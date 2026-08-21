यमन और सोमालिया के समुद्री इलाकों में समुद्री लुटेरों ने दो व्यावसायिक जहाज हाईजैक कर लिए हैं। इन दोनों घटनाओं में कुल 22 भारतीय नागरिक सवार थे। यमन के पास हाईजैक किए गए जहाज पर 16 भारतीय, जबकि सोमालिया के तट के पास कब्जे में लिए गए जहाज पर छह भारतीय मौजूद थे। इन घटनाओं से अफ्रीका के सींग के आसपास समुद्री लूट का खतरा एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है।

यमन के पास 16 भारतीयों वाला जहाज कब्जे में

यमन के पास खाड़ी-ए-अदन में एरिट्रिया के झंडे वाले तेल उत्पाद टैंकर एमटी सिबू-1 को छह हथियारबंद समुद्री लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया। जहाज पर कुल 20 लोग सवार थे, जिनमें 16 भारतीय शामिल हैं। चालक दल में एक सीरियाई, एक सूडानी और एक इराकी नागरिक भी है। एक अन्य सदस्य की नागरिकता की अभी पुष्टि नहीं हुई है।

समुद्री प्रशासन की ओर से तैयार रिपोर्ट में शुरुआती तौर पर सभी 20 लोगों के सुरक्षित होने की जानकारी दी गई थी। हालांकि, जहाज और उसके चालक दल की ताजा स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी का इंतजार है।

जहाज के कुछ चालक दल के सदस्यों की भर्ती करने वाली एसकेएस कृषि व मरीन सर्विसेज ने संबंधित अधिकारियों को उनके बारे में जानकारी दी है। भर्ती एजेंसी से घटना की रिपोर्ट और आगे की जानकारी नियमित रूप से ऑनलाइन समुद्री दुर्घटना सूचना प्रणाली के जरिए देने को कहा गया है।

सोमालिया के पास छह भारतीय भी फंसे

दूसरी घटना सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास हुई। यहां एमवी लुतुफ नाम के कैमरून के झंडे वाले मालवाहक जहाज को समुद्री लुटेरों ने सोमवार को कब्जे में ले लिया। जहाज में 10 सदस्यीय चालक दल था, जिसमें छह भारतीय शामिल थे।

सोमालिया के एक अधिकारी के मुताबिक, जहाज को पुंटलैंड के आयल जिले में मर्राया के पास समुद्र में कब्जे में लिया गया। इसके बाद लुटेरे जहाज को नुगाल तट की ओर ले गए। जहाज का मालिकाना हक पोलर मूवमेंट शिपिंग के पास बताया गया है।

अधिकारी के अनुसार जहाज पर तुर्किये के मोगादिशु स्थित सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के लिए हथियार, संचार उपकरण और उपग्रह से जुड़े सामान मौजूद थे। चालक दल में छह भारतीयों के अलावा तुर्किये और जॉर्जिया का एक-एक नागरिक तथा सर्बिया के दो सुरक्षा कर्मचारी थे।

बताया जा रहा है कि आठ समुद्री लुटेरों ने जहाज पर कब्जा किया। उन्हें उस समूह से जुड़ा माना जा रहा है जिसने 26 अप्रैल को एमवी स्वार्ड नाम के जहाज का अपहरण किया था।

हमले में चार लोगों की मौत की सूचना

सोमालियाई अधिकारी के अनुसार, मंगलवार को दो लोगों को लेकर एक छोटी नाव लुतुफ के पास पहुंची थी। नाव से समुद्री लुटेरों के लिए ‘खत’ नाम का नशीला पदार्थ लाया गया। नाव के वापस लौटने के बाद इलाके में हवाई हमला हुआ, जिसमें चार लोगों की मौत और दो के घायल होने की सूचना है।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि हमला किसने किया और मारे गए लोग समुद्री लुटेरों के समूह से जुड़े थे या नहीं। जहाज, उसके चालक दल और उसमें मौजूद सामान की मौजूदा स्थिति भी अभी साफ नहीं है। तुर्किये की ओर से इस घटना पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

इस तरह दोनों घटनाओं को मिलाकर कुल 22 भारतीय समुद्री यात्रियों के इन दो अपहृत जहाजों पर सवार होने की पुष्टि होती है – 16 भारतीय सिबू-1 पर और छह भारतीय लुतुफ पर।

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