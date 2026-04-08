आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने पंजाब से जुड़े मुद्दे संसद में नहीं उठाए। उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाया गया। राघव चड्ढा ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है, उन्होंने कई वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है।

आरोप-प्रत्यारोप के बीच सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। क्या राघव चड्ढा ने सच में राज्यसभा में काम नहीं किया, क्या आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है, वो बिल्कुल सही हैं? इन दावों की पड़ताल राज्यसभा के डेटा द्वारा की जा सकती है। राज्यसभा का आधिकारिक डेटा ना सिर्फ राघव चड्ढा का रिपोर्ट कार्ड है बल्कि उन पर लगे आरोपों का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट भी। नीचे दिए गए इंफोग्राफिक से राघव चड्ढा का राज्यसभा कार्यकाल समझने की कोशिश करते हैं-

राज्य सभा प्रदर्शन विश्लेषण
राघव चड्ढा बनाम राष्ट्रीय औसत
सांसद कार्यक्षमता — सीधे राज्य सभा के आंकड़े
स्रोत: राज्य सभा (sansad.in)
4 प्रमुख मानदंड — क्लिक करें विवरण के लिए
📋
उपस्थिति
राघव
84%
औसत
79%
बेहतर +5% आगे
औसत से 5% ज्यादा उपस्थिति
📄
निजी विधेयक
राघव
9
औसत
1-2
शीर्ष प्रदर्शन 5x से ज्यादा
औसत से 5 गुना ज्यादा विधेयक
प्रश्न
राघव
344
औसत
198
सक्रिय +146 ज्यादा
औसत से 74% ज्यादा सवाल
🎤
बहस
राघव
55
औसत
128
कमजोर -73 पीछे
औसत से 57% कम भागीदारी
विस्तृत विश्लेषण — किसी पर भी क्लिक करें
उपस्थिति (Attendance)

राघव चड्ढा की संसद उपस्थिति 84% है, जबकि राज्य सभा का राष्ट्रीय औसत 79% है। यह दर्शाता है कि वे नियमित रूप से संसद सत्र में भाग लेते हैं और इस पैमाने पर औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

निजी सदस्य विधेयक (Private Member Bills)

राघव चड्ढा ने 9 निजी सदस्य विधेयक पेश किए हैं। राज्य सभा में एक सांसद का औसत 1 से 2 विधेयक होता है। यह इस मानदंड पर उनका असाधारण प्रदर्शन दर्शाता है — लगभग 5 गुना अधिक।

प्रश्न (Questions Asked)

राघव चड्ढा ने अब तक 344 प्रश्न पूछे हैं। राष्ट्रीय औसत 198 प्रश्न है। यानी वे सवाल पूछने में 74% अधिक सक्रिय हैं — सरकार से जवाबदेही मांगने में अग्रणी।

बहस (Debates)

राघव चड्ढा ने केवल 55 बहसों में भाग लिया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 128 बहस है। यह उनका सबसे कमजोर पक्ष है — इस मानदंड पर वे औसत से काफी पीछे हैं।

निष्कर्ष — डेटा क्या कहता है?
राज्य सभा के आंकड़े बताते हैं कि राघव चड्ढा उपस्थिति, विधेयकों और प्रश्नों में राष्ट्रीय औसत से आगे हैं — लेकिन बहस भागीदारी में काफी पीछे। कुल मिलाकर, “काम नहीं किया” का आरोप डेटा से पूरी तरह सिद्ध नहीं होता।
डेटा स्रोत: राज्य सभा — sansad.in/rs  |  Jansatta InfoGenIE

ऊपर दिए गए इंफोग्राफिक से समझ आता है कि राघव चड्ढा ने नियमित रूप से राज्यसभा अटेंड की है। उनकी उपस्थिति राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। नीचे दी गई टेबल से जानते हैं कि राज्यसभा के किस सत्र में राघव चड्ढा की कितनी उपस्थिति रही है-

सत्रउपस्थिति
मानसून सत्र 202567%
बजट सत्र 202696%
18वीं लोकसभा का पहला सत्र60%
शीतकालीन सत्र 2022100%
बजट सत्र 202422%
शीतकालीन सत्र 202495%
बजट सत्र 202573%
मानसून सत्र 202388%
शीतकालीन सत्र 202587%
मानसून सत्र 202294%
शीतकालीन सत्र 2023100%
बजट सत्र 202384%
18वीं लोकसभा का बजट सत्र 202493%

राघव चड्ढा के निजी सदस्य विधेयक

निजी सदस्य विधेयक (Private Member Bill) का मतलब होता है कि ऐसा विधेयक जो कोई मंत्री पेश नहीं करता बल्कि यह किसी सामान्य सांसद द्वारा पेश किया जाता है। ज्यादातर इन विधेयकों के जरिए सांसद अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ मौकों पर राजनीतिक एजेंडा सेट करने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए भी ऐसे विधेयक लाए जाते हैं। ये विधायक कानून बन जाए, इसकी संभावना काफी कम होती है।

राज्यसभा का डेटा खंगालने पर पता चलता है कि राघव चड्ढा ने 9 निजी सदस्य विधेयक पेश किए हैं। नीचे दी गई टेबल से इसे समझते हैं-

प्रस्तुत करने की तिथिविधेयक का नामवर्तमान स्थिति
13-03-2026एसेट टोकनाइजेशन (विनियमन) विधेयक, 2026लंबित
05-12-2025जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2024लंबित
05-12-2025लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2024लंबित
05-12-2025आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2024लंबित
08-12-2023संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 153, 154 आदि में बदलाव)लंबित
08-12-2023मनी लॉन्ड्रिंग निवारण (संशोधन) विधेयक, 2022लंबित
08-12-2023मानहानि अपराध समाप्ति (डिक्रिमिनलाइजेशन) विधेयक, 2023लंबित
05-08-2022न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी विधेयक, 2022लंबित
05-08-2022संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 102, 191 आदि में बदलाव)लंबित

राघव चड्ढा के सवालों का पैटर्न

राघव चड्ढा ने राज्यसभा में 344 सवाल पूछे हैं। उनके सवालों का पैटर्न अगर डीकोड किया जाए तो कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। उनके ज्यादातर सवाल गवर्नेंस और उसको लेकर जवाबदेही, इकोनॉमी और इंडस्ट्री, सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी मुद्दों पर आधारित दिखे हैं। उन्होंने डेटा से जुड़े भी कई सवाल पूछे हैं। अगर राघव चड्ढा के पिछले दो महीने के सवालों के पैटर्न को देखें तो पता चलता है कि उन्होंने PDS, आधार, खाद की गुणवत्ता, किसानों को कर्ज, मजदूर/रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े ज्यादा सवाल पूछे हैं। उनके जनवरी-फरवरी के सवालों का लेखा-जोखा दी गई टेबल में देखें-

तिथिसवालप्रकारमंत्रालय
13.02.2026न्यूज चैनलों की सामग्री समीक्षाअतारांकितसूचना प्रसारण
12.02.2026कलाकारों का सामाजिक सुरक्षाअतारांकितसंस्कृति
11.02.2026महिला प्रतिनिधित्व में प्रॉक्सी सिस्टमअतारांकितपंचायती राज
10.02.2026PDS और आधारअतारांकितउपभोक्ता
10.02.2026CSR खर्च का उपयोगअतारांकितकॉर्पोरेट
09.02.2026कोल ब्लॉक आवंटनतारांकितकोयला
06.02.2026रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षाअतारांकितरेल
05.02.2026सांस्कृतिक विरासत संरक्षणअतारांकितसंस्कृति
04.02.2026किसानों को कर्ज की पहुंचअतारांकितसहकारिता
03.02.2026खाद गुणवत्ता (PDS)अतारांकितउपभोक्ता
02.02.2026ARHC योजना समस्याएंअतारांकितशहरी कार्य
29.01.2026मुफ्त कानूनी सहायताअतारांकितकानून
29.01.2026विदेशों में भारतीयों की सुरक्षाअतारांकितविदेश

अब राज्यसभा का डेटा आपको बता दिया गया है, साफ पता चलता है कि उपस्थिति, प्राइवेट मेंबल बिल और सवालों के मामले में राघव चड्ढा का प्रदर्शन बाकी सांसदों के मुकाबले बेहतर रहा है। सिर्फ डिबेट के मामले में वे थोड़े कमजोर दिखाई देते हैं। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बीच राज्यसभा का डेटा यही सच्चाई बयां करता है।

जनसत्ता की विशेष सीरीज ‘आंकड़े बोलते हैं’ के अन्य भाग पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें