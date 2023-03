खिलाफत आन्दोलन के अगुआ मौलाना आज़ाद के वंशज हैं आमिर खान, इस खेल में रहे हैं स्टेट लेवल चैंपियन, पढ़ें मिस्टर परफेक्शनिस्ट के अनसुने किस्से

Aamir Khan Birthday special: आमिर खान की जड़ें उत्तर प्रदेश से जुड़ी हैं। उनका पुश्तैनी मकान अख्तियारपुर में है, जो अब खंडहर में बदल चुका है।

Aamir Khan Birthday Special: आमिर खान (Express archive photo)

Aamir Khan Unknown Facts: बॉलीवुड के ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ आमिर खान का जन्म (Aamir Khan Birthday Special) 14 मार्च, 1965 को बांद्रा (मुंबई) के होली फैमिली हॉस्पिटल में हुआ था। आमिर खान का परिवार दशकों से भारतीय फिल्म उद्योग में सक्रिय है। आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन एक फिल्म निर्माता थे। जबकि उनके चाचा नासिर हुसैन फिल्म प्रोड्यूसर के साथ-साथ स्क्रीनराइटर और फिल्म डायरेक्टर भी थे। मौलाना आज़ाद के वंशज बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान का संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से भी है। गांधीवादी मौलाना आजाद आमिर खान के ग्रेट ग्रैंड अंकल (आमिर खान की दादी मौलाना आज़ाद की भतीजी थीं) के थे। मौलाना आज़ाद प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद हुए खिलाफत आंदोलन के अगुआ थे। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। हालांकि खिलाफत आंदोलन को ब्रिटिश राज ने कुचल दिया था, जिसके बाद मौलाना आज़ाद आजीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रहे। वह आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। भाजपी की वरिष्ठ नेता के कजिन हैं आमिर खान भारतीय जनता पार्टी की पूर्व वाइस प्रेसिडेंट और पांच बार राज्यसभा सांसद रहीं नजमा हेपतुल्ला आमिर खान की सेकंड कजिन हैं। इस तरह हेपतुल्ला और मौलाना आजाद के बीच भी संबंध है। आमिर खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर मौलाना आजाद ने उनके चाचा नासिर हुसैन को रास्ता न दिखाया होता, तो वह भी बॉलीवुड के स्टार न होते। साल 2014 की बात है। आमिर खान ने एपीजे कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल (Apeejay Kolkata Literary Festival) के उद्घाटन भाषण में कहा था कि मौलाना आज़ाद ने परिवार के विरोध के बावजूद नासिर हुसैन को फिल्म उद्योग में शामिल होने का विश्वास दिलाया था। आमिर बताते हैं, “उन्होंने (नासिर हुसैन) ने मुझसे कहा कि जब वह एक युवा थे, कॉलेज की पढ़ाई अभी खत्म ही की थी, तब उन्होंने तय किया कि वह फिल्म उद्योग में लेखन का काम करेंगे। लेकिन पूरा परिवार उनके इस फैसले के खिलाफ था। उन्हें फिल्म उद्योग में शामिल होने से मना किया जा रहा था। इसके बाद वह आज़ाद साहब से मिलने गए। उन्होंने उनसे फिल्म उद्योग में शामिल होने के संबंध में सलाह मांगी। मौलाना आज़ाद ने कहा- “किसी की मत सुनो, जो तुम्हारा दिल करे वही करो।” वह एक मात्र व्यक्ति थे, जिन्होंने नासिर हुसैन का समर्थन किया।” वह आगे कहते हैं, “दरअसल अगर मौलाना आजाद ने वह नसीहत न दी होती तो मेरे चाचा फिल्मों में न होते तो मेरे पापा फिल्मों में नहीं आते और पापा फिल्मों में न आते तो मैं कहीं और होता।” आमिर खान के माता-पिता भी नहीं चाहते थे कि वह फिल्मों में काम करें। दरअसल खान के माता-पिता को लगता था कि इस प्रोफेशन में अधिक रिस्क है। आमिर के पिता बतौर प्रोड्यूसर बहुत परेशानी झेल चुके हैं। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के साथ एक साक्षात्कार में आमिर खान ने बताया था कि उनके पिता ताहिर हुसैन अक्सर परेशान रहा करते थे। वह बताते हैं, “अब्बा जान को परेशान देखकर बहुत परेशानी होती थी। उन्हें उन लोगों के फोन आते थे जिनसे वह पैसे लिए होते थे। फोन पर ही उनका झगड़ा शुरू हो जाता था। वह कहते थे, “मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं हैं। मेरी फिल्म अटकी है, मेरे एक्टर्स को बोलिए मुझे डेट्स दें, मैं क्या करूं।” आमिर खान का उत्तर प्रदेश कनेक्शन आमिर के पिता का जन्म भोपाल और मां का जन्म बनारस में हुआ था। हालांकि दोनों रहे लखनऊ में। OPEN मैगजीन को दिए एक विस्तृत इंटरव्यू में आमिर खान ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में अब भी उनकी पुश्तैनी संपत्ति है। वह बताते हैं, “उत्तर प्रदेश में हरदोई के पास शाहाबाद में हमारी पुश्तैनी संपत्ति है। मेरा कभी भी वहां जाना नहीं हुआ है। मेरे परदादा के वहां आम के बगीचे थे। मेरे पिता के पांच भाई-बहन थे। उनका और उनके भाई का निधन हो गया, और अन्य लोग इसे बेचने के इच्छुक थे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह जमीन, जो मेरे परदादा की जमीन है, परिवार के बाहर जाए। इसलिए मैंने इसे खरीदने का फैसला किया। मैं वहां कभी नहीं गया, लेकिन मैं वहां जाना चाहता हूं।” आमिर खान ने ये बात साल 2011 में कही थी। Also Read इंदिरा गांधी की करीबी थीं शाहरुख खान की मां, स्वतंत्रता सेनानी पिता ने बताया था आजादी का मतलब टेनिस चैंपियन आमिर खान आमिर खान का फिल्म जगत के अलावा खेल की दुनिया में भी सक्रिय रहे हैं। वह टेनिस के शानदार खिलाड़ी रहे हैं। वह महाराष्ट्र राज्य के पूर्व टेनिस चैंपियन भी रह चुके हैं। आमिर को रूबिक क्यूब सॉल्व करना भी बहुत पसंद है। उन्होंने इसे एक बार दर्शकों की भारी भीड़ के सामने महज 36 सेकंड में क्यूब सॉल्व कर दिया था। नहाना कम पसंद है आमिर खान को नहाने का ज्यादा शौक नहीं है। वह नहाने से बचते हैं। ‘कॉफी विद करण’ के एक एपिसोड में उनकी पूर्व पत्नी किरण राव ने खुलासा किया था कि वह बहुत जरूरी होने पर ही नहाते हैं। आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है क्योंकि वह अपने काम को परफेक्ट तरह से करने के लिए जाने जाते हैं। आमिर खान को अपनी इसी आदत की वजह से सलमान खान के साथ काम करने में परेशानी हुई थी। आमिर खान समय के बहुत पाबंद है। लेकिन सलमान खान ‘अंदाज़ अपना अपना’ के सेट पर लेट से पहुंचते थे, जिससे आमिर खान का काफी समय बर्बाद होता था।

