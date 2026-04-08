आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने पंजाब से जुड़े मुद्दे संसद में नहीं उठाए। उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाया गया। राघव चड्ढा ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है, उन्होंने कई वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है।

आरोप-प्रत्यारोप के बीच सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। क्या राघव चड्ढा ने सच में राज्यसभा में काम नहीं किया, क्या आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है, वो बिल्कुल सही हैं? इन दावों की पड़ताल राज्यसभा के डेटा द्वारा की जा सकती है। राज्यसभा का आधिकारिक डेटा ना सिर्फ राघव चड्ढा का रिपोर्ट कार्ड है बल्कि उन पर लगे आरोपों का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट भी। नीचे दिए गए इंफोग्राफिक से राघव चड्ढा का राज्यसभा कार्यकाल समझने की कोशिश करते हैं-

राज्य सभा प्रदर्शन विश्लेषण राघव चड्ढा बनाम राष्ट्रीय औसत सांसद कार्यक्षमता — सीधे राज्य सभा के आंकड़े स्रोत: राज्य सभा (sansad.in) स्रोत: राज्य सभा (sansad.in) 4 प्रमुख मानदंड — क्लिक करें विवरण के लिए 📋 उपस्थिति राघव 84% औसत 79% बेहतर +5% आगे औसत से 5% ज्यादा उपस्थिति 📄 निजी विधेयक राघव 9 औसत 1-2 शीर्ष प्रदर्शन 5x से ज्यादा औसत से 5 गुना ज्यादा विधेयक ❓ प्रश्न राघव 344 औसत 198 सक्रिय +146 ज्यादा औसत से 74% ज्यादा सवाल 🎤 बहस राघव 55 औसत 128 कमजोर -73 पीछे औसत से 57% कम भागीदारी विस्तृत विश्लेषण — किसी पर भी क्लिक करें उपस्थिति (Attendance) ▼ राघव चड्ढा की संसद उपस्थिति 84% है, जबकि राज्य सभा का राष्ट्रीय औसत 79% है। यह दर्शाता है कि वे नियमित रूप से संसद सत्र में भाग लेते हैं और इस पैमाने पर औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। निजी सदस्य विधेयक (Private Member Bills) ▼ राघव चड्ढा ने 9 निजी सदस्य विधेयक पेश किए हैं। राज्य सभा में एक सांसद का औसत 1 से 2 विधेयक होता है। यह इस मानदंड पर उनका असाधारण प्रदर्शन दर्शाता है — लगभग 5 गुना अधिक। प्रश्न (Questions Asked) ▼ राघव चड्ढा ने अब तक 344 प्रश्न पूछे हैं। राष्ट्रीय औसत 198 प्रश्न है। यानी वे सवाल पूछने में 74% अधिक सक्रिय हैं — सरकार से जवाबदेही मांगने में अग्रणी। बहस (Debates) ▼ राघव चड्ढा ने केवल 55 बहसों में भाग लिया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 128 बहस है। यह उनका सबसे कमजोर पक्ष है — इस मानदंड पर वे औसत से काफी पीछे हैं। निष्कर्ष — डेटा क्या कहता है? राज्य सभा के आंकड़े बताते हैं कि राघव चड्ढा उपस्थिति, विधेयकों और प्रश्नों में राष्ट्रीय औसत से आगे हैं — लेकिन बहस भागीदारी में काफी पीछे। कुल मिलाकर, “काम नहीं किया” का आरोप डेटा से पूरी तरह सिद्ध नहीं होता।

ऊपर दिए गए इंफोग्राफिक से समझ आता है कि राघव चड्ढा ने नियमित रूप से राज्यसभा अटेंड की है। उनकी उपस्थिति राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। नीचे दी गई टेबल से जानते हैं कि राज्यसभा के किस सत्र में राघव चड्ढा की कितनी उपस्थिति रही है-

सत्र उपस्थिति मानसून सत्र 2025 67% बजट सत्र 2026 96% 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 60% शीतकालीन सत्र 2022 100% बजट सत्र 2024 22% शीतकालीन सत्र 2024 95% बजट सत्र 2025 73% मानसून सत्र 2023 88% शीतकालीन सत्र 2025 87% मानसून सत्र 2022 94% शीतकालीन सत्र 2023 100% बजट सत्र 2023 84% 18वीं लोकसभा का बजट सत्र 2024 93%

राघव चड्ढा के निजी सदस्य विधेयक

निजी सदस्य विधेयक (Private Member Bill) का मतलब होता है कि ऐसा विधेयक जो कोई मंत्री पेश नहीं करता बल्कि यह किसी सामान्य सांसद द्वारा पेश किया जाता है। ज्यादातर इन विधेयकों के जरिए सांसद अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ मौकों पर राजनीतिक एजेंडा सेट करने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए भी ऐसे विधेयक लाए जाते हैं। ये विधायक कानून बन जाए, इसकी संभावना काफी कम होती है।

राज्यसभा का डेटा खंगालने पर पता चलता है कि राघव चड्ढा ने 9 निजी सदस्य विधेयक पेश किए हैं। नीचे दी गई टेबल से इसे समझते हैं-

प्रस्तुत करने की तिथि विधेयक का नाम वर्तमान स्थिति 13-03-2026 एसेट टोकनाइजेशन (विनियमन) विधेयक, 2026 लंबित 05-12-2025 जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2024 लंबित 05-12-2025 लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2024 लंबित 05-12-2025 आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 लंबित 08-12-2023 संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 153, 154 आदि में बदलाव) लंबित 08-12-2023 मनी लॉन्ड्रिंग निवारण (संशोधन) विधेयक, 2022 लंबित 08-12-2023 मानहानि अपराध समाप्ति (डिक्रिमिनलाइजेशन) विधेयक, 2023 लंबित 05-08-2022 न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी विधेयक, 2022 लंबित 05-08-2022 संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 102, 191 आदि में बदलाव) लंबित

राघव चड्ढा के सवालों का पैटर्न

राघव चड्ढा ने राज्यसभा में 344 सवाल पूछे हैं। उनके सवालों का पैटर्न अगर डीकोड किया जाए तो कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। उनके ज्यादातर सवाल गवर्नेंस और उसको लेकर जवाबदेही, इकोनॉमी और इंडस्ट्री, सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी मुद्दों पर आधारित दिखे हैं। उन्होंने डेटा से जुड़े भी कई सवाल पूछे हैं। अगर राघव चड्ढा के पिछले दो महीने के सवालों के पैटर्न को देखें तो पता चलता है कि उन्होंने PDS, आधार, खाद की गुणवत्ता, किसानों को कर्ज, मजदूर/रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े ज्यादा सवाल पूछे हैं। उनके जनवरी-फरवरी के सवालों का लेखा-जोखा दी गई टेबल में देखें-

तिथि सवाल प्रकार मंत्रालय 13.02.2026 न्यूज चैनलों की सामग्री समीक्षा अतारांकित सूचना प्रसारण 12.02.2026 कलाकारों का सामाजिक सुरक्षा अतारांकित संस्कृति 11.02.2026 महिला प्रतिनिधित्व में प्रॉक्सी सिस्टम अतारांकित पंचायती राज 10.02.2026 PDS और आधार अतारांकित उपभोक्ता 10.02.2026 CSR खर्च का उपयोग अतारांकित कॉर्पोरेट 09.02.2026 कोल ब्लॉक आवंटन तारांकित कोयला 06.02.2026 रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा अतारांकित रेल 05.02.2026 सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अतारांकित संस्कृति 04.02.2026 किसानों को कर्ज की पहुंच अतारांकित सहकारिता 03.02.2026 खाद गुणवत्ता (PDS) अतारांकित उपभोक्ता 02.02.2026 ARHC योजना समस्याएं अतारांकित शहरी कार्य 29.01.2026 मुफ्त कानूनी सहायता अतारांकित कानून 29.01.2026 विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा अतारांकित विदेश

अब राज्यसभा का डेटा आपको बता दिया गया है, साफ पता चलता है कि उपस्थिति, प्राइवेट मेंबल बिल और सवालों के मामले में राघव चड्ढा का प्रदर्शन बाकी सांसदों के मुकाबले बेहतर रहा है। सिर्फ डिबेट के मामले में वे थोड़े कमजोर दिखाई देते हैं। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बीच राज्यसभा का डेटा यही सच्चाई बयां करता है।

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