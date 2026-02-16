जाम्बिया के लुसाका में 26 वर्षीय जुलु वायलेट एक घरेलू सहायिका के तौर पर काम करती थी। ये कमाई महज 40 डॉलर की ही थी। उसे साल 2024 में कोर्ट ने अवैध तरीके से गर्भपात कराने के मामले में कोर्ट ने 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। अदालत में उसने अपनी पैरवी खुद की थी, उसे कानून और अपने बयानों के परिणामों की समझ नहीं थी, नतीजा ये कि वो अपना केस हार गई थी। अब उसने अपने संघर्षों की कहानी शेयर की है।

वायलेट ज़ुलु का कहना है कि उसे हर कदम पर हार का सामना करना पड़ा। पहले उस साथी ने साथ छोड़ दिया जिसने उसे गर्भवती किया, फिर उस स्वास्थ्य सेवा ने जिसने उसे कानूनी गर्भपात से मना कर दिया, और अंत में उस न्याय प्रणाली ने जिसने उसे खुद ही गर्भपात करने के जुर्म में अधिकतम सुरक्षा वाली जेल भेज दिया।

गरीबी और मजबूरी की दास्तां

वायलेट ने बताया कि जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है, तो वह पहले एक सरकारी क्लिनिक गई। नियम के मुताबिक वहां उसे सलाह या सेवा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसे वहां से भगा दिया गया। इसके बाद उसने एक निजी फार्मेसी से संपर्क किया, जहां गर्भपात की दवाओं के लिए 800 ज़ाम्बियाई क्वाचा ($43) मांगे गए, ये उसकी पूरे महीने की तनख्वाह थी।

अपने दो छोटे बेटों का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रही वायलेट के पास इतने पैसे नहीं थे। हताशा में उसने एक ‘हर्बल काढ़ा’ पिया जिसे गर्भपात के लिए जाना जाता है। उसने कहा,”मैं गर्भपात नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर की परिस्थितियों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि तीसरे बच्चे के आने से मेरे बेटों के मुंह का निवाला और कम हो जाए।”

न्यायपालिका की विफलता

वायलेट ने आठवीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया था। अदालत में उसे मुफ्त कानूनी सहायता (Legal Counsel) तक नहीं दी गई। कानून की जानकारी न होने के कारण उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, यह सोचकर कि उसे शायद सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। उसने लगभग दो साल जेल में बिताए, जिस दौरान वह अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकी।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों के हस्तक्षेप और अपील के बाद पिछले महीने उसे रिहा कर दिया गया। एक्टिविस्ट्स का कहना है कि वायलेट उन हज़ारों अफ्रीकी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो कानूनी बाधाओं और सामाजिक कलंक के कारण खतरनाक फैसले लेने पर मजबूर होती हैं।

कैसा है जाम्बिया का कानून

ज़ाम्बिया के कानून में गर्भपात कुछ परिस्थितियों में ही वैध है, विशेषकर तब जब मौजूदा बच्चों के स्वास्थ्य या भलाई पर खतरा हो। वायलेट इसके लिए पात्र थी, लेकिन सरकारी तंत्र ने उसे इसकी जानकारी नहीं दी। धार्मिक प्रभाव की बात करें तो ज़ाम्बिया के संविधान में खुद को एक ईसाई देश बताया गया है, जिससे गर्भपात को लेकर सामाजिक और धार्मिक कट्टरता बनी रहती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, अफ्रीका में लगभग 75% गर्भपात असुरक्षित तरीके से किए जाते हैं। इसके अलावा एक अहम पहलू जानकारी का अभाव है। सरकारी स्वास्थ्य प्रणालियों में गर्भपात सेवाओं का विज्ञापन नहीं किया जाता, जिससे गरीब महिलाएं अनजान रहती हैं।

अब कहां हैं वायलेट

जेल से छूटने के बाद वायलेट अब अपने माता-पिता और बच्चों के साथ एक छोटे से दो कमरों के घर में रह रही है, जहां नल के पानी जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं है। वह एक बार फिर काम की तलाश कर रही है ताकि अपने बेटों का भविष्य संवार सके। उसका मामला अब ज़ाम्बिया में एक राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया है कि क्या सरकार को नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति शिक्षित करना चाहिए, ताकि वायलेट जैसा हश्र किसी और का न हो।