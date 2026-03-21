इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) शुरू होने में एक हफ्ता रह गया है। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की दिक्कत कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर्षित राणा के बाद तेज गेंदबाज आकाशदीप चोट के कारण पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। बंगाल के 29 साल के तेज गेंदबाज को फ्रेंचाइजी ने नीलामी में 1 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। मथीसा पथिराना को भी फिटनेस क्लीयरेंस का इंतजार है।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स के शीर्ष अधिकारी ने आकाशदीप से आईपीएल 2026 से बाहर होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘दुर्भाग्य से आकाशदीप ने कोलकाता नाइट राइडर्स कैंप से नहीं जुड़े हैं, जो 18 मार्च से कोलकाता में चल रहा है। पता चला है कि वह बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। हालांकि, उनकी चोट की असल वजह अभी साफ नहीं है। माना जा रहा है कि सीओई से फ्रेंचाइजी की खिलाड़ी के बारे में कुछ बातचीत हुई है। वह आईपीएल से बाहर हो गए हैं, पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं।’

KKR का गेंदबाज़ी संकट — IPL 2026 सीजन शुरू होने से पहले ही दो तेज गेंदबाज बाहर ⚠️ हर्षित राणा के बाद अब आकाशदीप भी पूरे सीजन से बाहर चोटिल खिलाड़ी बाहर आकाशदीप उम्र: 29 वर्ष · बंगाल · KKR ने ₹1 करोड़ में खरीदा

बेंगलुरु CoE में रिहैबिलिटेशन जारी, चोट की वजह अज्ञात पूरे सीजन से बाहर बाहर हर्षित राणा 18 मार्च से चल रहे KKR कैंप से अनुपस्थित सीजन से बाहर प्रतीक्षा मथीसा पथिराना फिटनेस क्लीयरेंस का इंतज़ार अनिश्चित आकाशदीप का IPL रिकॉर्ड (2022–2025) 4 सीज़न 14 कुल मैच 10 विकेट संभावित विकल्प (ट्रायल दे चुके हैं) सिमरजीत सिंह तेज गेंदबाज संदीप वारियर तेज गेंदबाज केएम आसिफ तेज़ गेंदबाज़ KKR का पहला मैच 29 मार्च — मुंबई इंडियंस के खिलाफ जनसत्ता InfoGenIE

चोट से प्रभावित आकाशदीप का करियर

आकाशदीप का करियर चोट से प्रभावित रहा है। 2022 में आईपीएए में डेब्यू करने के बाद से चार सीजन में उन्होंने सिर्फ 14 मैच खेले हैं। उन्होंने 10 विकेट लिए हैं। पिछले आईपीएल में वह लखनऊ सुपरजायंट्स का हिस्सा थे, जिन्होंने 2025 की नीलामी में उन्हें 8 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन एक सीजन के बाद ही उन्हें रिलीज कर दिया था।

29 मार्च को केकेआर का पहला मैच

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए विकल्प की बात करें तो सिमरजीत सिंह, संदीप वारियर और केएम आसिफ जैसे विकल्प हैं। तीनों तेज गेंदबाजों ने बीते दिनों ट्रायल दिया था। आईपीएल 2026 में केकेआर को पहला मैच 29 मार्च को मुंबई इंडियंस से होगा।

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