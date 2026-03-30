बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार जारी है। बीजेपी और टीएमसी में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में पहली बार एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी और उसने 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद 2021 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी मुख्य विपक्ष बन गई और उसे 77 सीटों पर जीत हासिल हुई थी।

दीदी का दबदबा

हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा और उसे महज 12 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई। बंगाल की हरेक लोकसभा में 7 विधानसभा सीट आती है। जहां 2026 के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि 2024 के चुनाव में 13 ऐसी लोकसभा सीटें थी जिनकी एक भी विधानसभा में बढ़त नहीं बना पाई। यानी इन 13 लोकसभा सीटों के 91 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी पिछड़ गई थी। यह आंकड़ें दिखाते हैं कि बंगाल में सीएम ममता बनर्जी (लोग दीदी भी बुलाते) का दबदबा कैसे पिछले चुनावों में कायम रहा।

इन लोकसभा सीटों की हरेक विधानसभा में पिछड़ी थी बीजेपी

दमदम

जयनगर

मथुरापुर

डायमंड हार्बर

जादवपुर

कोलकाता दक्षिण

हावड़ा

उलुबेरिया

श्रीरामपुर

झारग्राम

बर्दवान पूर्व

बोलपुर

बीरभूम

2021 में भी हुआ था बीजेपी का सूपड़ा साफ़

वहीं अगर हम 2021 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो इन 13 लोकसभा सीटों के 91 विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी 89 पर आगे थी। जबकि केवल दो सीट विपक्षी दलों के खाते में गई थी। जादवपुर की भंगार विधानसभा सीट पर आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी ने जीत दर्ज की थी वहीं बीरभूमि जिले की दुबराजपुर सीट (SC के लिए आरक्षित) पर अनूप कुमार साहा ने जीत दर्ज की थी। जबकि अन्य 89 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा जमाया था।

झारग्राम में लगा था झटका

बीजेपी को 2024 में सबसे बड़ा झटका झारग्राम लोकसभा सीट पर लगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यह सीट जीती थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी झारग्राम सीट तो हार ही गई, साथ ही इसके सातों में से किसी भी विधानसभा में बढ़त तक नहीं बना पाई।

2024 में 90 विधानसभा सीटों पर मिली थी बीजेपी को बढ़त

2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 90 सीटों पर लीड मिली थी जबकि टीएमसी दुगने से भी अधिक 193 विधानसभा सीटों पर आगे थी। वहीं कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त बना पाई थी। 2019 में बीजेपी के लिए आंकड़े काफी अच्छे थे। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 121 विधानसभा क्षेत्र में आगे थी। वहीं टीएमसी 164 विधानसभा क्षेत्र में आगे थी। जबकि कांग्रेस केवल 9 सीटों पर आगे थी।

2021 और 2024 में मिली थी बढ़त

अगर हम 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना करें तो 62 ऐसी विधानसभा सीटें थी, जिनमें भाजपा ने 2021 के विधानसभा में जीत दर्ज की थी और 2024 में भी उन सीटों पर उसे बढ़त मिली थी। नीचे सीटों का नाम

माथाभांगा

कूचबिहार उत्तर

नताबरी

तूफानगंज

कुमारग्राम

कालचीनी

अलीपुरुदार

फालाकाटा

मदारीहाट

धूपगुड़ी

मयनागुड़ी

डाबग्राम-फूलबाड़ी

दार्जिलिंग

कर्सियांग

माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी

सिलीगुड़ी

फांसीदेवा

कलियागंज

रायगंज

बालुरघाट

तपन

गंगारामपुर

हबीबपुर

गज़ोल

मालदाहा

इंग्लिश बाज़ार

मुर्शिदाबाद

कृष्णानगर उत्तर

शांतिपुर

राणाघाट उत्तर पश्चिम

कृष्णगंज

राणाघाट उत्तर पुरबा

रानाघाट दक्षिण

चकदाहा

कल्याणी

हरिन्घाटा

बागड़ा

बनगांव उत्तर

बनगांव दक्षिण

गायघाटा

भाटपारा

पुरसुरा

गोघाट

खानाकुल

मोयना

हल्दिया

नंदीग्राम

कंठी उत्तर

भगवानपुर

खेजुरी

कंठी दक्षिण

खड़गपुर सदर

पुरुलिया

पैरा

बांकुरा

ओण्डा

बिष्णुपुर, बांकुड़ा

कतुलपुर

सोनामुखी

दुर्गापुर पश्चिम

आसनसोल दक्षिण

कुल्टी

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