि भारतीय राजनीति आने वाले समय में स्त्री-पक्ष को लेकर बड़े परिवर्तन देखेगी। यह तय है कि आने वाला समय महिलाओं के लिए राजनीति में संभावनाओं से भरा रहेगा।

बदले सुर

दलेर मेहंदी और मंत्री सुबोध उनियाल को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतरना पड़ा। फोन पर मीका सिंह से बात कर गलतफहमी को दूर करने के लिए संवाद करने का दावा करना पड़ा। इसी बीच सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि सार्वजनिक तौर पर की गई बदसलूकी के लिए मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। जबकि भाजपा नेताओं में बहस छिड़ गई है कि राज्य में पहले ही युवा नाराज हैं, ऐसे में गायक के साथ दुर्वव्यवहार करके पार्टी के नेता ने परेशानी और बढ़ा दी है। इसका खमियाजा चुनाव में दिख सकता है। आरोप यह भी लग रहे हैं कि सत्ता पक्ष के मंत्री अपनी कड़क छवि दिल्ली तक पहुंचाने के लिए किसी भी तरह की उटपटांग हरकतें कर देते हैं। दलेर मेहंदी के मामले में मंत्री जी कला और सुर के साथ नहीं अपनी हनक उतारते ही दिख रहे थे।

जेन जी नहीं ‘अमृत पीढ़ी’

केंद्र की राजग सरकार और भाजपा नाम बदलने के लिए मशहूर है। इसी क्रम में भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने ‘जेन जी’ को ‘अमृत पीढ़ी’ कहने की अपील की है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा-मैं चाहती हूं कि आप ‘जेन जी’ शब्द को खारिज करें। आप ‘अमृत पीढ़ी’ हैं। किसने तय किया कि कौन सी पीढ़ी क्या कहलाएगी? आप अभी 20-21 वर्ष के हैं। 2014 में आप नौ या दस वर्ष के रहे होंगे। उस समय, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि देश के हालात क्या थे। भविष्य आपका है। हम अपने घर के खजाने की चाबियां किसी चोर को नहीं सौंप सकते। हमें देश के खजाने की चाबियां आपके हाथों में सौंपनी हैं। किसी और को यह तय न करने दें कि आपकी पीढ़ी को क्या कहा जाएगा।

गुट ही ‘बंधन’

अपनी स्थापना के करीब तीन साल के भी अधिक वक्त से विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के घटक दलों को एकजुट करने के लिए कोई ठोस मुद्दा उभरकर सामने नहीं आया है। राज्यों में चुनावी समर में उतरने की तैयारी और मुद्दों की तलाश में हर बार सभी दल, एक मंच पर एकजुट दिखते हैं, लेकिन कब, कौन रास्ते में छूट जाएगा, यह पता नहीं चलता। दलों के बीच अंदरूनी मतभेद या निजी स्वार्थ के कारण एकजुटता नहीं बनती तो अप्रत्यक्ष तौर पर ‘खेद’ व्यक्त किए जाते हैं। तीन साल पहले जून, 2023 में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ का गठन किया गया। शुरुआत में जनता दल (एकी) नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर घटक दलों में मतभेद का असर अभी भी दिख रहा है।

फिलहाल, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर सभी दलों के बीच एकजुटता दिख रही है, लेकिन कुछ नेताओं की व्यस्तता के कारण एक नवंबर के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर मंथन से पहले बैठक ही स्थगित कर दी गई। पिछले कुछ समय से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे एक जैसे हो जाते हैं। इंडिया राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है और विधानसभा में इसके घटक आमने-सामने होते हैं, जिससे राजनीतिक हित टकराते हैं। कांग्रेस और माकपा का रिश्ता केरलम में कुछ ऐसा ही दिखा था।मुख्य विपक्षी भाजपा को छोड़ पिनराई विजयन और राहुल गांधी एक-दूसरे पर आरोप मढ़ रहे थे।

राजनीति की नई तस्वीर

रेहान राजीव वाड्रा की तस्वीरें पहले भी कला प्रदर्शनियों की दीवारों पर टंगती रही हैं। जब तक तस्वीर दीवार पर रही किसी ने न तो इसके मध्य नाम राजीव और न कुलनाम वाड्रा को तवज्जो दी थी। फिर एक दिन रेहान की 105 तस्वीरों में से 74 को हटाने के लिए कह दिया गया। इसके बाद राजनीतिक खबरों की सुर्खियों में अभी र से रेहान ही हैं। ‘सेंसरशिप’ अब तक राजनीति का सबसे अबूझ हथियार रही है। कभी किसी लेखक को उसकी किताब प्रकाशित होने से उतनी पहचान नहीं मिलती, जितनी उसके प्रतिबंधित होने से।

दीवार पर टंगी तस्वीरों के जरिए रेहान की पहचान कला दीर्घा के सीमित दायरे में थी। कला दीर्घा की दीवार से हटाए जाते ही उनकी तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। भारतीय राजनीति में वंशवाद का आरोप पुराना है लेकिन इसे गांधी परिवार तक ही महदूद कर दिया गया है। रेहान वाड्रा की तस्वीरें कांग्रेस का प्रयोग है या संयोग, इस पर बहस चलती रहेगी। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें कला के गलियारे से हट गई लेकिन सत्ता के गलियारे में रेहान राजीव वाड्रा की तस्वीर उभर गई है।