राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल के पैसों के ‘प्रयोग’ से चुनावी मैदान समतल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि 1991 के बाद से गांधी परिवार का कोई सदस्य सत्ता में नहीं रहा। वे संसद में जनता द्वारा चुन कर आए। कांग्रेस छोड़ कर जाने और पार्टी पर गंभीर आरोप लगाने वाले नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पास सत्ता का प्रलोभन देने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आज अगर भाजपा ठान ले कि किसी प्रदेश से चार-पांच लोग अपनी तरफ करने हैं तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि देश के आम आदमी की आवाज उठाने में कांग्रेस सबसे आगे है। अभिषेक मनु सिंघवी के साथ कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज की बातचीत के चुनिंदा अंश।

कांग्रेस को लेकर पूरे देश में सवाल है कि सौ साल से ज्यादा के इस ऐतिहासिक दल को हो क्या गया है? कांग्रेस मजबूत तरीके से वापसी क्यों नहीं कर पा रही है?

अभिषेक मनु सिंघवी: ये बात सही है कि राजनीति में सत्ता में आना आवश्यक है। लेकिन जो अत्यंत निराशाजनक परिदृश्य बनाया जा रहा है, वो गलत है। सत्तारूढ़ दल ने विभाजनकारी राजनीति का फायदा उठाते हुए देश में एक ऐसी सोच फैलाई है कि एक स्वतंत्र, उदार और धर्मनिरपेक्ष सोच के ऊपर आघात हुआ है। लेकिन हम न सिर्फ तीन अहम प्रदेशों की सत्ता में हैं, साथ-साथ विपक्ष की व्यापक भूमिका का निडर रूप से निर्वाह कर रहे हैं। आज मोदी जी या भाजपा सरकार के खिलाफ जो बुलंद आवाज है-वो हैं राहुल गांधी, चाहे उनसे लोग सहमत हों या न हों। देश में आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाने की बात हो तो कांग्रेस अग्रणी पंक्ति में है।

देश में बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में रहते हुए भी सत्ता में नहीं आ पाई। क्या यह पार्टी के लिए चिंता का विषय है?

अभिषेक मनु सिंघवी: अभी भी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान और अन्य प्रदेशों में भी भाजपा के खिलाफ कोई मुख्य पार्टी खड़ी है तो वह कांग्रेस है। हमें चिंता उत्तर प्रदेश की है, जहां पार्टी को और मजबूत करना है। एक बात को कम महत्त्व दिया जा रहा है। इन दिनों जो पैसे का ‘प्रयोग’-दुरुपयोग किया जा रहा है, उसने चुनावों की समतल जमीन बहुत हद तकबदल दी है। इसमें सबसे माहिर है, सत्तारूढ़ पार्टी। उससे बहुत हद तक चुनौती बढ़ जाती है।

जिन राज्यों में आपकी सत्ता है, वहां भी अंदरूनी कलह के शिकार हैं। कर्नाटक, हिमाचल में स्थिति देखिए। वहीं भाजपा कई मंत्रियों को पदमुक्त करती है, उपराष्ट्रपति को हटा देती है तो भी कहीं से आवाज नहीं उठती है। इस स्थिति पर आप क्या कहेंगे?

अभिषेक मनु सिंघवी: कुछ हद तक आप सही हैं तो कुछ हद तक गलत भी हैं। आज भाजपा पहले जैसी नहीं रही है। वास्तविकता यह है कि भाजपा आज डेढ़ या दो लोगों की पार्टी बन कर रह गई है। उसके अंदर लेशमात्र भी गणतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। कांग्रेस का सबसे बड़ा शत्रु भी पार्टी के अंदर साफगोई और खुलकर बोलने की प्रवृत्ति को स्वीकारता है। भाजपा के लोग दबी आवाज में बताते हैं कि अगर हम चूं भी करें तो या निष्कासित होंगे या दरकिनार होंगे। यह भय की राजनीति है। इसका परिणाम होगा कि अगर भविष्य में बहुमत जरा भी हिला तो पार्टी खोखली हो जाएगी।

भय की राजनीति से आपका मतलब शायद ईडी, सीबीआइ जैसी एजंसियों के दुरुपयोग से है। लेकिन सरकार के मंत्रियों को कैसा भय जो आलाकमान के हर फैसले को मान लेते हैं। कहीं ये अनुशासन की राजनीति तो नहीं, जिससे कांग्रेस महरूम हो रही है?

अभिषेक मनु सिंघवी: कांग्रेस में साथ मिलकर वार्तालाप के आधार पर निर्णय होता है। हमारे पास वो सुविधाएं देने वाली चीजें कम हैं, जो सत्तारूढ़ दल के पास हैं, इसलिए अनुशासन कम दिखता है। लेकिन भाजपा में पार्टी के अंदर येन-केन-प्रकारेण आप नहीं मानेंगे तो साम-दाम, दंड-भेद से आपको निपटाया जाएगा। पद से हटाना या दरकिनार करना ही सिर्फ नहीं है। इसके बाद भी प्रताड़ना देना, धमकाना या प्रलोभन देना चलते रहता है। एक बार सच बोलने का प्रयत्न किया मलिक साहब ने तो क्या हुआ? बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, और वहां सीमा से बाहर नहीं जाने का दंड मिल रहा है पूर्व राज्यपाल को।

जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं वहां कांग्रेस की कैसी स्थिति देखते हैं आप?

अभिषेक मनु सिंघवी: जहां तक बंगाल की बात है, वहां मैं यह नहीं कहता कि हम बहुत अग्रणी स्थिति में हैं। वहां सीट समझौते के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।असम में हमें अपने जबर्दस्त प्रदर्शन का पूरा भरोसा है। हेमंत सरमा जी ने जिस तरह के बेहूदे वक्तव्य दिए हैं, बेहूदी हरकतें की हैं, और जिस शालीनता व मजबूती से कांग्रेस ने उसका विरोध किया है तो मैं समझता हूं कि भाजपा के इतना रुपया व्यय करने के बाद भी वहां पर मजबूत आशा की किरण है। तमिलनाडु में हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, वहां एकपक्षीय मुकाबला होगा। वहां भाजपा और एआइएडीएमके का नामोनिशान नहीं रहेगा। केरल में कांग्रेस निश्चित रूप से सरकार बना रही है। वहां पिछली बार सरकार दोहराने का जो अपवाद हुआ था, वह इस बार नहीं होने वाला है। वहां एक मध्यमार्गी सरकार चाहिए, जो सिर्फ कांग्रेस दे सकती है।

हेमंत बिस्वा सरमा कांग्रेस से ही भाजपा में आए। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया था। कांग्रेस से निकले बहुत से नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि आलाकमान तक पहुंच मुश्किल है।

अभिषेक मनु सिंघवी: हेमंत सरमा के अंदर की पहचान ऐसे बेहूदे वक्तव्य देने वाली थी तो बहुत अच्छा हुआ वे चले गए। ऐसे दबे हुए व्यक्तित्व का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है।

हेमंत सरमा जो हिंदू-मुसलिम की विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं, वह तो भाजपा की राजनीतिक शैली बन चुकी है।

अभिषेक मनु सिंघवी: कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है कि हमें असम या कहीं भी संवैधानिक प्रावधानों के तहत ही सत्ता चाहिए। हेमंत सरमा की भारत के संविधान को लेकर यही समझ है, जो वो खास समुदाय को लेकर करते हैं तो यह सत्ता उनको मुबारक हो।

भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है तो राहुल गांधी जाति की राजनीति कर रहे हैं। जाति तो और सूक्ष्म स्तर पर बांटती है।

अभिषेक मनु सिंघवी: यह कहना गलत है कि भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती है। भाजपा और माननीय मोदी जी हमेशा जाति की ही बात करते हैं। मुख्यमंत्री के चयन से लेकर हर गतिविधि में इसे देखा जा सकता है। भाजपा जाति की सैद्धांतिक राजनीति नहीं करती है। राहुल गांधी कहते हैं, हमें आंकड़ा पता होना चाहिए। चुनावी सीटों का कोटा संवैधानिक है। कोई भी वितरण आंकड़े के आधार पर ही होता है।इस मुद्दे पर राहुल गांधी द्वारा तीखा अभियान चलाने के बाद नरेंद्र मोदी ने वही घोषित कर दिया जो कांग्रेस मांग कर रही थी।

राहुल गांधी पर वंशवादी राजनीति का आरोप लगा कर कई नेता उन्हें छोड़ गए। केंद्रीय सत्ता भी उन पर इसके लिए हमलावर रहती है।वंशवाद के आरोप से कैसे बाहर निकलेंगे राहुल गांधी?

अभिषेक मनु सिंघवी: नरेंद्र मोदी जी गांधी वंश की बात करते हैं तो बताएं 1991 के बाद से कौन सा गांधी सत्ता में पदासीन हुआ है? छत्तीस साल से ज्यादा होने को आए हैं, कौन सा गांधी पद पर बैठा है? उनमें से कौन चुनावित नहीं हैं? अगर मेरी दस पीढ़ियां चुनावित हो रही हैं, लोग चुन रहे हैं तो यह वंशवाद कैसे हो गया? आपने इन्हीं चार लोगों को क्यों चुना है नाम लेने के लिए? पंजाब में अकाली, महाराष्ट्र में ठाकरे के संबंध में आपको वंशवाद याद नहीं आता है। पार्टी के स्तर पर भी पद को राहुल गांधी ने तिरस्कार से ही देखा है। हमारे बहुत आग्रह पर कभी पद लिया तो उसे बहुत आसानी से छोड़ भी दिया। मुझे लगता है कि वंशवाद से ज्यादा खतरनाक स्थिति यह है कि देश पर बस दो लोगों की पकड़ रहे।

पिछले तीन आम चुनावों की ही बात करें तो नरेंद्र मोदी की एक आम स्वीकार्यता दिखती है। आम जनता राहुल गांधी को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही है?

अभिषेक मनु सिंघवी: मैं मानता हूं कि हम पिछले कुछ वर्षों से असफल रहे हैं। मैं इस असफलता को हल्के में नहीं लेता। लेकिन मूल रूप से कांग्रेस को असफल मान लेना व्यर्थ है।

भाजपा का तर्क है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है उसे ज्यादा फंड मिलते हैं। साथ ही उसका कहना है कि भाजपा में नेताओं की संतति अपनी प्रतिभा से आती है, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ परिवार के भरोसे आना चाहते हैं।

अभिषेक मनु सिंघवी: किसी व्यक्ति के चुनावित होेते ही उसके दादा-पिता के आरोप खत्म हो जाते हैं। ये कैसे तय होता है कि आपके लोग प्रतिभा पर आए और हमारे परिवार पर। छत्तीस वर्ष तक इस परिवार ने किसी भी रूप में सत्ता लेने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? फंड के संदर्भ में आप प्रकाशित आंकड़े देखिए। पिछले अस्सी वर्ष के आंकड़े देखिए, तो माना जा सकता है कि सत्तारूढ़ को ज्यादा मिले। लेकिन, पिछले बारह से पंद्रह वर्ष के आंकड़ों में अनुपात के अंतर को देखिए। सभी विपक्ष के अंगों को मिला कर दो या तीन से गुणा करें तो भाजपा का औपचारिक आंकड़ा आता है। चुनावी बांड और अन्य फंड व अप्रकाशित व अनौपचारिक को देखिए, और इतने बड़े असुंतलन को समझिए।

कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान भ्रष्टाचार के आरोपों ने पहुंचाया है। अभी हरियाणा में एक महिला ने आरोप लगाया कि करोड़ों ले लिए और टिकट नहीं दिए।

अभिषेक मनु सिंघवी: ऐसे बेहूदे आरोपों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसने आरोप लगाया है उसे कानूनी नोटिस भेजा गया है और उस पर मानहानि का मुकदमा होने वाला है। भ्रष्टाचार के बड़े आरोप की बात करें तो बात सामने आ चुकी है कि चुनावी चंदा देने वालों को किस तरह लाभान्वित किया गया था। एजंसियों और ‘गोदी मीडिया’ का इस्तेमाल कर विपक्ष को बेसाख करने की पूरी कोशिश की गई है।

क्या आप वाकई मानते हैं कि एजंसियों और मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है? क्या वाकई एक ऐसी धुलाई मशीन है जो सत्ता पक्ष के सारे दाग साफ कर रही है?

अभिषेक मनु सिंघवी: आप 114 फीसद सच कह रहे हैं। धुलाई मशीन बिल्कुल नहीं है, यहां तो ‘लांड्री-फैक्टरी’ है।

आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को पार्टी के अंदर से मार पड़ती है। आप हिमाचल गए, अजय माकन हरियाणा गए। रणदीप सुरजेवाला का उदाहरण है। इस अंदरूनी कमी का इलाज पार्टी क्यों नहीं कर पा रही है?

अभिषेक मनु सिंघवी: मैं स्वीकार करता हूं कि हम सत्ता के प्रलोभन को पूरा नहीं कर सकते हैं। आप जिन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं वहां ये प्रलोभन बहुत बड़ी मात्रा में गए हैं। आज भाजपा ठान ले कि इस प्रदेश से इन चार-पांच लोगों को लेना है तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता है। यहां सिर्फ बीच में आपका निजी चरित्र आता है। कांग्रेस पार्टी बीच में नहीं आ सकती है। हम तो कुछ भी नहीं हैं, वहां की बात कीजिए, जहां इन्होंने पूरी सरकार बदल दी।इन्होंने सिर्फ राजनीति की शैली नहीं बदली है, बल्कि भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है।

बिहार में वही हुआ जिसका अनुमान था। नीतीश कुमार के पुत्र राजनीति में आ गए। ऐसे माहौल में भी जनता कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं कर रही?

अभिषेक मनु सिंघवी: नीतीश कुमार पर तो एक शोधपरक किताब लिखी जा सकती है-सत्ता में कैसे रहें? आप हर रोज रेवड़ियों पर भाषण देते हैं, फिर करोड़ों रुपए बांट देते हैं। यह पाखंड की चरमसीमा है। विपक्ष कितना भी लड़ेगा तो ऐसे साधन आ ही नहीं सकते उसके पास। चुनाव आयोग ने तो मतदान की तारीख भी बदली ताकि दो-चार और रेवड़ियों की घोषणा कर सके।

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण क्या सचमुच बड़ा मुद्दा है?

अभिषेक मनु सिंघवी: हमारे दखल के बाद तीन प्रदेशों में करोड़ों मतदाता बचाए गए हैं। इस पर कोई अंकुश नहीं होता, कोई न्यायिक पुनरीक्षण नहीं होता तो और भी लोग निकाले जा सकते थे

संस्थाओं पर दबाव के बीच एक सवाल यह भी कि क्या न्यायपालिका दबाव के परे है?

अभिषेक मनु सिंघवी: बिल्कुल नहीं। पूरा प्रयत्न चल रहा है।

मुफ्त की रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां तो कई आईं, लेकिन कोई फैसला नहीं आ पाता है। फिर हालात कैसे बदलेंगे?

अभिषेक मनु सिंघवी: वहां की एक सीमा है। प्रक्रिया धीमी है। जब तक कहीं पहुंचते हैं, बात आगे निकल चुकी होती है। आपको कोई ऐसी चीज कहनी नहीं चाहिए, जब तक वह आदेश न बन पाए। आप तब ज्यादा बोलते हैं, जब मामला विपक्ष के प्रदेशों का होता है। आप बहुत कम बोलते हैं जब वही रेवड़ियां बहुत बड़े स्तर पर केंद्र से आती हैं।

आपके चुनावी हलफनामे पर भी सवाल उठा दिए गए थे।

अभिषेक मनु सिंघवी: मुझ पर आरोप लगाने वाले थोड़ा आत्ममंथन करें। अगर मैं व्यावसायिक श्रेणी में सबसे ज्यादा कर अदा करता हूं तो मैं कोई डींग नहीं मार रहा हूं। मैं परिसंपत्तियों की मौजूदा बाजार की दर के हिसाब से मूल्यांकन करने के बाद कर देता हूं। आरोप लगाने वालों के लिए कह रहा हूं-आप अपनी संपत्ति रखते हैं ‘प्राइवेट लिमिटेड कंपनी’ में। मैं खुशी से अपने कई वरिष्ठ राज्यसभा के सहयोगियों के साथ अदलाबदली कर लूंगा। वे अपनी ‘प्राइवेट लिमिटेड कंपनी’ वाली संपत्तियां मुझे दे दें। ये संपत्तियां घोषित नहीं होती हैं।