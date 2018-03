तस्वीर शेयर कर तस्लीमा का आरोप- कुरान में छिपाकर ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे रोहिंग्या

बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक तस्वीर शेयर कर बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगाया है। तस्लीमा नसरी ने कहा है कि इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेखिका ने कहा है कि इन लोगों ने याबा, जिसे मैडनेस ड्रग कहा जाता है की तस्करी के लिए पवित्र कुरान का इस्तेमाल किया। तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट किया, “बांग्लादेश में 3 रोहिंग्या गिरफ्तार किये गये हैं, इन लोगों ने अपने पवित्र कुरान का इस्तमाल याबा की तस्करी के लिए किया जिसे मैडनेस ड्रग भी कहा जाता है।” तस्लीमा नसरीन ने गिरफ्तार किये लोगों की तस्वीरें शेयर की है। इस तस्वीर में तीन लोग दिख रहे हैं, उनके पीछे बांग्लादेश के 6 सुरक्षा बल खड़े हैं। सामने एक टेबल पर ड्रग्स के पैकेट्स रख हुए हैं। बता दें कि म्यांमार से आए लगभग 6 लाख रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त बांग्लादेश में रह रहे हैं। इन पर कई बार अवैध गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगता रहता है।

3 Rohingyas are arrested in Bangladesh. They used their holy Koran to smuggle Yaba, the madness drug. pic.twitter.com/zTGixI1AJT

— taslima nasreen (@taslimanasreen) March 15, 2018