आज बांग्लादेश में आम चुनाव हो रहे हैं। यह चुनाव काफी अहम है क्योंकि पिछले साल अगस्त 2024 में देश में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे और इसके बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा था। इस बार कुल 300 में से 299 संसदीय सीटों पर मतदान हो रहा है। यह सुबह 7:30 बजे शुरू हो चुका है। शाम 4:30 बजे मतदान खत्म होते ही मतों की गिनती भी शुरू हो जाएगी।

बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, लेकिन यहां की आबादी बहुत बड़ी है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,48,460 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के ओडिशा राज्य के लगभग बराबर है (ओडिशा का क्षेत्रफल लगभग 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है)। यानी आकार में यह छोटा है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा है। दुनिया में यह आठवें नंबर पर है, यहां करीब 16.4 करोड़ लोग रहते हैं।

बांग्लादेश से जुड़ीं पांच खास जानकारियां

1. बजट

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 7.90 ट्रिलियन टका (7,90,000 करोड़ टका) का बजट पेश किया है। इसे भारतीय रुपये में बदलें तो लगभग 5.5 से 6 लाख करोड़ रुपये होता है। उत्तर प्रदेश का बजट इसी साल 8,08,736 करोड़ रुपये का है। यानी बजट के मामले में बांग्लादेश भारत के यूपी से छोटा है।

2. जीडीपी

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। इसका कुल GDP (PPP) अनुमानित 1.801 खरब डॉलर है। अगर इसे रुपये में बदलें तो लगभग महाराष्ट्र के बराबर होता है। महाराष्ट्र की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 2024-25 में 45.31 लाख करोड़ रुपये है, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी लगभग इतनी ही है। मतलब छोटे क्षेत्र और कम बजट होने के बावजूद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र जैसी बड़ी है।

3. प्रति व्यक्ति आय

बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय करीब 2,700 अमेरिकी डॉलर है। यह भारत के कुछ मध्यम-आय वाले राज्यों उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय के बराबर है। हालांकि भारत के गोवा, दिल्ली, केरल से कम है।

4. क्षेत्रफल, भूगोल और सीमाएं

बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,48,460 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के ओडिशा राज्य के करीब-करीब बराबर है। ओडिशा का क्षेत्रफल लगभग 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित है। यह मुख्य रूप से भारत से घिरा हुआ है और इसके छोटे हिस्से में म्यांमार की सीमा भी है। कुल क्षेत्रफल में करीब 6.4% हिस्सा पानी का है। यानी नदी और जल क्षेत्र बांग्लादेश में काफी है।

5- आबादी

बांग्लादेश की आबादी 2022 की जनगणना के अनुसार लगभग 17 करोड़ (लगभग 16.98 करोड़) है। यह भारत के महाराष्ट्र (लगभग 12.8 करोड़) और ओडिशा (लगभग 4.6 करोड़) की आबादी को मिलाने पर जितनी होती है, लगभग उतनी ही है। दुनिया में आबादी के हिसाब से बांग्लादेश आठवां सबसे बड़ा देश है।

बांग्लादेश का मुख्य धर्म इस्लाम है। कुल आबादी में लगभग 91% लोग मुसलमान हैं, 7.94% हिंदू हैं, 0.60% बौद्ध हैं, 0.30% ईसाई हैं और बाकी 0.12% अन्य धर्म के लोग हैं। हालांकि संविधान ने इसे पंथनिरपेक्ष देश घोषित किया है। यहां की मुख्य और राष्ट्रभाषा बंगला है।

बांग्लादेश के बारे में यह जानकारी इसलिए भी खास है क्योंकि यह हमारे पड़ोसी देश है और राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भारत से बहुत जुड़ा हुआ है।

इस बार चुनाव बहुत जटिल परिस्थिति में हो रहे हैं। 84 सूत्री सुधार पैकेज के तहत आम चुनाव और जनमत संग्रह दोनों हो रहे हैं। मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसके पुराने सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के बीच है। पूर्व सहयोगी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को पिछले साल भंग कर दिया गया था और चुनाव में भाग लेने से रोक लगा दी गई है।

यह भी पढ़ें- Exclusive: हिंदुओं की सुरक्षा और बांग्लादेश की प्राथमिकता, PM उम्मीदवार तारिक के साथी के जवाब