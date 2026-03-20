मैं बंगाल हूं और ये मेरी कहानी है। मेरी धरती ने कई युद्ध देखे, खून की नदियां भी देखीं, लेकिन एक घाव ऐसा भी रहा जिसे ना कोई मरहम भर पाया और ना ही समय उसकी टीस को कम कर पाया। साल था 1757, जगह थी प्लासी। मेरी ही सरजमी पर एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसमें तलवारों से ज्यादा चालाकी, धोखा और गद्दारी चली। मेरे नवाब सिराजुद्दौला हार गए और मेरी आजादी हमेशा के लिए छिन गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, मैं तो बस एक जरिया था, मुझे ही सीढ़ी बनाकर अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर करीब 200 साल तक राज किया। गुलामी की जो इबादत लिखी गई, उसकी पहली लकीर मेरी मिट्टी पर ही खिची। आज मैं आपको उसी इतिहास की कहानी बताता हूं जिसने सिर्फ मेरी ही नहीं पूरे देश की तकदीर बदलकर रख दी…

1717 से 1757 के बीच पश्चिम बंगाल में नवाबों की नवाबी हावी रही। नवाबों का ज्यादा ताकतवर होना बंगाल में कई प्रशासनिक सुधार का गवाह बना। इसी दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो चुका था। बंगाल के पहले नवाब मुर्शिद कुली खान थे। उस समय बंगाल मुगल प्रांत में आता था। लेकिन नवाब मुर्शिद कुली की ताकत का आलम यह था कि उन्होने बंगाल को लगभग स्वतंत्र बना दिया था। उनके दौर में बंगाल ने मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन देखा। उन्हीं के दौर में बंगाल की राजधानी ढाका से हटकर मुर्शिदाबाद बन गई।

बंगाल में नवाबों का शासन

उस कालखंड में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि आगे चलकर बंगाल गुलाम हो जाएगा। मुर्शिद कुली के बाद बंगाल के नवाब उन्हीं के दामाद . शुजा-उद-दीन मुहम्मद खान बने। उनके कार्यकाल में भी बंगाल ने तरक्की देखी, तवारीख-ए-बंगाला और सियर-उल-मुताख्खरीन जैसी किताबों में उनके अच्छे कामों का जिक्र भी मिलता है। कहा जाता है शुजा बिना पक्षपात के न्याय किया करते थे, ऐसे में उनके दौर में बंगाल की सियासत स्थिर रही। 1739 तक बंगाल की धरती पर ज्यादा उथल-पुथल देखने को नहीं मिली। लेकिन इसके बाद से सत्ता का खेल ऐसा शुरू हुआ जिसने बंगाल के कमजोर होने और गुलामी की पटकथा गढ़ने का काम कर दिया।

शुजा-उद-दीन के बाद बंगाल के नवाब सरफराज खान बने। शुजा की वे पहली पसंद रहे। लेकिन सरफराज का कार्यकाल एक साल के भीतर ही कमजोर पड़ गया। अलीवर्दी खान ने सरफराज की सेना को बुरी तरह हरा दिया और वे खुद बंगाल के नए नवाब बन गए। उन्होंने ही सबसे पहले परिवारवाद की जड़ों को बंगाल में मजबूत किया। सत्ता में बने रहने के लिए अपने करीबी लोगों और रिश्तेदारों को आगे करना शुरू कर दिया। लेकिन उनका कार्यकाल कई हमलों की वजह से कमजोर होता चला गया। मराठी आक्रमण करते रहे, अंदरूनी इलाकों तक उन्होंने अपनी पहुंच बनाई।

नितेश सेनगुप्ता की किताब ‘लैंड ऑफ टू रिवर्स’ के अनुसार इस उथल-पुथल के बीच अलीवर्दी ने अपने 23 वर्षीय पोते सिराजुद्दौला को बंगाल का शासन सौंप दिया और भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया।

युवा नवाब सिराजुद्दौला- आंतरिक चुनौतियां बनी मुसीबत

अप्रैल 1756 में गद्दी संभालने के बाद से ही सिराजुद्दौला को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाहरी चुनौतियों से तो उन्हें निपटना ही था, लेकिन आंतरिक चुनौतियां भी पहाड़ बनकर खड़ी थीं। उनका नवाब बनना तीन लोगों को सबसे ज्यादा खटक रहा था- एक रहीं उनकी मौसी घसीटी बेगम जिन्हें लगता था कि वे क्योंकि सिराजुद्दौला की मां से उम्र में ज्यादा बड़ी रहीं, ऐसे में अलीवर्दी के बाद बंगाल का नवाब उन्हें बनना चाहिए था। सिराजुद्दौला के दूसरे दुश्मन रहे उनके रिश्तेदार शौकत जंग जो उस समय पूर्णिया के नवाब भी थे। सिराजुद्दौला के तीसरे दुश्मन थे कलकत्ता में बैठे अंग्रेज।

अब बंगाल में तब समीकरण ऐसे थे कि नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ उनके अपने साजिश चल रहे थे। जिन तीन दुश्मनों से उन्हें निपटना था, उन्हें उनके सेनापति मीर जाफर खुला समर्थन कर रहे थे। उनके राज में ऐसा माहौल बन चुका था कि उनके अपने मंत्री, अपने दरबारी उनके खिलाफ हो गए थे। मीर जाफर खुद उन मंत्रियों, दरबारियों को नवाब के खिलाफ होने के लिए धन देता था। नवाब के ही दीवान हुसैन कुली खान की मदद से मीर जाफर इस साजिश का ताना-बना बुन रहा था। लेकिन जब नवाब को इस बारे में पता चला कि हुसैन कुली की सार्वजनिक रूप से हत्या करवा दी।

हुसैन के उत्तराधिकारी राजा राज बल्लभ अत्यंत ही चालाक निकले। वे जानते थे कि नवाब सिराजुद्दौला उन्हें भी नहीं बख्शेंगे। अब बुआ भी ऐसा ही गबन का आरोप लगाकार राज बल्लभ को बंदी बनवा दिया गया। सैनिकों की एक टुकड़ी को बल्लभ के गांव भी भेजा गया, एक ही आदेश था- परिवार के सभी सदस्यों को पकड़ लो। अब बल्लभ का बेटा कृष्ण दास मौके से भाग गया, उसने कलकत्ता जाकर वहां के गवर्नर ड्रेक से शरण मांग ली। यही से शुरू हो गया नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जंग का अध्याय।

अंग्रेजों ने किया नवाब का अपमान

सिराजुद्दौला का दूत कलकत्ता गया और उसने मांग उठाई कि तुरंत ही कृष्ण दास को नवाब के हवाले कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने उस मांग को तो खारिज किया ही, साथ में उस दूत का भी अपमान कर दिया। दूत के अपमान का मतलब था कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को ही सीधी चुनौती दे डाली थी। इसका नतीजा यह हुआ कि नवाब ने शौकत जंग को छोड़ वापस मुर्शिदाबाद आने का फैसला किया और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई लड़ी।

नवाब की बड़ी जीत, घमंड सिर चढ़कर बोला

16 जून 1756 को नवाब अपने 15 हजार सैनिक, 500 हाथी और 50 तोपों के साथ कलकत्ता पहुंच गए। अंग्रेज उस समय नवाब के हमले के लिए तैयार नहीं थे, संख्याबल में भी इतने कम रहे कि चुनौती देने का सवाल ही नहीं था। नवाब ने उस जंग में अंग्रेजों को बुरी तरह परास्त कर दिया और कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अपना कब्जा जमाया। वहां मौजूद कई अंग्रेजों को तब एक छोटे से कमरे में कैदी की तरह रखने का फैसला हुआ। इतिहास में इस घटना को ब्लैक होल ट्रैजेडी के नाम से याद रखा गया। कलकत्ता के तब के कार्यकारी राज्यपाल हॉवेल ने दावा किया कि एक छोटे से कमरे में 146 कैदियों को रखा गया, दम घुटने की वजह से ज्यादातर की मौत हो गई और जिंदा सिर्फ 23 निकल पाए।

इतिहास इस घटना को दो तरीकों से देखता है। एक तबका इसे नवाब की क्रूरता के रूप में दर्शाता है, वहीं एच जे लिटल जैसे इंग्लिश स्कॉलर्स इन दावों को सिरे से खारिज करते हैं। दूसरा तबका तो मानता है कि प्रशासनिक लापरवाही ने कैदियों की जान ली, उसके लिए नवाब को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

नवाब के बदलते फैसले, अंग्रेजों से दोस्ती की कोशिश

अब अंग्रेजों से बदला के लिए नवाब ने उनकी कलकत्ता में फैक्ट्री को भी तुड़वा दिया। कलकत्ता का नाम बदल भी अलीनगर कर दिया और अपने भरोसेमंद माणिकचंद को गवर्नर नियुक्त किया। इस जीत के बाद सातवें आसमान पर उड़ रहे नवाब ने अपने रिश्तेदार शौकत जंग को भी हरा दिया, उस युद्ध में उसकी हत्या कर दी गई। शौकत के खिलाफ जंग में नवाब को तब मोहनलाल का भरपूर साथ मिला जिन्हें बाद में पूर्णिया का राज्यपाल घोषित किया गया।

कम उम्र में और एक साल से भी कम वक्त में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कलकत्ता में परास्त कर दिया था और अपने अंदरूनी दुश्मन शौकत पर भी फतेह हासिल की थी। इन जीत की वजह से नवाब अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए थे। दूसरी तरफ अंग्रेज उस हार का बदला लेने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहे थे।

अंग्रेजों ने दो अधिकारियों पर दांव चला, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहे क्लाइव और नेवी के युद्धपोतों का नेतृत्व कर रहे एडमिरल वॉटसन। मद्रास से ये दोनों अधिकारी कलकत्ता पहुंचे थे। छोटे राजाओं का समर्थन अंग्रेजों ने तब हासिल कर लिया था, ऐसे में उनके सैनिक भी साथ जुड़ चुके थे। अब एक तरफ खतरा मंडरा रहा था, वहीं दूसरी तरफ नवाब को पहली गद्दारी की सौगात भी मिल गई थी। जिस माणिकचंद को भरोसे के साथ कलकत्ता का गवर्नर बनाया गया, उसने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया।

गद्दारों की फौज, नवाब को हराने की तैयारी

डील हुई कि अंग्रेज पहले की तरह कलकत्ता में व्यापार कर पाएंगे। इसके बाद 2 जनवरी, 1757 को बिना किसी लड़ाई के माणिकचंद ने कलकत्ता भी अंग्रेजों को सौंप दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए क्लाइव ने नवाब के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और उनकी सेना हुगली की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही नवाब ने भी अपनी सेना वहां भेजी, अंग्रेजी सैनिक भाग गए। फिर नवाब ने कलकत्ता के बाहरी इलाकों में डेरा डाल लिया। अंग्रेजं के साथ उनकी बातचीत भी शुरू हो गई, किसी आप सहमति पर आने के प्रयास दिखे।

अब वो प्रयास सफल हो पाते, उससे पहले ही क्लाइव ने बड़ा धोखा दिया और नवाब के शिविर हमला कर दिया। लेकिन उस सुबह इतना घना कोहरा था कि क्लाइव की सेना रास्ता भटक गई। उस हमले में नवाब के 1300 के करीब सैनिक मारे गए। इस हमले का जवाब अगर नवाब तब देते तो शायद बंगाल कभी गुलाम ना बनता। लेकिन क्लाइव के धोखे और अंग्रेजों की रणनीति ने नवाब को अंदर तक झकझोर दिया था। वो इतना डर चुके थे कि उन्होंने हर कीमत पर जंग खत्म करने की कसम खाई।

इसी वजह से नवाब और अंग्रेजों के बीच एक संधी हुई, ऐसी संधी जिसमें सहमति दोनों की रही, लेकिन मांगे सारी क्लाइव की मान ली गईं। दूसरी तरफ यूरोप के साथ सात सालों तक चला युद्ध समाप्त हो चुका था, उसका असर बंगाल पर भी पड़ रहा था। अंग्रेज फ्रेंच चंदननगर पर कब्जा करना चाहते थे। नवाब को जब इस साजिश का पता चला, उन्होंने तुरंत नंदकुमार को वहां भेज दिया। नंदकुमार को सिर्फ अंग्रेजों के उस मिलिट्री एक्शन को नाकाम करना था, लेकिन यहां नवाब सिराजुद्दौला के साथ फिर गद्दारी हुई।

नंदकुमार ने अंग्रेजों से ही हाथ मिला लिया और बिना किसी संघर्ष के क्लाइव को फ्रेंच चंदननगर मिल गया। ये वो दौर था जब नवाब कमजोर पड़ते जा रहे थे, उनके फैसलों पर सवाल उठने लगे थे। फ्रेंच चंदननगर के कब्जे के बाद नवाब ने कॉसिमबाजार में स्थित फ्रेंच फैक्ट्री के प्रमुख जीन लॉ को भी अंग्रेजों के हवाले कर दिया। इसे एक बड़े यू टर्न के रूप में याद किया जाता है क्योंकि पहले नवाब ने ही जीन लॉ को शरण दी थी, लेकिन बाद में अंग्रेजों से टकराव रोकने के लिए उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए।

मीर जाफर की साजिश, अंग्रेजों का साथ

इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि मजबूरियों की वजह से नवाब बार-बार अंग्रेजों से हाथ मिला रहे थे। उस दौर में अफगानी राजा अहमद शाह अब्दाली भी बंगाल पर नजर गढ़ाए बैठा था, नवाब जानते थे कि वो भी हमला करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि अगर अंग्रेजों को खुश रखा गया तो अब्दाली के आक्रमण के दौरान उन्हें पर्याप्त समर्थन हासिल हो जाएगा। अब इतने मोर्चों पर संघर्ष कर रहे नवाब को पता ही नहीं था कि उनके दरबार में एक और साजिश ने पनपना शुरू कर दिया था।

मुर्शिदाबाद में मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ और ओमीचंद ने एक बड़ा फैसला कर लिया था। फैसला था कि मीर जाफर को बंगाल की गद्दी सौंप दी जाए। कलकत्ता में बैठे अंग्रेज भी इस प्रस्ताव से सहमत थे, होते भी क्यों ना गद्दारी का इनाम गोरे अच्छे से देना जानते थे। अब अंग्रेज साथ थे, लेकिन ओमीचंद ने खेल कर दिया। उसका लालच बढ़ गया। नए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हो पाते, उससे पहले ही ओमीचंद ने एक शर्त रख दी। वो चाहता था कि मुर्शिदाबाद के खजाने से जो धन मीर जाफर को हासिल हुआ था, उसका पांच फीसदी उसको दे दिया जाए। धन ना देने पर उसने इस साजिश का पर्दाफाश करने की बात कह डाली थी। वो नवाब को सबकुछ बताने को तैयार था।

यहां पर अंग्रेजों ने अपनी चालाकी का एक प्रमाण दिया। ओमीचंद का लालच देखते हुए एक नहीं दो ट्रीटी तैयार करवा दी गईं। एक असली और दूसरी फर्जी। फर्जी ट्रीटी पर ओमीचंद को पांच फीसदी धन देने की बात थी, वहीं जो असली ट्रीटी थी, उसमें उस बात का कोई जिक्र नहीं था। अब युद्धपोतों का नेतृत्व कर रहे एडमिरल वॉटसन एक फर्जी ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं थे। लेकिन क्लाइव ने यहां एक छल किया। उसने खुद ही वॉटसन के फर्जी सिग्नेचर कर दिए।

5 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर से भी उस प्रस्ताव पर सहमति लेली और उसे कुरान पर हाथ रख शपथ दिलवाई। यहां से मीर जाफर की वफादारी पूरी तरह अंग्रेजों के प्रति हो चुकी थी। इसी वजह से जब नवाब ने लगातार मीर जाफर को दरबार में हाजिर होने को कहा, वो एक बार भी सामने नहीं आया। बाद में वो अकेले में नवाब से मिला और सिर्फ इतना कहा कि वो अंग्रेजों के खिलाफ हो रही लड़ाई में हिस्सा नहीं लेने वाला है। लेकिन यहां भी नवाबी की आंखें नहीं खुली, मीर जाफर को फिर भी सेना का सेनापति बनाए रखा।

प्लासी के युद्ध की शुरुआत

मीर जाफर ने क्लाइव तक ये सूचना पहुंचा दी थी कि वो अपनी सेना के साथ अब आ सकते हैं। 19 जून को क्लाइव अपने सैनिकों के साथ कटवा पहुंच गया। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि कई अंग्रेजी अधिकारी युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, वो क्लाइव को भी धैर्य रखने की सलाह दे रहे थे। लेकिन क्लाइव ने किसी की एक नहीं सुनी और 22 जून को सेना प्लासी की ओर बढ़ चली। नवाब के पास अंग्रेजों की तुलना में ज्यादा बड़ी सेना थी। नवाब के पास 35,000 पैदल सैनिक, 15,000 घुड़सवार, 50+ तोपें और फ्रेंच सहायता मौजूद थी।

वहीं अंग्रेज सिर्फ 3000 सैनिक लेकर प्लासी पहुंचे थे। मौसम उस दिन मेहरबान नहीं था, तेज बारिश हो रही थी, प्लासी की भूमि गीली थी, फिसलन जबरदस्त थी और तोप के गोले खराब हो सकते थे। जंग के शुरुआती घंटों में नवाब की सेना जबरदस्त लड़ रही थी। लेकिन मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने उस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। वो मूक दर्शक बनकर बस तमाशा देखती रही। नवाब की तोपें अंग्रेजों पर कहर बरपा रही थीं, लेकिन तभी तेज बारिश ने खेल बिगाड़ दिया। क्लाइव ने अनुभव का इस्तेमाल किया और तुरंत ही अपने सैनिकों को तोपों को ढकने के आदेश दे दिए। वो जानता था अगर तोपों भीगीं तो वो खराब हो जाएंगी।

अनुभवहीन नवाब, बारिश में खराब हो गईं तोपें

नवाब इस तथ्य से बेखबर सेना को आगे बढ़ने का आदेश देता रहा। यही वो सबसे बड़ी चूक रही जिसने बाद में प्लासी के युद्ध में हार की पटकथा लिख डाली। नवाब की तरफ से मीर मदन ने बिना सोचे सेना को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया, लेकिन अंग्रेजों की तोप ने सबकुछ ध्वस्त कर दिया। उस युद्ध में मीर मदन मारा गया और नवाब भागे-भागे मीर जाफर के पास पहुंचे। मीर जाफर ने गद्दारी करते हुए नवाब को झूठा आश्वासन दिया। कह दिया कि आज युद्ध रोक दो, कल मैं खुद मैदान में उतरूंगा। मीर जाफर पर नवाब ने भरोसा कर लिया और अपनी सेना को हमला करने से रोक दिया। उन्होंने मोहनलाल को वापस आने का आदेश दे दिया।

उस एक आदेश ने सैनिकों में संदेश दिया कि हम जंग हार चुके हैं। पूरी सेना बिखर गई, सभी युद्ध भूमि से पीछे हट गए। खुद नवाब भी मुर्शिदाबाद वापस आ गए और अंग्रेजों ने आसानी से प्लासी की जंग जीत ली। अंग्रेजों ने वादा निभाते हुए मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब घोषित कर दिया। दूसरी तरफ नवाब सिराजुद्दौला की भी गिरफ्तारी हुई और 25 साल की उम्र में उनकी बेरहमसी से हत्या कर दी गई। मुर्शिदाबाद की गलियों में तब उनके शव को घुमाया गया और संकेत साफ था- आधुनिक बंगाल और भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल चुका था।

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