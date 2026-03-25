बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दो चरणों में मतदान होगा और चार मई को नतीजे आएंगे। इस चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच काटे का मुकाबला है। कई सीटों पर हार-जीत का अंतर कम रह सकता है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां प्रचार पर खास जोर दे रही हैं। यहां भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए काफी विज्ञापन दिए जा रहे हैं। बीजेपी-टीएमसी के ऑफिशियल अकाउंट्स से तो करोड़ों के विज्ञापन चल ही रहे हैं, इसके साथ-साथ इन पार्टियों के कई फैन पेज हैं जहां से करोड़ों के विज्ञापन चलाए जा रहे हैं।

फेसबुक एड्स के डेटा को अगर डीकोड किया जाए तो पता चलता है कि किस दल ने,किस फैन पेज ने विज्ञापनों पर कितना खर्च किया है। यहां जनसत्ता अपनी इस पड़ताल के जरिए आपको 90, 30 और 7 दिनों का डेटा देने वाला है। इससे राजनीतिक दलों और उनके समर्थक फैन पेज के चुनावी खर्च को आसानी से समझा जा सकता है।

पिछले 90 दिनों का विज्ञापन खर्च

जनसत्ता ने 90 दिनों का डेटा खंगालते हुए 200 एंट्रियों पर फोकस किया है, वहां पर ज्यादातर बंगाल चुनाव से जुड़े हुए पेज मौजूद रहे। डेटा के मुताबिक पिछले 90 दिनों में बंगाल बीजेपी ने फेसबुक एड पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। पार्टी ने अब तक 1505 विज्ञापन अपने फेसबुक पेज पर चलाए हैं। इन विज्ञापनों पर करीब 2.77 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। बंगाल में विज्ञापनों के मामले में दूसरे पायदान पर टीएमसी सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम आता है। उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से पिछले 90 दिनों में विज्ञापन पर 1.79 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

तीसरे पायदान पर टीएमसी का ही फेसबुक ऑफिशियल पेज आता है जिसने 90 दिनों में 83 लाख रुपये खर्च किए हैं। इस दौरान पार्टी ने अपने पेज से कुल 710 एड चलाए हैं। अब राजनीतिक दल तो खर्च कर ही रहे हैं, उनसे जुड़े फैन पेज भी करोड़ों खर्च कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही फैन पेज के 90 दिनों के डेटा को समझते हैं। Trinamool Nabo Jowar नाम पेज से विज्ञापन पर 44 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इसी तरह Banglar Gorbo Mamata पेज से 38.5 लाख रुपये एड पर खर्च किए गए हैं। ममता से ही जुड़े एक और फैन पेज Abar Jitbe Bangla पर 19.5 लाख रुपये विज्ञापन चलाए गए हैं।

ममता बनर्जी से ही जुड़े फैन पेज Manusher Mamata पर 90 दिनों के भीतर 215 विज्ञापन चलाए गए हैं, कुल 12 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। अभिषेक बनर्जी से जुड़े फैन पेज Nobo Bangla with Abhishek पर भी 10.6 लाख के करीब विज्ञापनों पर खर्च किया गया है। एक और अभिषेक के ही पेज Jubo Nayak Abhishek पर 9.9 लाख रुपये विज्ञापन पर खर्च हुए हैं। इसी तरह AB for Bengal पेज पर ही 90 दिनो के भीतर 183 एड रन किए गए हैं, इन पर 9.8 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

शुभेंदू अधिकारी को ट्रोल करने के लिए भी Mir Jafar Suvendu के नाम से भी एक पेज चल रहा है। इस पर 90 दिनों में 269 विज्ञापन चलाए गए हैं और खर्च लगभग 9.6 लाख रुपये रहा है।

जनसत्ता पड़ताल · बंगाल चुनाव 2026 · फेसबुक विज्ञापन करोड़ों की डिजिटल जंग — BJP vs TMC फेसबुक विज्ञापन खर्च BJP — 90 दिन ₹2.77 Cr TMC — 90 दिन ₹83 लाख अभिषेक — 90 दिन ₹1.79 Cr कुल फैन पेज 10+ पेज CHART TABLE IMPACT सभी BJP TMC फैन पेज 01 बंगाल BJP (आधिकारिक) 90 दिन · 1,505 विज्ञापन BJP ₹2.77 Cr 02 अभिषेक बनर्जी (आधिकारिक) 90 दिन · TMC सांसद ABHI ₹1.79 Cr 03 TMC (आधिकारिक) 90 दिन · 710 विज्ञापन TMC ₹83 लाख 04 Trinamool Nabo Jowar 90 दिन · TMC फैन पेज FAN ₹44 लाख 05 Banglar Gorbo Mamata 90 दिन · ममता फैन पेज FAN ₹38.5 लाख 06 Abar Jitbe Bangla 90 दिन · ममता फैन पेज FAN ₹19.5 लाख 07 Manusher Mamata 90 दिन · 215 विज्ञापन FAN ₹12 लाख 08 Mir Jafar Suvendu 90 दिन · ट्रोल पेज · 269 एड TROLL ₹9.6 लाख # पेज / अकाउंट 90 दिन 30 दिन 7 दिन वर्ग 1 बंगाल BJP ₹2.77 Cr ₹88 L ₹9.8 L आधिकारिक 2 अभिषेक बनर्जी ₹1.79 Cr ₹43 L ₹4.5 L TMC सांसद 3 TMC आधिकारिक ₹83 L ₹34 L ₹3.9 L आधिकारिक 4 Trinamool Nabo Jowar ₹44 L ₹14 L ₹1.06 L फैन पेज 5 Banglar Gorbo Mamata ₹38.5 L ₹13 L ₹88 K फैन पेज 6 Abar Jitbe Bangla ₹19.5 L ₹6.7 L ₹47 K फैन पेज 7 Manusher Mamata ₹12 L ₹3.4 L ₹23 K फैन पेज 8 Nobo Bangla w/ Abhishek ₹10.6 L ₹3 L ₹21 K फैन पेज 9 Mir Jafar Suvendu ₹9.6 L ₹3.5 L ₹24 K ट्रोल पेज ₹2.77 करोड़ बंगाल BJP — 90 दिन का रिकॉर्ड खर्च 1,505 विज्ञापन चलाए गए। 7 दिनों में खर्च ₹9.8 लाख रहा — BJP बंगाल में सबसे बड़ा फेसबुक विज्ञापनदाता है। ₹1.79 Cr अभिषेक बनर्जी — व्यक्तिगत खर्च TMC सांसद ने अपने आधिकारिक पेज से 90 दिनों में दूसरा सबसे बड़ा खर्च किया। ₹83 लाख TMC आधिकारिक पेज 710 विज्ञापनों के साथ TMC का आधिकारिक खर्च BJP के मुकाबले 3 गुना कम। ₹1.14 Cr+ TMC फैन पेज नेटवर्क Nabo Jowar, Gorbo Mamata, Abar Jitbe Bangla समेत 8+ फैन पेजों का 90 दिनों में संयुक्त खर्च। ₹9.6 लाख Mir Jafar Suvendu — ट्रोल पेज का खर्च शुभेंदू अधिकारी को ट्रोल करने के लिए बने इस पेज पर 90 दिनों में 269 विज्ञापन और ₹9.6 लाख खर्च किए गए — यह डिजिटल राजनीति का नया आयाम है। स्रोत: Facebook Ads Library · जनसत्ता पड़ताल · डेटा: बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 जनसत्ता InfoGenIE

पिछले 30 दिनों का विज्ञापन खर्च

पिछले 30 दिनों में फेसबुक विज्ञापन पर सबसे ज्यादा खर्च बीजेपी ने किया है। बंगाल बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से 808 विज्ञापन चलाए गए हैं। इन विज्ञापनों पर 88 लाख रुपये खर्च किए गए। दूसरे पायदान पर अभिषेक बनर्जी आते हैं जिन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से 327 एड चलाए हैं, इन पर 43 लाख रुपये खर्च किए गए। तीसरे पायदान पर टीएमसी का ऑफिशियल हैंडल आता है जहां से पिछले 30 दिनों में 537 विज्ञापन रन किए गए हैं, उन पर खर्च 34 लाख रुपये आया है।

30 दिनों के भीतर Trinamool Nabo Jowar पेज पर भी 381 एड चले हैं और खर्च 14 लाख रुपये आया है। इसी तरह ममता समर्थित पेज Banglar Gorbo Mamata पर 250 एड चले हैं और खर्च 13 लाख रुपये रहा है। टीएमसी समर्थित पेज Abar Jitbe Bangla द्वारा 6.7 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इसी तरह ममता समर्थित Ami Banglar Digital Joddha पेज पर पिछले 30 दिनों में 130 विज्ञापन चलाए गए हैं, इन पर 4 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। अभिषेक के फैन पेज Jubo Nayak Abhishek पर 121 विज्ञापन चले हैं, खर्च 3.8 लाख रहा है।

शुभेंदू अधिकारी को ट्रोल करने वाले पेज पर भी पिछले तीस दिनों में काफी खर्च हुए हैं। डेटा के मुताबिक Mir Jafar Suvendu पेज पर पिछले 30 दिनों में 77 विज्ञापन चलाए गए हैं और खर्च 3.5 लाख रहा है। ममता बनर्जी से ही जुड़े फैन पेज Manusher Mamata पर 30 दिनों के भीतर 111 एड चलाए गए हैं, खर्च 3.4 लाख किया गया है। इसी तरह Amader Abhishek पेज पर भी 48 विज्ञापन चलाए गए हैं और उन पर 3.1 लाख के करीब खर्च हुए हैं। Nobo Bangla with Abhishek की बात करें तो यहां भी 81 विज्ञापनों पर 3 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

डेटा को और ज्यादा डीकोड करने पर Adhinayak Abhishek नाम का पेज भी मिलता है। इस पर 30 दिनों के भीतर 94 एड चलाए गए हैं। इन विज्ञापनों पर 2.7 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इसी तरह Abhishek Banerjee Fans पेज पर 87 एड रन किए गए हैं, खर्च 2.5 लाख रहा है। आगे बढ़ने पर Didi For PM नाम का पेज आता है, यहां भी पिछले 30 दिनों में 37 एड चलाए गए हैं, खर्च 2.2 लाख रुपये रहा है।

पिछले 7 दिनों का विज्ञापन खर्च

पिछले सात दिनों की बात करें तो विज्ञापन खर्च में तेजी देखने को मिली है। एक बार फिर सबसे ज्यादा खर्च बंगाल बीजेपी के ऑफिशियल पेज से हुआ है। पिछले सात दिनों में पार्टी के आधिकारिक पेज से 227 विज्ञापन चलाए गए हैं। इन पर खर्च 9.8 लाख रुपये रहा है। अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक पेज से पिछले सात दिनों में 211 एड रन किए गए हैं, खर्च 4.5 लाख रुपये रहा है। तीसरे पायदान पर फिर टीएमसी का ऑफिशियल फेसबुक पेज है जिस पर 304 विज्ञापन चलाए गए हैं। इन विज्ञापनों का खर्च 3.9 लाख रुपये रहा है। चौथे पायदान पर Trinamoole Nabo Jowar पेज है जो टीएमसी के लिए ही प्रचार कर रहा है। इसने पिछले 7 दिनों में 254 विज्ञापन चलाए हैं, खर्च 1.06 लाख रुपये रहा है। एक और टीएमसी समर्थित पेज Banglar Gorbo Mamata पर 133 विज्ञापन चलाए गए हैं, इस पर खर्च 88 हजार का रहा है।

Abar Jitbe Bangla पेज पर भी पिछले सात दिनों में 36 एड रन किए गए हैं, इन पर खर्च 47 हजार रुपये रहा है। Amader Abhishek पेज की बात करें तो यह अभिषेक बनर्जी को सपोर्ट कर रहा है। पिछले सात दिनों में इस पेज ने 25 विज्ञापन चलाए हैं और इसका खर्च 31 हजार के करीब रहा है। Jubo Nayak Abhishek पर भी 82 विज्ञापन चले हैं और खर्च करीब 28 हजार रहा है। शुभेंदू अधिकारी को ट्रोल करने वाले पेज Mir Jafar Suvendu पर पिछले सात दिनों में 37 एड चले हैं जिन पर खर्च 24 हजार के करीब बैठा है। Manusher Mamata पेज की बात करें तो यहां भी 55 विज्ञापनों पर 23 हजार के करीब खर्च किया गया है। Nobo Bangla With Abhishek पेज की बात करें तो यह भी अभिषेक बनर्जी के लिए प्रचार करता है। पिछले सात दिनों में 41 एड्स के जरिए 21 हजार खर्च किए गए।

Abhishek Banerjee Fans पेज की बात करें तो पिछले सात दिनों में 63 एड चले हैं, इन पर खर्च 19 हजार के करीब हुआ है। Didi For PM नाम के पेज से पिछले सात दिनों में एड पर 15 हजार के करीब खर्च किया गया है।

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