एक पुराना किस्सा आज भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के गलियारों में सुनाया जाता है। सर्दियों की धुंध भरी एक सुबह, जब परिसर कोहरे की चादर में लिपटा था, एक ग्रामीण किसान अपने मामले की अगली तारीख पूछता फिर रहा था – “न्याय कब मिलेगा?” हर दरवाजे पर उसे औपचारिक जवाब तो मिले, लेकिन स्पष्टता नहीं। अंततः एक वरिष्ठ वकील ने उसकी फाइल देखते हुए कहा – “न्याय समय लेता है, लेकिन यहां से बिना सुने कोई वापस नहीं जाता।”

यह वाक्य केवल एक प्रसंग नहीं, बल्कि उस न्यायिक संस्कृति का प्रतीक है जिसने इस उच्च न्यायालय को भारतीय न्याय व्यवस्था के सबसे भरोसेमंद स्तंभों में स्थान दिलाया। लगभग 160 वर्षों की यह यात्रा केवल एक अदालत का इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के विकास की जीवंत गाथा है।

औपनिवेशिक आधार और उच्च न्यायालय की स्थापना

ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 में पारित ‘इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट’ ने भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इसके तहत कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के सुप्रीम कोर्टों की जगह उच्च न्यायालयों की नई व्यवस्था बनी, साथ ही लेटर्स पेटेंट के जरिए अन्य क्षेत्रों में भी उच्च न्यायालय स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया।

इसी क्रम में 17 मार्च 1866 के लेटर्स पेटेंट के तहत आगरा में ‘नॉर्थ-वेस्टर्न प्रोविंसेस हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर’ की स्थापना हुई, जिसने पुराने सदर दीवानी अदालतों का स्थान लिया। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर वाल्टर मॉर्गन और रजिस्ट्रार मिस्टर सिम्पसन नियुक्त किए गए।

1869 में प्रशासनिक और भौगोलिक कारणों से इस उच्च न्यायालय का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। यह बदलाव केवल स्थानांतरण नहीं था, बल्कि उत्तर भारत में एक नए न्यायिक केंद्र के रूप में इलाहाबाद के उभार की शुरुआत थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में न्यायालय के लिए एक भव्य भवन की परिकल्पना की गई। इसकी आधारशिला 1911 में रखी गई और 1916 के आसपास यह परिसर कार्यशील हुआ।

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लगभग 74 एकड़ में फैला यह परिसर केवल एक प्रशासनिक भवन नहीं, बल्कि न्याय की गरिमा, स्थायित्व और संस्थागत गंभीरता का प्रतीक है। इसकी विशाल संरचना यह संदेश देती है कि न्याय केवल प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक और गंभीर सामाजिक दायित्व है। 11 मार्च 1919 के अतिरिक्त लेटर्स पेटेंट के बाद इसका नाम बदलकर ‘इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर’ कर दिया गया।

अवध न्यायिक प्रणाली का विलय और विस्तार

लखनऊ में ‘अवध चीफ कोर्ट’ की स्थापना 2 नवंबर 1925 को ‘अवध सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1925’ के तहत की गई थी। यह व्यवस्था लेटर्स पेटेंट से नहीं बल्कि विधायी अधिनियम के माध्यम से बनी थी। बाद में ‘इलाहाबाद उच्च न्यायालय’ के अधिकार क्षेत्र को और व्यापक बनाते हुए 1948 के ‘यूपी हाई कोर्ट अमलगमेशन ऑर्डर’ के तहत अवध चीफ कोर्ट का विलय इसी उच्च न्यायालय में कर दिया गया। इससे लखनऊ में खंडपीठ की व्यवस्था भी मजबूत हुई।

रियासतों का एकीकरण और संवैधानिक विस्तार

1949 के ‘स्टेट्स मर्जर ऑर्डर्स’ के तहत रामपुर, बनारस और टिहरी गढ़वाल जैसी रियासतों का प्रशासनिक एकीकरण किया गया, जिससे न्यायिक ढांचा और अधिक व्यापक हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही यह न्यायालय पूरी तरह भारत के गणतांत्रिक न्यायिक ढांचे का हिस्सा बन गया और इसका अधिकार क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया।

1975 का ऐतिहासिक मोड़

1975 में इंदिरा गांधी चुनाव मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले ने इस न्यायालय की भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र में कानून सर्वोपरि है और सत्ता न्यायिक समीक्षा से ऊपर नहीं हो सकती। सत्ता चाहे किसी भी स्तर की हो, वह न्यायिक समीक्षा से परे नहीं हो सकती। यह क्षण भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मजबूती का ऐतिहासिक प्रमाण बन गया।

पुनर्गठन और आधुनिक प्रशासनिक बदलाव

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के बाद उत्तराखंड राज्य और उसका उच्च न्यायालय अलग अस्तित्व में आए, जिससे इस उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय दायरा पुनः निर्धारित हुआ। आज इस उच्च न्यायालय की स्वीकृत न्यायाधीश क्षमता लगभग 160 है। वर्तमान में यहां लगभग 79 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि लखनऊ पीठ में 28 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली हैं।

वर्तमान नेतृत्व और डिजिटल युग

आधुनिक युग में यह न्यायालय ई-फाइलिंग, डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन केस लिस्टिंग जैसी तकनीकों को अपनाकर न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुलभ बना रहा है। इस परिवर्तन ने न्याय तक पहुंच को तेज किया है और प्रणाली को अधिक दक्ष एवं नागरिक-केंद्रित बनाया है।

आज यह उच्च न्यायालय केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक है। इसके गलियारों में केवल मुकदमों की फाइलें नहीं, बल्कि उन ऐतिहासिक निर्णयों की गूंज है जिन्होंने भारतीय संविधान और नागरिक अधिकारों की व्याख्या को समय-समय पर नया आकार दिया।

160 वर्षों की यह यात्रा बताती है कि न्याय केवल निर्णय नहीं, बल्कि एक सतत विकसित होती लोकतांत्रिक चेतना है – जो अतीत से सीखती है, वर्तमान को संतुलित करती है और भविष्य को दिशा देती है। आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय केवल एक न्यायिक संस्था नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की उस परिपक्वता का प्रतीक है जो 160 वर्षों में विकसित हुई है।

इसके गलियारों में केवल केस फाइलें नहीं, बल्कि उन ऐतिहासिक बहसों की गूंज है जिन्होंने भारत में कानून की परिभाषा को समय-समय पर नया अर्थ दिया। यह न्यायालय आज भी उसी मूल सिद्धांत पर खड़ा है – निष्पक्षता, संवैधानिक मर्यादा और नागरिक अधिकारों की सर्वोच्चता। यह विरासत अतीत का गौरव भर नहीं, बल्कि वर्तमान की जिम्मेदारी और भविष्य की दिशा भी है।

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किसी वकील को घोषित वरिष्ठ अधिवक्ता (Declared Senior Advocate) बनाया जाना कानूनी जगत में एक प्रतिष्ठित उपलब्धि मानी जाती है। यह दर्जा उच्च न्यायालयों (High Courts) या सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से उन वकीलों को दिया जाता है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशेष कानूनी विशेषज्ञता (Special Legal Expertise), गहरी समझ (Deep Understanding), प्रतिष्ठा (Reputation) और अनुभव (Experience) हासिल किया होता है। यह मान्यता (Recognition) न केवल उनकी योग्यता को दर्शाती है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process) में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक