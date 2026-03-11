संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (CSE 2025) के नतीजे छह मार्च को जारी हुए। इस वर्ष यूपीएससी ने कुल 958 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया। इस परीक्षा के द्वारा IAS, IFS और IPS समेत केंद्र सरकार की प्रथम श्रेणी की 23 सेवाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

सीएसई 2025 के नतीजे जारी होते ही सोशल मीडिया पर यह बहस चल पड़ी कि क्या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों में मीणा सरनेम वाले उम्मीदवारों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात से कई गुना ज्यादा है। मीणा सरनेम को लेकर यह बहस पहली बार नहीं चली है। पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर यह मुद्दा विभिन्न परीक्षा परिणामों के जारी होते ही चर्चा में आ जाता है।

मीणा समुदाय को लेकर चलने वाली इन चर्चाओं के बारे में आंकड़े क्या कहते हैं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए जनसत्ता ने सीएसई के पिछले पाँच साल के नतीजों को खंगाला और यह जानने का प्रयास किया कि एसटी वर्ग के तहत चुने जाने वाले उम्मीदवारों में मीणा या मीना सरनेम वाले कितने उम्मीदवार थे। यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि कुछ मामलों में मिलते-जुलते सरनेम वाले उम्मीदवार अन्य समुदायों के भी हो सकते हैं।

आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि सीएसई 2025 में चुने हुए गये उम्मीदवारों की वर्गवार संख्या क्या है। सीएसई 2025 में जनरल कैटेगरी (GC) के 317,अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 306, अनुसूचित जाति (SC) के 158, आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) के लिए 104 और अनुसूचित जनजाति (ST) के 73 उम्मीदवार सफल घोषित किये गये। इस तरह कुल 958 उम्मीदवारों का चयन हुआ।

मीणा सरनेम – UPSC सफलता

मीणा सरनेम की UPSC में धमाकेदार उपस्थिति

~40.87%

ST सीटों में मीणा सरनेम की औसत हिस्सेदारी

वर्षवार प्रदर्शन

UPSC 2025 परिणाम

कुल 958 उम्मीदवार चयनित · 25 मीणा सरनेम से

34.24%ST हिस्सेदारी
25 / 73मीणा / कुल ST
34.24%
UPSC 2025
ST सीटें 73मीणा 25
37.93%
UPSC 2024
ST सीटें 87मीणा 33
37.21%
UPSC 2023
ST सीटें 86मीणा 32
45.78%
UPSC 2022
ST सीटें 83मीणा 38
51.67%
UPSC 2021
ST सीटें 60मीणा 31

प्रतिशत तुलना (ग्राफ)

2025
34%
2024
37%
2023
37%
2022
45%
2021
51%

ST सीटों में मीणा हिस्सेदारी

2025
2024
2023
2022
2021

6 वर्षों का संयुक्त चित्र

39.83%औसत

2021–2025 सारांश

389कुल ST सीटें
159मीणा सफल
40.87%औसत हिस्सेदारी

मीणा सरनेम के बारे में

मीणा भारत का एक प्रमुख आदिवासी समुदाय है जो मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश में निवास करता है। UPSC परीक्षाओं में इस समुदाय का लगातार मजबूत प्रदर्शन देखने को मिलता है।

स्रोत: UPSC वार्षिक परिणाम 2021–2025

किसी भी आरक्षित वर्ग के किसी उम्मीदवार के कुल प्राप्तांक यदि जनरल कैटेगरी के लिए निर्धारित कटऑफ से ज्यादा हैं तो उसका चयन जनरल कैटेगरी में होता है, बशर्ते उसने कैटेगरी से जुड़ी किसी विशेष छूट का लाभ न लिया हो।

बात अनुसूचित जनजाति वर्ग (ST) की करें तो इसमें चयनित कुल 73 उम्मीदवारों में से 27 के सरनेम मीणा/मीना हैं। यानी एसटी वर्ग के कुल उम्मीदवारों में से करीब 34.24% मीणा/मीना सरनेम वाले हैं।

अगर पिछले पांच साल का ट्रेंड देखें, तो भी इस बात की पुष्टि होती है कि UPSC में मीणा/ मीना सरनेम वालों की मजबूत मौजूदगी रही है। UPSC 2024 में कुल 1009 उम्मीदवार चयनित हुए थे। पड़ताल करने पर पता चला कि इनमें 33 उम्मीदवार मीणा/ मीना सरनेम से थे। कुल उम्मीदवारों में यह संख्या करीब 3.27% बैठती है। वहीं ST के लिए 87 सीटें आरक्षित थीं, जिनमें से 33 मीणा सरनेम के उम्मीदवार सफल हुए, यानी करीब 37.93%।

UPSC 2023 की बात करें, तो उस साल 32 उम्मीदवार मीणा सरनेम के थे। उस वर्ष ST समुदाय के लिए 86 सीटें आरक्षित थीं। इन 86 सीटों में से 32 पर मीणा सरनेम के उम्मीदवार सफल रहे, यानी करीब 37.21% हिस्सेदारी।

2022 के नतीजों को देखें तो उस साल भी मीणा सरनेम वाले कई प्रत्याशी काफी सफल रहे। उस वर्ष ST समुदाय के लिए कुल 83 सीटें आरक्षित थीं, जिनमें से 38 सीटें मीणा सरनेम के उम्मीदवारों ने हासिल की थीं। प्रतिशत के हिसाब से यह आंकड़ा करीब 45.78% बैठता है।

2021 के परिणामों पर नजर डालें तो उस साल ST समुदाय के लिए 60 सीटें आरक्षित थीं। इनमें से 31 मीणा सरनेम के उम्मीदवार सफल हुए, यानी अकेले ST कैटेगरी में करीब 51.67% उम्मीदवार मीणा सरनेम वालों की थी।

अगर पिछले पांच साल का पूरा डेटा एक साथ देखें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। पांच वर्षों में ST के लिए कुल 389 सीटें थीं। इनमें से 159 उम्मीदवार मीणा/मीना सरनेम वाले रहे। औसत प्रतिशत निकालें तो करीब 40.87% ST उम्मीदवार मीणा समुदाय से रहे हैं। यह मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। भारत सरकार ने 1954 में अनुसूचित जनजाति सूची लागू होने के बाद इस समुदाय को ST का दर्जा दिया था।

राजस्थान के जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और उदयपुर जिलों में मीणा समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर, बुंदेलखंड और विदिशा क्षेत्र में भी इसकी अच्छी-खासी मौजूदगी है। उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी इस समुदाय की उपस्थिति देखने को मिलती है।

भारत जैसे विविधता वाले देश में आज भी कई ऐसे समुदाय हैं जो ST दर्जे की मांग कर रहे हैं। कई राज्यों में इसके लिए आंदोलन भी होते रहे हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में गुर्जर समुदाय लंबे समय से ST दर्जे की मांग कर रहा है। इसी तरह झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुर्मी समुदाय भी खुद को ST सूची में शामिल करने की मांग उठा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में बंजारा समुदाय भी समय-समय पर यह मांग करता रहा है।

आंकड़े यह भी बताते हैं कि 1950 में जब पहली बार ST सूची बनाई गई थी, तब करीब 225 जनजातियों को इसमें शामिल किया गया था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक भारत में 700 से ज्यादा ST जनजातियां अधिसूचित हो चुकी हैं।

दूसरे शब्दों में कहें तो 1950 के मुकाबले ST जनजातियों की संख्या में करीब 213% की बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ST सूची और भी व्यापक हो सकती है और कई अन्य समुदाय भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। ऐसे में यह संख्या आगे और बढ़ने की संभावना बनी हुई है।

अनुसूचित जनजाति सूची – विश्लेषण
ST सूची · 1950–2022
अनुसूचित जनजाति सूची का सफर
1950 में 225 समुदायों से शुरू हुई ST सूची अब 700+ समुदायों तक पहुंच गई
213%
प्रमुख आंकड़े
1950
पहली ST सूची लागू
225
मूल सूची में समुदाय
700+
2022 तक अधिसूचित
कालक्रम
1950
पहली अनुसूचित जनजाति सूची
स्वतंत्र भारत में पहली बार अनुसूचित जनजाति (ST) की आधिकारिक सूची तैयार की गई। इस सूची में 225 समुदायों को शामिल किया गया।
1954
मीणा समुदाय को ST दर्जा
1954 में नई अधिसूचना जारी कर मीणा समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया। यह समुदाय मुख्यतः राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
2022
700 से अधिक ST समुदाय
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक भारत में 700 से अधिक समुदाय ST सूची में शामिल हो चुके हैं।
समुदायों की संख्या में वृद्धि
1950
225
2022
700+
1950 में 225 समुदाय ST सूची में थे, जबकि 2022 तक यह संख्या बढ़कर 700 से अधिक हो गई — यानी लगभग 213% की वृद्धि
स्रोत: प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB), भारत सरकार | डेटा: 31 दिसंबर 2022

1950 की मूल एसटी सूची से 2022 तक के आंकड़ों की तुलना करें तो देश में एसटी के अंतर्गत आने वाले समुदायों की संख्या में करीब 213% की बढ़ोतरी हुई है। यह भी स्पष्ट कर दें कि आज भी कई समुदाय एसटी में शामिल किए जाने की माँग कर रहे हैं, जैसे मणिपुर का मैतई समुदाय या राजस्थान का गुर्जर समुदाय इत्यादि। कई दूसरे राज्यों में इसके लिए आंदोलन भी होते रहे हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में गुर्जर समुदाय लंबे समय से ST दर्जे की मांग कर रहा है। इसी तरह झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुर्मी समुदाय भी खुद को ST सूची में शामिल करने की मांग उठा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में बंजारा समुदाय भी समय-समय पर यह मांग करता रहा है।

देश में कुल एसटी आबादी और मीणा आबादी कितनी?

देश में अगर ST (अनुसूचित जनजाति) आबादी की बात करें, तो सबसे सटीक आधिकारिक आंकड़ा अभी भी 2011 की जनगणना से ही मिलता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में ST आबादी लगभग 10.42 करोड़ थी, जो देश की कुल आबादी का करीब 8.6 प्रतिशत हिस्सा है। अब अगर मीणा समुदाय की बात करें, तो 2011 की जनगणना के अनुसार इस समुदाय की आबादी लगभग 50 लाख के आसपास मानी जाती है। मीणा समुदाय के अधिकांश लोग आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में रहते हैं।

