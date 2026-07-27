नीट पेपर लीक के खिलाफ 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को संसद की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे, वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया था और यहां तक कि प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीचार्ज भी हुआ।

सुरक्षाबलों के इस एक्शन में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए तो वहीं कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई। फोर्स के इस एक्शन को लेकर सरकार की काफी आलोचना भी हुई, लेकिन क्या आपको पता है तकरीबन 60 साल पहले यानी 1966 में गौ हत्या के विरोध में कानून लाने की मांग को लेकर उठा आंदोलन भी संसद तक पहुंचा था और उस वक्त सरकार ने इस आंदोलन को खत्म करने और प्रदर्शनकारी यानी साधु-संतों को रोकने के लिए गोली चलाने का आदेश दे दिया था।

गौहत्या पर प्रतिबंध के लिए शुरू हुआ था आंदोलन

दरअसल, 1960 के दशक में पूरे देश में गौहत्या पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई थी और नवंबर 1966 में यह मांग आंदोलन का रूप ले चुकी थी। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी करपात्री, पुरी के शंकराचार्य सहित कई संत और धार्मिक संगठन कर रहे थे। इस आंदोलन को उस समय के भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और बाद में बने विश्व हिंदू परिषद (VHP) जैसे संगठनों का भी समर्थन प्राप्त था।

गोपाष्टमी के दिन दिल्ली में इकट्ठा हुए थे साधु संत

7 नवंबर 1966 को गोपाष्टमी वाले दिन इन सभी के आह्वान पर लाखों की संख्या में साधु-संत दिल्ली में में संसद भवन के आसपास इकट्ठा हुए थे। स्वामी करपात्री महाराज और अन्य संत समाज के लोगों की एक ही मांग थी कि देशभर में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए और सरकार इसके लिए एक कानून लेकर आए। इस आंदोलन में नागा साधु और गौरक्षा समर्थक इकट्ठा हुए थे।

संसद में घुस गया प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप

लाखों की संख्या में संसद के आसपास इकट्ठा हुई भीड़ को संसद तक पहुंचने से रोकना सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, जब इस भीड़ ने संसद के लिए कूच करना शुरू किया तो कुछ प्रदर्शनकारी सुरक्षाबलों से भिड़ते हुए लगभग पार्लियामेंट में घुस गए थे और वहां गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी।

स्थिति कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने चलाई थी गोली

शुरुआत में पुलिस ने हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया, लेकिन जब स्थिति कंट्रोल होती नहीं दिखी तो पार्लियामेंट हाउस की सुरक्षा में तैनात पुलिस ने चिल्लाती भीड़ पर गोलियां चला दी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, हिंसक घटनाओं में सात लोग मारे गए और सैंकड़ों घायल हो गए थे। उस वक्त के गृह मंत्री श्री जी.एल. नंदा ने लोकसभा को घटनाओं की रिपोर्ट दी थी।

1 अरब के करीब का हुआ था नुकसान

सरकारी जानकारी के मुताबिक, इस हिंसा में सरकारी संपत्ति को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। सरकार ने गाड़ियों में हुई तोड़फोड़ और इमारतों में हुई आगजनी की घटनाओं को मिलाकर करीब 1 अरब रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया था। newspapers.com के मुताबिक, 7 नवंबर को हुई हिंसा में 250 कारें, 100 दुपहिया वाहन और 6 म्युनिसिपल बसें जलाई गई थीं। इस घटना के बाद सरकार ने अगले 14 दिनों तक उस इलाके में और आसपास के कई इलाकों में कर्फ्यू घोषित कर दिया था। यह आंदोलन गौहत्या पर प्रतिबंध के लिए किए गए अब तक के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था।

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केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को जांच में पता चला है कि कनॉट प्लेस में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के एक जवान ने पैलेट गन से सात राउंड फायर किए थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।



