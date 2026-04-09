असम में मतदान संपन्न हो गया है और पहले चरण में 84 फीसदी के करीब मतदान देखने को मिला। असम में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। सभी के मन में सवाल है कि आखिर असम में किसकी सरकार बनने जा रही है। नतीजे 4 मई को आने वाले हैं, लेकिन वोटिंग पैटर्न से भी कुछ पहलुओं को डीकोड किया जा सकता है।

जनसत्ता ने अपनी विशेष सीरीज ‘आंकड़े बोलते हैं’ के तहत असम के पांच विधानसभा चुनावों के वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश की है। किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन एक ट्रेंड पकड़ने का प्रयास है।

असम के पांच विधानसभा चुनाव का वोटिंग ट्रेंड

पिछले असम विधानसभा चुनाव में तीन चरणों में वोटिंग संपन्न हुई थी। पहले चरण में 79.93 फीसदी मतदान हुआ था, दूसरे चरण में 80.96 फीसदी और तीसरे चरण में 85.20 फीसदी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वोटिंग का कुल आंकड़ा 82.04 फीसदी था।

2016 विधानसभा चुनाव की बात करें तो दो चरणों में वोटिंग हुई थी। असम चुनाव के पहले चरण में 82.20 फीसदी मतदान हुआ था, दूसरे चरण में 87.03 फीसदी। कुल आंकड़ा 84.72 फीसदी रहा।

2011 के असम विधानसभा चुनाव भी दो चरणों में हुए थे। पहले चरण में 73.04 फीसदी मतदान हुआ था, दूसरे चरण में 78.6 फीसदी दर्ज किया गया। कुल मतदान 76.05 फीसदी रहा।

2006 के असम विधानसभा चुनाव दो चरणों में करवाए गए थे। पहले चरण में 68 फीसदी से ज्यादा मतदान रहा था, दूसरे चरण में आंकड़ा बढ़कर 75 फीसदी पहुंच गया। उस चुनाव में कुल मतदान 75.8 फीसदी दर्ज किया गया।

2001 असम विधानसभा चुनाव की बात करें तो वो एक चरण में करवाए गए थे। उस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 75.1 फीसदी था।

आंकड़े बोलते हैं | असम विधानसभा चुनाव पांच चुनावों का वोटिंग पैटर्न: असम में किसकी बनेगी सरकार? 2001 से 2021 तक मतदान के आंकड़ों का विश्लेषण | नतीजे 4 मई को सर्वाधिक मतदान 84.72% 2016 में उछाल +8.67% हाई-प्रोफाइल सीटें 5 2021 मतदान 82.04% बार चार्ट सीट तालिका ट्रेंड विश्लेषण सभी सीटें BJP जीत Congress जीत 2021 मतदान प्रतिशत — सीट वार (उच्चतम से न्यूनतम) 1 जलुकबाड़ी 82.34% BJP 2 शिवसागर 82.33% Raijor Dal 3 बिहपुरिया 77.39% BJP 4 जोरहाट 74.67% BJP 5 दिसपुर 74.35% BJP 2001 75.1% Congress 2006 75.8% Congress 2011 76.05% Congress 2016 84.72% BJP (पहली बार) 2021 82.04% BJP हाई-प्रोफाइल सीटों का मतदान प्रतिशत (2001-2021) सीट 2001 2006 2011 2016 2021 2021 विजेता जलुकबाड़ी 75.8% 77.8% 77.47% 85.18% 82.34% BJP जोरहाट 63.5% 70.1% 68.05% 79.71% 74.67% BJP दिसपुर 59.0% 59.0% 62.91% 80.09% 74.35% BJP शिवसागर 68.9% 72.0% 70.10% 81.86% 82.33% Raijor Dal बिहपुरिया 79.0% 78.0% 76.90% 83.42% 77.39% BJP असम कुल 75.1% 75.8% 76.05% 84.72% 82.04% राज्य औसत नारंगी रंग में 2016 का निर्णायक उछाल — जिसने सत्ता परिवर्तन किया वोटिंग ट्रेंड से चार बड़े निष्कर्ष सत्ता परिवर्तन का फॉर्मूला 2011 से 2016 में 8.67% का बड़ा उछाल आया उस उछाल ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया 8% से ज्यादा उछाल = सत्ता परिवर्तन का संकेत न्यू नॉर्मल: ज्यादा मतदान 80% से ज्यादा मतदान अब सामान्य हो गया है 2021 में 82.04% — फिर भी BJP जीती सिर्फ ज्यादा मतदान काफी नहीं, उछाल जरूरी स्थिर मतदान का संदेश 2001-2011: कांग्रेस के दौर में 75-76% स्थिर रहा 2021 में 2.68% की गिरावट — BJP फिर जीती स्थिर मतदान से सत्तारूढ़ दल को फायदा सीट-वार खास संकेत दिसपुर में 17% उछाल (2016) — BJP जीती जोरहाट में 11% जंप — Congress हारी शिवसागर: लोकल मुद्दे तय करते हैं नतीजा स्रोत: चुनाव आयोग, भारत | जनसत्ता विशेष सीरीज “आंकड़े बोलते हैं” Jansatta InfoGenIE HTML कॉपी करें HTML + CSS Copied to Clipboard

असम का वोटिंग ट्रेंड क्या बता रहा?

असम में 2001 से 2016 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही है। उस दौरान राज्य में वोटिंग प्रतिशत 75 से 76 फीसदी के करीब बना रहा। उन 15 सालों में वोटिंग में कोई बड़ा शिफ्ट देखने को नहीं मिला। वोटिंग ना बहुत ज्यादा हुई और ना ही बहुत कम। एक समान मतदान देखने को मिला।

असली खेल 2016 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। उस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 84.72 फीसदी पहुंच गई। 2011 के चुनाव में 76.05 फीसदी मतदान हुआ था, यानी कि 2016 आते-आते 8.67 फीसदी का बड़ा उछाल देखने को मिला। उस उछाल ने असम में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाई। इसका मतलब रहा कि 8 फीसदी से ज्यादा के उछाल ने राज्य में सत्ता परिवर्तन किया। इसके बाद 2021 में जो चुनाव हुआ, तब वोटिंग 82.04% रही। 2016 की तुलना में सिर्फ 2.68 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और सरकार फिर बीजेपी की बनी।

इस ट्रेंड से तीन बातें स्पष्ट होती हैं- पहली यह कि अगर असम में सत्ता परिवर्तन होना है तो आठ फीसदी से ज्यादा मतदान एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। दूसरी यह कि असम में ज्यादा मतदान होना एक ‘न्यू नॉर्मल’ है। 2016 और 2021 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर 80 फीसदी से ज्यादा मतदान होता है तो उससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि सरकार बदल जाएगी, वोट प्रतिशत में निर्णायक उछाल जरूरी है। तीसरा ट्रेंड यह है कि अगर एक समान मतदान देखने को मिलता है तो उससे वर्तमान सरकार को फायदा हो सकता है।

असम की बड़ी सीटों का वोटिंग ट्रेंड

असम का वोटिंग प्रतिशत तो डीकोड कर लिया गया, लेकिन कुछ बड़ी सीटे भी हैं जिन पर सभी की निगाहे हैं। उन सीटों का भी वोटिंग पैटर्न काफी कुछ बता सकता है। जनसत्ता ने असम की सात हाई प्रोफाइल सीटें चिन्हित की हैं जिनका वोटिंग पैटर्न समझते हैं-

जलुकबाड़ी सीट

असम की जलुकबाड़ी सीट से मुख्यमंत्री हिमंता बिसरा सरमा चुनाव लड़ रहे हैं। वे 2001 से लगातार यह सीट जीत रहे हैं। उन्हें इस बार कांग्रेस के बिदिशा नियोग से चुनौती मिल रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में जलुकबाड़ी सीट पर 82.34 फीसदी मतदान हुआ था, 2016 में आंकड़ा 85.18 फीसदी था। 2011 में वोट प्रतिशत 77.47 रहा, 2006 में 77.8 और 2001 में 75.8 फीसदी।

पिछले पांच चुनावों से जलुकबाड़ी सीट से लगातार हिमंता बिसरा सरमा ही जीत रहे हैं। पहले कांग्रेस में रहते हुए यह उनका मजबूत क्षेत्र रहा, अब बीजेपी में भी रहते हुए भी वे जीत दर्ज कर रहे हैं। इस सीट का वोटिंग पैटर्न बता रहा है कि ज्यादा मतदान होने पर भी नतीजा नहीं बदल रहा है। 2001 से 2011 तक जलुकबाड़ी में वोटिंग प्रतिशत 75 से 77 फीसदी के बीच रहा, हिमंता ही जीतते रहे। 2016 में जब बड़ा जंप आया और 85.18% वोटिंग हुई, फिर हिमंता जीत गए। इसका मतलब है कि जलुकबाड़ी में जनता की भागीदारी बढ़ती गई है, लेकिन परिणाम नहीं बदला है।

जोरहाट सीट

असम की जोरहाट सीट पर भी कड़ा मुकाबला है। यहां बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी और कांग्रेस के गौरव गोगोई के बीच टक्कर है। 2016 से इस सीट पर बीजेपी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी जीत रहे हैं। वहीं 2011 और 2006 में कांग्रेस की जीत हुई थी, 2001 में असम गण परिषद ने जीत का परचम लहराया था।

इस सीट पर 2021 में 74.67 फीसदी मतदान हुआ था, 2016 में 79.71 फीसदी। 2011 में 68.05 फीसदी वोटिंग हुई थी, 2006 में 70.1 फीसदी और 2001 में 63.5 फीसदी। इस सीट का ट्रेंड बता रहा है कि ये एक जमाने में कांग्रेस की स्ट्रांग होल्ड रही है, फिर बीजेपी के लिए भी मुफीद बनी है, यानी कि इसे स्विंग सीट कहा जा सकता है जहां जनता का मूड बदलता रहता है। 2001 से 2011 तक इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत 63 से 68 फीसदी रहा, लेकिन 2016 में सीधे 11 फीसदी के करीब इजाफा देखने को मिला। उस 11 फीसदी के इजाफे ने जोरहाट में कांग्रेस को हार दी और बीजेपी ने जीत हासिल की। उसके बाद से 2021 में 5.1 फीसदी मतदान कम हुआ, लेकिन जीत बीजेपी की।

जोरहाट सीट को लेकर दो ट्रेंड स्पष्ट दिख रहे हैं- पहला ये कि सत्ता परिवर्तन के लिए वोटिंग में बड़ा शिफ्ट जरूरी है। दूसरा ट्रेंड यह है कि मजबूत बेस बनने के बाद कोई भी पार्टी यहां से लगातार जीत सकती है। 2006 से 2016 तक कांग्रेस ने ऐसा ही किया और 2016 से 2021 तक बीजेपी ने।

दिसपुर सीट

असम की दिसपुर सीट पर मुकाबला बीजेपी के प्रद्युत बोरदोई और कांग्रेस की मीरा बोर्थाकुर गोस्वामी के बीच है। निर्दलीय के रूप में बीजेपी के ही पूर्व नेता जयंत कुमार दास किस्मत आजमा रहे हैं। दिसपुर सीट पर तीन बार कांग्रेस जीती है और पिछली बार दो बार एनडीए।

दिसपुर सीट पर 2021 में 74.35 फीसदी मतदान हुआ था, 2016 में 80.09 और 2011 में 62.91 फीसदी। इसी तरह 2006 में दिसपुर सीट पर 59.0 फीसदी मतदान हुआ था और 2001 में भी 59.0 % फीसदी वोटिंग। इस सीट का ट्रेंड दिखा रहा है कि कम वोटिंग प्रतिशत ने कांग्रेस की जीत करवाई है, वहीं जब मतदान में जबरदस्त इजाफा हुआ, एनडीए ने यहां पकड़ मजबूत की। 2011 में दिसपुर सीट पर 62.91% मतदान था जो 2016 में बढ़कर सीधे 80.09% प्रतिशत पहुंच गया। 17 फीसदी के करीब हुए उस अप्रत्याशित इजाफे ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद 2021 में वोटिंग में 6 फीसदी के करीब गिरावट आई, लेकिन जीत एनडीए को मिली।

संकेत स्पष्ट है- इस सीट पर अगर अचानक से कम वोटिंग हो जाए तो कांग्रेस की जीतने की संभावना बन सकती है। वहीं अगर वोटिंग एक समान रहे या फिर सिर्फ पांच फीसदी के करीब इजाफा हो तो एनडीए फिर वापसी कर सकती है। दिसपुर में कम वोटिंग और अप्रत्याशित इजाफा ही दो संभावनाए हैं जब परिणाम बदल सकते हैं।

शिवसागर सीट

असम की शिवसागर सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। एनडीए के ही दो प्रत्याशी एक दूसरे के सामने हैं। बीजेपी ने इस सीट से कुशल दोवारी को उतारा है, वहीं उसकी साथी Asom Gana Parishad (AGP) ने प्रदीप हजारिका को उतारा है। वहीं इन दोनों ही प्रत्याशियों को चुनौती मिल रही है कि कांग्रेस की साथी Raijor Dal के उम्मीदवार अखिल गोगोई से जिन्होंने 2021 में बतौर निर्दलीय जेल में रहते हुए भी यह सीट अपने नाम की थी। इस सीट पर 2001 से ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दल का दबदबा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में जरूर अखिल गोगोई ने बाजी मारी थी।

शिवसागर सीट पर 2021 में 82.33 फीसदी वोटिंग देखने को मिली थी, 2016 में आंकड़ा 81.86 फीसदी था। 2011 की बात करें तो वोटिंग प्रतिशत 70.10 फीसदी रही थी, 2006 में 72.0 % और 2001 में 68.9 %। इस सीट का ट्रेंड काफी दिलचस्प दिखाई देता है। 2001 से 2011 तक जब वोटिंग प्रतिशत 68 से 72 फीसदी रही, कांग्रेस को जीत मिली। वोट प्रतिशत एक समान ही देखने को मिला। 2016 में जब 11 फीसदी का उछाल आया, फिर कांग्रेस जीती। इसका साफ मतलब था इस सीट पर ज्यादा वोटिंग प्रतिशत का परिणाम पर असर नहीं पड़ा।

2021 में 0.47 फीसदी इजाफा देखने को मिला, लेकिन कांग्रेस ने सीट अपने हाथ से गंवा दी। उस चुनाव में एक नई पार्टी ने स्थानीय मुद्दों को आधार बनाकर बाजी पलट थी। ट्रेंड दिखा कि ज्यादा या कम वोटिंग इस सीट पर कांग्रेस को नहीं हरा सकती, लेकिन लोकल मुद्दे जरूर समीकरण बदल सकते हैं।

बिहपुरिया सीट

असम की बिहपुरिया सीट पर कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस के नारायण भुयान को बीजेपी के भूपेन कुमार बोरा से चुनौती मिल रही है। पिछले दो चुनावों से लगातार यह सीट बीजेपी अपने नाम कर रही है। इससे पहले तक 2001 से लगातार तीन बार कांग्रेस यहां से जीती थी।

बिहपुरिया सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में 77.39 फीसदी मतदान हुआ था, 2016 में यह आंकड़ा 83.42 फीसदी दर्ज किया गया। अगर और पीछे चला जाए तो 2011 में 76.90 फीसदी वोटिंग हुई थी, 2006 में 78.0 फीसदी और 2001 में 79.0 फीसदी। बिहपुरिया सीट का ट्रेंड दिखाता है कि यहां भी वोटिंग प्रतिशत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ही परिणाम बदल सकती है। 2001 से 2011 तक वोटिंग 77 से 79 प्रतिशत बीच रही, कांग्रेस ने यह सीट हर बार जीती। लेकिन जैसे ही 2016 में 6.5 फीसदी वोटों का जंप आया, परिणाम भी बदल गए। बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की। 2021 में फिर वोटिंग प्रतिशत में कुछ गिरावट आई, लेकिन सीट बीजेपी ने बरकरार रखी।

दो ट्रेंड साफ दिख रहे हैं- अगर 6 फीसदी के करीब का इजाफा होता है तो नतीजे बदल सकते हैं। वहीं अगर इतनी गिरावट हो जाए तो नतीजे समान रह सकते हैं।