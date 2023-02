Budget 2023: 2024 के चुनाव में युवाओं, किसानों और नौकरीपेशा पर मोदी सरकार की नजर, वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने कर दिए 3 बड़े ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि युवाओं के लिए भत्ता, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड और नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है।

ANI

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। अलगे साल यानी 2024 में आम चुनाव होने हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का पूरा प्रयास है कि इस बजट के जरिए मतदाताओं को लुभाया जाए। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट में युवाओं, किसानों और मध्यमवर्गी वेतनभोगियों को ध्यान में रखा है। युवाओं के लिए भत्ता का ऐलान निर्मला सीतारमण ने युवाओं के लिए ऐलान किया है कि मोदी सरकार 47 लाख युवाओं को अलगे 3 साल तक भत्ता देगी। इसके अलावा युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय खोलने की घोषणा की गयी है। वित्त मंत्री ने 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की भी बात कही है।

