एक महिला ने बाजार से गोभी खरीदी और फिर उसमें से निकल आया मेंढक। जी हां, यह सच्ची घटना है यूके की। ‘ डेली मेल’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक शीवॉगन टॉलपट ने सुपर मार्केट से बंद गोभी खरीदी। लेकिन घर आकर जब उन्होंने बंद गोभी को अपने थैले से निकाला तो उसमें मेंढक देख कर वो चौंक गईं। इस महिला ने तुरंत सुपर मार्केट के कर्मचारियों को इस बारे में सूचित किया। उन्होंने दावा किया कि यह कोई पहली बार नहीं है जब मार्केट से सामान खरीदने पर ऐसी कोई चीज निकली हो।इस महिला ने इस घटना के बारे में सोशल साइट ट्विटर पर ट्वीट कर बतलाया। महिला ने इसका वीडियो भी डाला और पूछा कि क्या करें जब गोभी के अंदर से मेंढक निकले।

महिला के इस ट्वीट पर लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी। कई यूजर्स ने बंद गोभी के अंदर से मेंढक निकलने के वाकये पर मजे भी लेना शुरू कर दिया। एंड्रीव नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘मुफ्त में पालतू मेंढक पाइए’। एक यूजर ने लिखा कि ‘मुझे आशा है कि आप प्रिंस चार्मिंग को अपने बगीचे में छोड़ देंगी। बेहतरीन चीज पाया’। एक यूजर ने लिखा कि ‘एक बार मुझे मेरी रोटी में बाघ मिला था’। जेम्स नाम के एक यूजर ने लिखा कि ‘एक मेंढक सब्जी के अंदर विकसित हो ही नहीं सकता’।जाहिर है ट्विटर पर लोग कई तरह के ट्विट्स कर मजे ले रहे हैं।

फिलहाल विदेश में हुई इस घटना की चर्चा ट्विटर पर खूब हो रही है। लोग सुपरमार्केट पर बिकने वाले सामान को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं तो कई लोग इसपर मजेदार कॉमेन्ट्स भी कर रहे हैं। ट्विटर पर महिला के इस ट्वीट को बढ़िया रेसपॉन्स मिला है। आपको बता दें कि महिला और उसके पति ने बाद मेंढक को अपने घर के पास स्थित एक खुले मैदान में छोड़ दिया है।

What to do when you find a frog in your lettuce?!?!? #YouGetExtraAtAldi pic.twitter.com/EItm2V6NwM

— Shevaughan Tolputt (@Sheloulie) June 30, 2018