पंजाब में विधानसभा चुनाव का माहौल बन चुका है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के सामने सत्ता में वापस आने की बड़ी चुनौती है। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब में पार्टी के प्रभारी मनीष सिसोदिया सहित तमाम बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी हुई है।

आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब बचाना क्यों जरूरी है और क्या वाकई केजरीवाल, भगवंत मान, सिसोदिया और तमाम बड़े नेता पंजाब में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बना पाने में कामयाब होंगे?

2017 के विधानसभा चुनाव में 20 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी ने 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 117 सीटों वाले पंजाब में आप को 92 सीटों पर जीत मिली थी लेकिन इस बार उसे कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल से मुकाबला तो करना ही है बल्कि अपनी सरकार के साढ़े पांच साल के कामकाज का हिसाब भी जनता के सामने रखना है।

मान सरकार मुफ्त बिजली, महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा के क्षेत्र में किए काम को अपनी उपलब्धियों के रूप में पेश कर रही है।

दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद आप को पंजाब में अपनी राजनीतिक ताकत बनाए रखना जरूरी है। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को यह साबित करना है कि दिल्ली की हार के बावजूद उनकी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में प्रासंगिक है।

टिकट बांटने में आगे निकली पार्टी

आम आदमी पार्टी ने 2027 के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा का काम शुरू कर दिया है और अब तक 71 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। पार्टी ने कई नए चेहरों को मौका दिया है और कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं। दूसरी ओर, कांग्रेस को गुटबाजी की वजह से अपने प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को बदलना पड़ा और बीजेपी-अकाली दल ने गठबंधन को लेकर अंतिम ऐलान नहीं किया है।

2022 में बदलाव के लिए जनता ने दिया था मौका

2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को बदलाव के लिए मौका दिया था। तब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नशे की समस्या, किसानों की परेशानियां और राजनीतिक परिवारवाद को मुद्दा बनाया था। आम आदमी पार्टी ने लोगों से कहा था कि पंजाब की जनता कांग्रेस और अकाली दल को मौका दे चुकी है और अब उसे एक बार मौका दिया जाना चाहिए।

तब अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से कहा था कि उनकी तत्कालीन दिल्ली सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर काम किया है और ऐसा ही पंजाब में किया जाएगा। पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को बड़ा जनादेश दिया लेकिन इस बार का चुनाव पार्टी के लिए आसान नहीं है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां सामने आई हैं।

आइए, समझने की कोशिश करते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने क्या चुनौतियां हैं?

दिल्ली से सरकार चलाने का आरोप

चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर शिरोमणि अकाली दल, तीनों का ही आरोप है कि भगवंत मान सिर्फ दिखावे के मुख्यमंत्री हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि पंजाब की सरकार अरविंद केजरीवाल के इशारे पर चलती है और इसका पंजाब के लोगों से कोई लेना-देना नहीं है।

विपक्ष ने पूछे बड़े सवाल

विपक्ष का कहना है कि आप ने 2022 के चुनाव में नशा खत्म करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? पंजाब में नशीले पदार्थों की सप्लाई पर पूरी तरह रोक क्यों नहीं लगी? पंजाब में गैंगस्टरों और अपराधियों का आतंक क्यों जारी है?

नशे का मुद्दा

पंजाब में नशे का मुद्दा केवल सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि यह चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है। 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब को नशामुक्त बनाने का वादा किया था लेकिन 2026 में भी यह समस्या सरकार के सामने गंभीर चुनौती बनी हुई है।

हाल के कुछ घटनाक्रमों ने सरकार की मुश्किलों में इजाफा किया है। अक्टूबर 2026 में मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के खिलाफ लोग भड़क उठे। अक्टूबर में ही पंजाब के बटाला में हुए हमले में 40 साल के विक्रमजीत सिंह की मौत हो गई और उसके दो साथी- निशान और गुरमुख सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि इन लोगों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे ड्रग्स बेचने का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा दलित सिख गुलजार सिंह की मौत भी बड़ा मुद्दा बनी।

संगरूर के रहने वाले 47 साल के गुलजार सिंह ने नशे के मुद्दे को लेकर एक कार्यक्रम में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से सवाल किया था। परिवार ने आरोप लगाया था कि गुलजार सिंह पर माफी मांगने का दबाव बनाया गया। कुछ समय बाद उन्होंने जहर खा लिया और आखिरकार उनकी मौत हो गई।

आप को क्या राजनीतिक नुकसान क्या हो सकता है?

नशे का मुद्दा पूरे पंजाब विशेषकर ग्रामीण इलाकों, युवाओं और परिवारों से सीधे जुड़ा हुआ है। अगर किसी गांव में नशा बिक रहा है और लोगों का कहना है कि नशा तस्कर बेलगाम हैं तो मान सरकार और आम आदमी पार्टी को चुनाव में इसका जवाब दे पाना मुश्किल होगा। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं।

कानून-व्यवस्था और गैंगस्टर्स का नेटवर्क

पंजाब में कानून-व्यवस्था का मुद्दा भी भगवंत मान सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ सालों में गैंगस्टर नेटवर्क, फिरौती, हत्या की घटनाओं ने पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि पंजाब में गैंगस्टर और अपराध की समस्या मान सरकार के कार्यकाल में शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें पहले से मौजूद हैं लेकिन मान सरकार ने वादा किया था कि वह पंजाब में अपराधियों और गैंगस्टर्स पर नकेल कसेगी।

विपक्ष का आरोप है कि मान सरकार गैंगस्टर्स और संगठित अपराध के नेटवर्क को तोड़ने में फेल साबित हुई है। पंजाब में कारोबारियों और व्यापारियों को फिरौती की धमकियां मिलने की खबरें आती रहती हैं। विपक्ष का आरोप है कि विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स के स्थानीय गुर्गे लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कानून-व्यवस्था का सवाल शहरी व्यापारियों, उद्योगपतियों, दुकानदारों और आम परिवारों के लिए भी बड़ा मुद्दा है।

पंजाब की खराब आर्थिक स्थिति और बढ़ता कर्ज

भगवंत मान सरकार के सामने पंजाब पर बढ़ता आर्थिक कर्ज भी चुनौती है। पंजाब की अर्थव्यवस्था लंबे समय से वित्तीय दबाव में है। राज्य पर पहले से भारी कर्ज है और लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। 2026 में पंजाब का बकाया कर्ज लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंचने की खबरें आ चुकी हैं।

मान सरकार ने मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया है। इन योजनाओं से जनता को राहत मिलती है लेकिन इनका बोझ भी सरकारी खजाने पर पड़ता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी खजाने के पैसे को आम आदमी पार्टी अपने नेताओं के प्रचार में फूंक रही है।

सरकारी कर्मचारियों, किसानों की नाराजगी

सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी मान सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। अगस्त 2026 में पंजाब में अलग-अलग कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन किए। कर्मचारी यूनियन, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी, बेरोजगार युवाओं ने आवाज उठाई। उन्होंने महंगाई भत्ते का बकाया जारी करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की। लगातार आंदोलन के बाद मान सरकार ने अपने कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत का इजाफा किया था।

सफाई कर्मचारियों, बिजली कर्मचारियों, MGNREGA स्टाफ और आम आदमी क्लीनिक के कर्मचारियों ने भी हड़ताल की थी। इसके अलावा किसान संगठनों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्जमाफी सहित कई मांगों को लेकर चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर प्रदर्शन किया था। 2022 में आप को पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा जनसमर्थन मिला था लेकिन अगर किसानों को लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ नाराजगी चुनावी मुद्दा बन सकती है।

2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने रोजगार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। विपक्ष का आरोप है कि मान सरकार रोजगार देने में फेल रही है।

पंजाब नहीं गंवानी चाहती आम आदमी पार्टी

2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में हार मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने लगातार पंजाब के दौरे किए हैं। आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में पंजाब को गंवाना नहीं चाहती क्योंकि अगर पंजाब में पार्टी को हार मिलती है तो यह उसके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े करेगी। ऐसे में पंजाब में जब विपक्ष आम आदमी पार्टी की सरकार को नशा, कानून व्यवस्था, बढ़ते कर्ज, सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी, किसानों और युवाओं के मुद्दे, भ्रष्टाचार पर घेर रहा है तो देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी इन आरोपों का कैसे प्रभावी जवाब देती है।

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2022 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल ने सबसे खराब प्रदर्शन किया। पार्टी केवल तीन विधानसभा सीटें जीत पाई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।