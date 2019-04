IPL 2019 KKR vs DC: पिछले साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषब पंत का नाम ‘बेबीसिटर’ पड़ गया था। इस सीरीज के दौरान ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने उन्हें बेबीसिटर कह के स्लेज किया था जिसके बाद पंत ने टिम की पत्नी और बच्चों के साथ तस्वीर खिचाई थी। पंत का बेबीसिटर वाला रूप एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए आईपीएल मैच के बाद दिखा। मैच के बाद पंत दिल्ली के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के बेटे ज़ोरावर के साथ खेलते नजर आए। इस दौरान पंत ने ज़ोरावर की ऐसी बेबी सिटिंग की जिसे देख हर कोई लोटपोट हो जाएगा।

मैच के बाद पंत और ज़ोरावर मैदान पर खेल रहे थे। पंत ने ज़ोरावर को एक कपड़े से बांध कर गोल-गोल घुमाया। इतना ही नहीं इस दौरान ज़ोरावर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और वे अपने आप को छुड़ाने में कामियाब भी हुए। लेकिन तभी पंत ने उन्हें फिर पकड़ लिया और इस बार उन्हें ज्यादा जोर से घुमाया और जमीन पर लिटा दिया। पंत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुछ ही समय में इस वीडियो को 50 हज़ार से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। इतना ही नहीं इस वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है “अगली बार पंत को किसी की बबीसीटिंग करने मत बोलना।”

