पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि ग्रेट निकोबार परियोजना देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष के इस आरोप को बेबुनियाद बताया कि इस परियोजना में किसी खास उद्योग समूह को फायदा पहुंचाया गया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि ग्रेट निकोबार परियोजना के लिए क्षेत्र की मात्र 1.7 फीसद जमीन का इस्तेमाल किया गया है और इसके लिए पर्यावरण मंजूरी देने में किसी भी तरह के नियमों की अनदेखी नहीं की गई है। भूपेंद्र यादव का कहना है कि पहले जिस पर्यावरण मंजूरी को मिलने में 672 दिन लगते थे, वह अब महज 72 दिनों के अंदर मिल जाती है। भूपेंद्र यादव से जनसत्ता के कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज की बातचीत के मुख्य अंश।

प्रश्नकाल के लिए आपसे मुलाकात बहुत ही अहम समय में हो रही है। देश के कई इलाकों में मानसून का आगमन हो चुका है। बारिश का मौसम पहाड़ों के लिए खौफ का भी मौसम हो जाता है। चाहे हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, आरोप है कि पहाड़ों को कंकरीट का जंगल बनने दिया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है?

भूपेंद्र यादव: किसी भी परियोजना की पर्यावरण मंजूरी देते वक्त हम सभी नियम-कानूनों का ध्यान रखते हैं। नियम-कानूनों का पूरी तरह से पालन हो, इसकी पूरी तरह से निगरानी करते हैं। प्राकृतिक आपदा चाहे सूखे के रूप में, अतिवृष्टि के रूप में या तूफान के रूप में आए, इनका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन भी है। आप हमारे हाल के निर्णय को देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करना था। इसमें गंगा जी के ऊपर के हिस्से में नए निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। हमारे मंत्रालय ने यह निर्णय पर्यावरण के प्रति पूरी तरह सचेत रहते हुए किया है।

दो दशक पहले जब हम शिमला जाते थे, देहरादून जाते थे तो वहां बहुमंजिला इमारतें नहीं दिखती थीं। आरोप है कि दोनों जगहों पर अवैध निर्माण कार्यों ने वहां के पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पहाड़ों के किनारों पर बहुमंजिला इमारतें बन चुकी हैं। इन सब को लेकर बेपरवाही क्यों?

भूपेंद्र यादव: ये दो तरह के विषय हैं। एक विषय है नगरी क्षेत्रों का, यहां निर्माण कार्य राज्य के द्वारा होता है, जिसे हम निर्देशित भी करते हैं। दूसरा विषय है कि इन निर्माण कार्यों के बाद जो मानव बस्तियां बसती हैं वहां पर ठोस कचरे का उचित प्रबंधन नहीं होता है। हमारे मंत्रालय में एक नियामक विभाग है। इसके तहत हमने ठोस कचरा प्रबंधन के लिए नियम बनाए हैं। हम चाहते हैं कि स्थानीय निगम इन नियमों को सख्ती से लागू करें।

नियमों की नाफरमानी करने वालों के खिलाफ आपका मंत्रालय क्या कार्रवाई करता है?

भूपेंद्र यादव: खास इसी के लिए हम नया ढांचा लेकर आए हैं। हमने पर्यावरण आडिट का नियम लागू किया है। जैसे हर किसी को अपना आयकर भरना पड़ता है, उसी तरह पेशेवर पर्यावरण आडिटर के जरिए आपको अपनी जिम्मेदारी के तहत आनेवाले पर्यावरण का भी हिसाब देना पड़ेगा। इस नियम को हमने अधिसूचित किया है।

ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर राजग सरकार उत्साहित है। इस पर विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए हैं। पर्यावरण की संवेदनशीलता को देखते हुए आप विपक्ष के आरोपों को किस तरह से देखते हैं?

भूपेंद्र यादव: आरोप क्या है?

ग्रेट निकोबार जैसे संवेदनशील जगह के पर्यावरण, हरियाली को नष्ट किया जा रहा है।

भूपेंद्र यादव: इस परियोजना में पूरे निकोबार का महज 1.7 फीसद क्षेत्र इस्तेमाल हो रहा है। इसमें भी 50 फीसद जंगल नहीं है। तो एक फीसद से भी कम क्षेत्र है। निकोबार से लेकर आस्ट्रेलिया तक के बीच समुद्र में कोई भी सामरिक क्षेत्र की जगह नहीं है, भारत के पास बड़ी क्षमता का पोर्ट नहीं है। तो क्या उस क्षेत्र को अपनी सुरक्षा और आर्थिक जरूरतों के लिए एक फीसद जमीन का इस्तेमाल करने का भी अधिकार नहीं है? विपक्ष ने जब अपनी सत्ता में वहां इंदिरा जी की मूर्ति लगाई, तब क्या वहां पर निर्माण कार्य नहीं हुआ? विपक्ष ने हवाई पट्टी बनवाई थी, तब क्या निर्माण कार्य नहीं हुआ था? और फिर अभी उसके अनुपात में जंगल लगाने के लिए जमीन भी उपलब्ध है, जो भारत के भू-भाग में मुहैया करवाई गई है। हमारा मंत्रालय पर्यावरण नियमों के पूरी तरह पालन होने पर ही मंजूरी देता है। विपक्ष ने इसे हरित पंचाट में भी चुनौती दी। वहां का भी फैसला आ चुका है। हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं कि पर्यावरण के सभी नियमों का पालन करेंगे।

विपक्ष सहित राहुल गांधी का आरोप है कि हर बार एक खास उद्योग समूह को ही इस तरह की परियोजना सौंपी जाती है।

भूपेंद्र यादव: किसी भी खास उद्योग समूह को कोई फायदा नहीं पहुंचाया गया है। यह तो राष्ट्रीय सुरक्षा की परियोजना है, जिसमें सिर्फ राष्ट्रीय हित देखा जा रहा है।

प्रदूषण की बात करें तो इसमें सबसे कमजोर कड़ी देश की राजधानी दिल्ली है। यहां का प्रदूषण वैश्विक चर्चा के केंद्र में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी सख्त टिप्पणियां कर चुका है। दिल्ली के प्रदूषण पर आपके मंत्रालय ने काफी कदम उठाए हैं। आप इस समस्या को कैसे देखते हैं?

भूपेंद्र यादव: हम चार चीजों पर लगातार नजर रख रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण के चार कारक हैं। सबसे पहली बात है कि एनसीआर के सभी क्षेत्र गाजियाबाद, नोएडा, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, अलवर, भिवानी, मानेसर के निगमों को हमने निश्चित लक्ष्य दिए हैं। इस लक्ष्य को देने के चार कारण हैं। पहला कारण है वाहनों से होने वाला प्रदूषण, तो इसके लिए विद्युत चालित वाहनों का लक्ष्य है। दूसरा, जिन इलाकों में धूल के कारण प्रदूषण हो रहा है वहां हरियाली के सघन कार्यक्रम चलाने होंगे। तीसरा विषय है, औद्योगिक प्रदूषण का। इसमें खरे नहीं उतरने वाले क्षेत्रों की ओसीईएमएस और एपीसीडी लगाकर निगरानी की जा रही है। अवैध उद्योगों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद प्रदूषण का अहम कारण होता है निर्माण और विध्वंस के कार्यों से निकलने वाला मलबा। इसके लिए खास नियम बनाए गए हैं। इसके बाद आता है ठोस कचरे से होने वाला प्रदूषण। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए हमने सख्त नियम बनाए हैं, और उस पर तेजी से काम कर रहे हैं। इसके बाद बात आती है पराली से होने वाले प्रदूषण की। आने वाली 15 तारीख के बाद मैं कृषि मंत्रालय के साथ बैठ कर अभी से ही अगले मौसम की तैयारी पर काम करना शुरू कर दूंगा। हम ग्रैप लगाने के नियमों की भी समीक्षा कर रहे हैं। हम चौतरफा योजना बना कर काम कर रहे हैं। इसका समन्वय सीएक्यूएम के द्वारा किया जाएगा।

प्रदूषण की निगरानी से जुड़ी नियामक संस्थाओं की क्या भूमिका है?

भूपेंद्र यादव: सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) नियामक संस्था है। सीएक्यूएम के बाद दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार की जो कार्यकारी संस्थाएं हैं, उसके बाद कारपोरेशन हैं, वे इसे जमीनी स्तर पर ले जा रही हैं। तीनों ही स्तर पर सीएक्यूएम द्वारा निगरानी का काम किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को लोकसभा में विधायिका के द्वारा बनाया गया है। पहले ऐसी नियामक संस्था का अभाव था। अब इसे पूरी तरह से निर्देशित किया गया है।

पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं?

भूपेंद्र यादव: ताजा उदाहरण है, ग्रेट निकोबार परियोजना का। चालीस साल से लटकी हुई इस परियोजना को अब मंजूरी मिली है। पर्यावरण मंजूरी को लेकर 2014 में 672 दिन लगते थे। अब 72 दिनों में मंजूरी मिल जाती है। मैं तो चाहता हूं कि आपके अखबार के जरिए देश के लोगों को पता चले कि 672 दिनों की समय-सीमा को किस प्रक्रिया के तहत 72 दिनों तक लाया गया है। पर्यावरण मंजूरी देने के नियमों को हमने काफी बेहतर बनाया है।

आपके अनुसार अभी देश का राजनीतिक मौसम कैसा है?

भूपेंद्र यादव: देश का राजनीतिक मौसम बहुत ही अच्छा है। देश पिछले 12 वर्षों से एक योग्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।

पिछले बारह वर्षों में देश के आम आदमी को क्या हासिल हुआ?

भूपेंद्र यादव: आम आदमी के लिए विकास का वातावरण बना। आम आदमी के लिए जनधन खाते खुले, आयुष्मान योजना मिली, शौचालय मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना मिली। जन औषधि भंडार खुले। कैंसर का इलाज मिला, डायलिसिस की सुविधा मिली। आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ। हवाईअड्डों की संख्या 65 से बढ़ कर 165 से ज्यादा हो गई। रेलवे स्टेशन स्वच्छ हो गए। 25 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया। ये सभी काम आम आदमी के लिए हुए।

लेकिन अभी तक 81 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मिल रहा है।

भूपेंद्र यादव: आम आदमी की सुरक्षा के लिए सरकार ने इस योजना को जारी रखा है।

विपक्ष का आरोप है कि यह जनता को सत्ता पक्ष के द्वारा दी जानेवाली रिश्वत है। प्रधानमंत्री ने भी इसे रेवड़ी की संज्ञा देते हुए भारत के राजनीतिक दलों को इससे बचने की सलाह दी थी।

भूपेंद्र यादव: ये दो अलग विषय हैं। इसके जरिए सिर्फ असमानता और अभाव को मिटाने की कोशिश की जा रही है।

देश में क्षेत्रीय दलों का भविष्य कैसा है?

भूपेंद्र यादव: देश का भविष्य बढ़िया है तो सबका भविष्य बढ़िया है। हम तो बहुदलीय राजनीति और विविध विचारधारा में विश्वास रखते हैं।

एक डर बना हुआ है कि सारी नदियां समुद्र में मिल जाएंगी। सभी क्षेत्रीय दल भाजपा में चले जाएंगे। जैसे अभी बंगाल में देखने को मिला। इसके पहले महाराष्ट्र में हुआ था।

भूपेंद्र यादव: राजनीतिक दल अपने-आप में नदी होते हैं और सब भारत में मिलते हैं। हमारी पहचान भारत है।

इन दिनों भाजपा की पहचान के साथ वाशिंग मशीन भी नत्थी कर दी गई है। एक संदेश गया है कि भ्रष्टाचार के आरोप से जूझ रहा कोई नेता भाजपा की धुलाई मशीन में धुलता है तो वह एकदम साफ हो जाता है।

भूपेंद्र यादव: यह एक छोटी सोच है।

कांग्रेस को भाजपा से क्या समस्या है?

भूपेंद्र यादव: यह कांग्रेस से पूछिए।

भाजपा को कांग्रेस से क्या समस्या है?

भूपेंद्र यादव: कोई समस्या नहीं है।

पर भाजपा की जुबान पर हमेशा कांग्रेस का ही नाम होता है। कांग्रेस के इतिहास की ही याद दिलाते रहती है भाजपा।

भूपेंद्र यादव: इतिहास का विषय ही जानने के लिए बना है। इतिहास सही पढ़ाया जाए, यह हमारी चिंता है।

इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है?

भूपेंद्र यादव: इतिहास को बदलने का ही काम कर रहे हैं। हम विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं।

राज्यों के चुनावों में संगठनात्मक स्तर पर आपकी अहम भूमिका रही है। अगला अहम चुनाव पंजाब और उत्तर प्रदेश में है। वहां आपकी क्या भूमिका होगी?

भूपेंद्र यादव: हमारी पार्टी एक संगठन की तरह काम करती है। हमारे यहां कोई भी जिम्मेदारी पार्टी के नेतृत्व के जरिए तय की जाती है। सामूहिकता के आधार पर निर्णय होता है। पार्टी समय-समय पर जिस कार्यकर्ता को जहां और जैसा कार्य सौंपती है वे उसे करते हैं।

उत्तर प्रदेश में भाजपा तीसरी बार आएगी?

भूपेंद्र यादव: सौ फीसद।

भाजपा योगी जी के नेतृत्व में वापसी करेगी?

भूपेंद्र यादव: सौ फीसद।

पंजाब में अकाली दल से गठबंधन होगा?

भूपेंद्र यादव: अभी चुनाव में वक्त है। चुनाव आने पर पार्टी फैसला करेगी। अभी इस विषय पर मैं कुछ नहीं कह सकता।

जाति जनगणना के मुद्दे पर भाजपा ने अपना रुख क्यों बदला?

भूपेंद्र यादव: हमने कोई रुख नहीं बदला।

शायद बिहार चुनाव के संदर्भ में ऐसा हुआ?

भूपेंद्र यादव: ऐसा कुछ भी नहीं है।

देश में जो राजनीतिक हालात हैं, उसे देख कर सवाल उठता है कि क्या आदर्श और शुचिता के लिए कोई राजनीतिक जमीन नहीं बची है?

भूपेंद्र यादव: यह सवाल उनसे पूछिए जो द्रमुक के साथ लड़ कर टीवीके के साथ चले गए।

तृणमूल और उसके बागियों के संदर्भ में?

भूपेंद्र यादव: सकारात्मक राजनीति के लिए जो भी समर्थन देगा हम उनके साथ हैं। सकारात्मक राजनीति में सबको आना चाहिए।

आरोप है कि देश में हिंदू-मुसलमान की राजनीति के कारण रोजी-रोटी के मुद्दे दब कर रह जाते हैं।

भूपेंद्र यादव: जब हम कहते हैं कि विकास की राजनीति करते हैं तो जाति-धर्म के बाहर की बात करते हैं।

बंगाल में आपके मुख्यमंत्री कहते हैं न मुसलमानों का वोट चाहिए, न मिला।

भूपेंद्र यादव: उन्होंने किस संदर्भ में कहा, इसका जवाब आपको उनसे ही लेना चाहिए।

संगठनात्मक बदलाव हो या मंत्रिमंडल में फेरबदल। भाजपा के हर काम में काफी देर क्यों होती है?

भूपेंद्र यादव: कोई देरी नहीं है। आपके स्व-आकलन के कारण आपको देरी लगने लगती है।

चुनावों को लेकर भाजपा की निर्भरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत ज्यादा है?

भूपेंद्र यादव: मोदी जी जननायक हैं, हमारे नेता हैं। हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं।