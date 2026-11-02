दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनकी पहचान उनकी दौलत और अनोखी परंपराओं से होती है। सऊदी अरब भी ऐसा ही एक देश है। पश्चिमी एशिया में स्थित सऊदी अरब तेल के विशाल भंडार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। लेकिन इस देश की पहचान सिर्फ तेल और पैसे तक सीमित नहीं है। यहां ऊंटों का भी खास महत्व है और ऊंट पालने वाले लोगों को समाज में काफी सम्मान मिलता है।

सऊदी अरब क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का पांचवां और दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 21.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। देश का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रेतीले रेगिस्तान से घिरा है। यहां नदियां और घने जंगल बहुत कम हैं। इसके बावजूद प्राकृतिक संसाधनों के मामले में यह दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल है।

तेल के भंडार से चलती है देश की अर्थव्यवस्था

सऊदी अरब को दुनिया में काले सोने (black gold) यानी कच्चे तेल के बड़े भंडार के लिए जाना जाता है। यहां दुनिया के कुल तेल भंडार का करीब 18 फीसदी हिस्सा होने का दावा किया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की अहम भूमिका है।

साल 1932 में सऊदी अरब एक स्वतंत्र देश बना था। इसके छह साल बाद 1938 में दम्माम इलाके में तेल का पहला कुआं मिला। इसकी गहराई करीब 1440 मीटर थी। इस खोज ने देश की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी।

घवार तेल क्षेत्र से निकलता है लाखों बैरल तेल

सऊदी अरब का घवार (Ghawar) तेल क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल क्षेत्रों में गिना जाता है। इसकी खोज 1948 में हुई थी। यह जमीन के नीचे करीब 280 किलोमीटर तक फैला हुआ है।

सऊदी अरामको के आंकड़ों के मुताबिक, इस तेल क्षेत्र में करीब 58 अरब बैरल तेल का भंडार है। इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन लगभग 38 लाख बैरल कच्चा तेल बताई जाती है। एक बैरल में करीब 159 लीटर तेल होता है।

सऊदी अरब में ऊंट पालने वालों का खास रुतबा

सऊदी अरब में ऊंट सिर्फ परिवहन या सामान ढोने का साधन नहीं हैं बल्कि यहां की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा हैं। ऊंट को देश का राष्ट्रीय पशु भी माना जाता है। यहां ऊंट पालना प्रतिष्ठा और संपन्नता से जुड़ा हुआ है।

देश में ऊंटों की दौड़ भी काफी लोकप्रिय है। यहां आयोजित होने वाली मशहूर ऊंट दौड़ करीब 19 किलोमीटर लंबी होती है जिसमें लगभग 2,000 ऊंट हिस्सा लेते हैं। ऊंटों की नस्ल, उनकी खूबसूरती और उनकी कीमत के आधार पर भी उनका खास महत्व है।

सऊदी अरब के कुछ अनोखे कानून और परंपराएं

सऊदी अरब में कई ऐसे नियम और परंपराएं हैं जो इसे दूसरे देशों से अलग बनाती हैं।

राष्ट्रीय ध्वज का नियम: सऊदी अरब के झंडे पर कुरान की आयत लिखी है। इसी वजह से इसे आधा झुकाकर फहराने की अनुमति नहीं है।

दुनिया का सबसे ऊंचा झंडा: जेद्दा में करीब 560 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है जिसे दुनिया के सबसे ऊंचे झंडों में गिना जाता है।

सजा का प्रावधान: सऊदी अरब की न्याय व्यवस्था में कुछ गंभीर अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। कुछ मामलों में सिर कलम करके मौत की सजा देने की परंपरा भी रही है।

ट्रैफिक नियम: यहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

तेल के विशाल भंडार, रेगिस्तानी जीवन, ऊंटों से जुड़ी परंपराएं और सख्त कानून सऊदी अरब को दुनिया के सबसे अलग देशों में शामिल करते हैं।