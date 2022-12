हिंदू भी खाते थे गोमांस- बीआर अंबेडकर ने क्या लिखा था, पढ़ें

B. R. Ambedkar death anniversary: डॉ. अंडेबकर ने अपनी किताब ‘The Untouchables: Who Were They and Why They Became Untouchables?’ में लिखते हैं कि, ”एक वक्त था जब ब्राह्मण सबसे अधिक गोमांस खाया करते थे।”

डॉ. भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर, 1956 को हुई थी। (Illustration: C R Sasikumar/The Indian Express)

