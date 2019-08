सोशल मीडिया पर आजकल पोस्ट काफी तेजी से वायरल होती है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए लोग अपने इमोशन और फीलिंग्स जाहिर करते हैं। ऐसे में वहां मौजूद यूजर्स अक्सर पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते है कुछ ऐसा ही हो रही है न्यू यॉर्क की एक महिला की पोस्ट पर जहां लोग उसके कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की तारीफ कर रहे हैं।

दरअसल इस महिला ने ट्रेन के अंदर अपने फोन का कैमरा ऑन किया और ग्लैमरस पोज देने लगी जिसके बाद सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर इस लड़की के कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं।

जैसिका जॉर्ज नाम की इस महिला की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जब यह लड़की फोन के कैमरे से फोटो क्लिक कर रही होती है तो इस महिला के साथी ने इसकी वीडियो बना ली। बेन येर ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर की है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कापी व्यूज मिले हैं।

This woman giving it ALL to the selfie cam on the train is SENDING ME pic.twitter.com/i3JoSPKj3I

— Ben Yahr (@benyahr) August 17, 2019