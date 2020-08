कुछ ही दिन में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा। इस बीच बहरीन की एक महिला की वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल महिला वीडियो में भगवान गणेश की मूर्ति को तोड़ती नजर आ रही है एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। घटना बहरीन के मानमा के जुफैर इलाके की बतायी जा रही है। वहीं बहरीन सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक महिला दुकानदार पर चिल्ला रही है और वह दुकान से भगवान गणेश की प्रतिमा उठाती है और उन्हें फर्श पर पटक देती है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महिला अरबी में कुछ चीख-चीखकर बोल रही है और बार बार ये कहती सुनाई दे रही है कि ‘यह एक मुस्लिम राष्ट्र है।’ इस वीडियो को लेकर लोग सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना कर रहे हैं।

बहरीन के गृह मंत्रालय ने इस मामले में कार्रवाई की है और ट्वीट कर बताया है कि ‘राजधानी की पुलिस ने महिला के खिलाफ दुकान तोड़ने और एक समुदाय और उसके कर्मकांडों को बदनाम करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की है।’ शाही सलाहकार अहमद अल खलीफा ने भी इस वीडियो की निंदा की है।

Capital Police took legal steps against a woman, 54, for damaging a shop in Juffair and defaming a sect and its rituals, in order to refer her to the Public Prosecution.

