इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2021 का सीजन कोरोना के कारण बीच में ही रोक दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी आ रही है कि इस सीजन के बचे हुए मुकाबलों का लेग 19 सितंबर से शुरू हो जाएगा। सूत्रों की मानें तो पहला मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी चेन्नई सुपरकिंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा और ये मुकाबला दुबई में होगा।

आपको बता दें आईपीएल 2021 के बचे हुए 31 मुकाबले दुबई, अबु धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। दूसरे लेग का पहला मुकाबला दुबई में होगा और इस सीजन का फाइनल 15 अक्टूबर को खेला जाएगा।

10 अक्टूबर को दुबई में इस लीग का पहला क्वालीफायर खेला जाएगा तो शारजाह में क्रमश: 11 और 13 अक्टूबर को एलिमिनेटर और दूसरा क्वालीफायर होगा।

The remaining 31 matches will be played at three venues — Dubai, Abu Dhabi and Sharjah — with Dubai set to host the final on October 15.https://t.co/EENwsA9hx5

— Express Sports (@IExpressSports) July 25, 2021