राजस्थान हाई कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए मौजूदा 12 प्रतिशत आरक्षण में से भील समुदाय के लिए 9 प्रतिशत विशेष आरक्षण की मांग वाली याचिका के संबंध में राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। वहीं याचिकाकर्ताओं ने निर्णय होने तक एसटी वर्ग के अंतर्गत नियुक्तियों पर रोक लगाने की भी मांग की है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मनोज चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता आदिवासी भील आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हैं। याचिका में दावा किया गया है कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल विभिन्न समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से संबंधित पर्याप्त आंकड़े आरक्षण लाभ निर्धारित करते समय इकट्ठे नहीं किए जाते हैं।

एसटी आरक्षण के अन्दर प्रतिनिधित्व का सवाल

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मीणा समुदाय को अनुसूचित जनजाति आरक्षण का बड़ा हिस्सा मिला है, लेकिन भील समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उन्होंने अनुसूचित जनजाति कोटे के भीतर उप-वर्गीकरण की मांग की है। याचिकारकर्ता चाहते हैं कि राजस्थान में एसटी समुदा के लिए आरक्षित 12 प्रतिशत आरक्षण में से 9 प्रतिशत हिस्सा भील समुदाय के लिए अलग से निर्धारित किया जाए।

याचिका में दावा किया गया है कि नेशनल एसटी आयोग ने बीते 25 फरवरी को अनुच्छेद 338A के तहत राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एसटी श्रेणी के उप-वर्गीकरण और ‘पंजाब राज्य बनाम देवेंद्र सिंह’ में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए निर्णय को लागू करने को कहा था। इसके बावजूद एसटी श्रेणी का उप-वर्गीकरण नहीं किया गया है। राज्य सरकार के पास भील समुदाय के पिछड़ेपन के कोई ठोस आंकड़े नहीं हैं। साल 1931 के बाद भीलों के राज्य सेवाओं में प्रतिनिधित्व, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। बता दें कि भील समुदाय गरीबी रेखा से नीचे है, लेकिन उन्हें बीपीएल सहित अन्य योजनाओं में शामिल नहीं किया गया।

कितनी है एसटी आबादी?

2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 13.48 फ़ीसदी आबादी आदिवासी समुदाय से है। वहीं भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति की वेबसाइट के अनुसार राजस्थान में आदिवासी समाज में 12 उप जाति बताई गई है। इसमें मीणा की संख्या सबसे अधिक है जबकि दूसरे नंबर पर भील जनजाति आते हैं। भील समुदाय से जुड़े कुछ संगठन लंबे समय से अलग भील प्रदेश की मांग भी कर रहे हैं।

भील का क्या है दावा?

भील जनजाति का दावा है कि उनके साथ भेदभाव होता है और मीणा जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों और योजनाओं में अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है। जबकि उसके मुकाबले उन्हें न के बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में भील जनजाति की आबादी 44 फीसदी (4100264) है। जबकि मीणा जनजाति की आबादी 47 फीसदी (43,45,528) है। यानी संख्या में भील और मीणा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।

कौन है भील समुदाय?

भील को भारत की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक माना जाता है, जो मुख्य रूप से पश्चिम भारत में पाए जाते हैं। भील समुदाय के लोग राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनकी आबादी सबसे अधिक है। इनकी भाषा भी भीली भाषा है। यह लोग वन, शिव और दुर्गा की पूजा करते हैं।

राजस्थान के बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत स्वतंत्र ‘भील राज्य’ की लंबे समय से मांग उठा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक आदिवासी राज्य बनाने के विचार पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। भील समुदाय की मांग है कि चार राज्यों में से 49 जिले अलग करके भील प्रदेश बनाया जाए। उस मांग का आधार क्या है और इसे फिर से क्यों उठाया गया है? जानें

राजनीतिक दलों का निर्माण

पश्चिमी भारत में एक अलग आदिवासी राज्य की मांग पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी (BTP) जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने रखी थी। BTP का गठन 2017 में गुजरात में हुआ था, जिसका मुख्य एजेंडा यही था।

बीटीपी राजस्थान के अध्यक्ष डॉ. वेलाराम घोगरा (जो अब बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं) ने पहले इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि भील समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता गोविंद गुरु ने पहली बार 1913 में आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग उठाई थी। यह जलियांवाला बाग से छह साल पहले हुए मानगढ़ हत्याकांड के बाद हुआ था और इसे कभी-कभी ‘आदिवासी जलियांवाला’ के नाम से भी जाना जाता है। 17 नवंबर 1913 को राजस्थान-गुजरात सीमा पर मानगढ़ की पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना द्वारा सैकड़ों भील आदिवासियों को मार डाला गया था। हालांकि बीएपी सांसद राजकुमार रोत कहते हैं कि 1913 में आदिवासियों का बलिदान सिर्फ़ भक्ति आंदोलन के लिए नहीं था, बल्कि भील प्रदेश की मांग के लिए था।

वेलाराम घोगरा ने कहा था, “स्वतंत्रता के बाद भील प्रदेश की मांग बार-बार उठाई गई। पहले राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र और गुजरात, मध्य प्रदेश आदि एक ही इकाई का हिस्सा थे। लेकिन आजादी के बाद आदिवासी बहुल क्षेत्रों को राजनीतिक दलों ने विभाजित कर दिया, ताकि आदिवासी संगठित और एकजुट न हो सकें।”

वेलाराम ने पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 का उदाहरण दिया, जो आदिवासी क्षेत्रों में शासन का विकेंद्रीकरण और ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा, “यह कानून 1996 में बनाया गया था। राजस्थान सरकार ने 1999 में इस कानून को अपनाया और 2011 में इसके नियम बनाए। लेकिन डूंगरपुर में मेरे गांव पालदेवल में 25 साल बाद भी लोगों को इस कानून के बारे में पता नहीं है। यहां तक कि भाजपा और कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों को भी इस कानून के बारे में उचित जानकारी नहीं है।”

बन चुकी हैं कई आदिवासी पार्टियां

इस क्षेत्र में कई आदिवासी पार्टियां पिछले कुछ सालों में अपने समुदाय को सशक्त बनाने के नाम पर उभरी हैं। कुछ लोग भाजपा और कांग्रेस के मुखर विरोधी भी रहे हैं। उनका दावा है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां भीलों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ रही हैं और उन्हें सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। दशकों से यह मांग कई अन्य लोगों के अलावा दाहोद से कई बार कांग्रेस के सांसद रहे सोमजीभाई डामोर, रतलाम के पूर्व सांसद दिलीप सिंह भूरिया (जो कांग्रेस के ही हैं) और राजस्थान विधानसभा के पूर्व सीपीआई सदस्य मेघराज तवार द्वारा उठाई और बढ़ाई गई।

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आरक्षण में सुधार करने की हालिया मांग को लेकर कई सवाल फिर से चर्चा की केंद्र में आ गए हैं। इसमें आरक्षण के उप-वर्गीकरण पर भी चर्चाएं हो रही हैं। अभी दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी थी, जिसके बाद राज्य इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर