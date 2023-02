Center vs Collegium: VP जगदीप धनखड़-कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ज्यूडिशरी की इंसल्ट की- बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, जानें- क्या है पूरे विवाद की जड़

Bombay Lawyers Association ने उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ PIL दाखिल की है।

PIL Against Vice President and Law Minister: बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने उपराष्ट्रपति-कानून मंत्री के खिलाफ पीआईएल दाखिल की है।

