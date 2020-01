वैज्ञानिकों ने कभी नहीं देखी सूर्य की ऐसी तस्वीर, उबलते पॉपकॉर्न की तरह दिख रही सूरज की सतह

खगोलविदों ने बुधवार को एक तस्वीर जारी की और कहा कि यह हमारे सूर्य की सतह पर ली गई अब तक की सबसे विस्तृत तस्वीर हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार यह अमेरिका के हवाई द्वीप में नए ब्रांड डैनियल के इनौये सोलर टेलीस्कोप के माध्यम से देखा गया है। इसमें देखा जा सकता है कि सूर्य पॉपकॉर्न के उबलते हुए बर्तन की तरह दिख रहा है। एक पीले गोले की तरह दिख रहा है। यह दूरबीन दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन मानी जाती है।

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, नए जारी किए गए चित्र प्लाज्मा दिखता है जो सूर्य को ढंके हुए है और उबलता हुआ प्रतीत होता है। नेशनल सायंस फाउंडेशन डॉयरेक्टर फ्रांस कोर्डोवा कहते हैं, “चूंकि एनएसएफ (नेशनल साइंस फाउंडेशन) ने जमीन पर स्थित इस टेलीस्कोप पर काम करना शुरू किया है, इसलिए हमें पहली तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम हम तस्वीरें और वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे सूर्य के बारे में और अधिक पता चलेगा। यह सौर सतह की अब तक की सबसे हाई रिजॉल्यूशन की तस्वीरें हैं। पहले हमें लगता था कि वह एक उज्ज्वल बिंदु-ढांचे की तरह दिखती है लेकिन अब वह कई छोटी-छोटी संरचनाओं में नजर आ रही है।”

उन्होंने आगे कहा, “एनएसएफ के इनौये सोलर टेलीस्कोप सूर्य के कोरोना के भीतर चुंबकीय क्षेत्रों का नक्शा बनाने में सक्षम होंगे, जहां सौर विस्फोट होते हैं। ये सौर विस्फोट पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यह टेलीस्कोप अंतरिक्ष मौसम के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाएगा। पूर्वानुमानकर्ताओं को सौर तूफानों की बेहतर भविष्यवाणी करने में मदद करेगा।”

The NSF’s Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona – no total solar eclipse required.

More: https://t.co/UsOrXJHaY1 #SolarVision2020 pic.twitter.com/DO0vf9ZzKC

— National Science Foundation (@NSF) January 29, 2020