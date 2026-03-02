Israel-Iran War News: ईरान पर अमेरिका और इजरायल का हमला सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से किया था। साथ ही, यह 1979 की इस्लामी क्रांति को पलटने के मकसद से किया गया। उस क्रांति ने धार्मिक राजनीति का एक नया मॉडल तैयार किया, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल दिया , वैश्विक ऊर्जा प्रवाह को उलट दिया और महाशक्तियों के संबंधों की संरचना को ही बदल दिया।

भारत के लिए 1979 की क्रांति और अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप ने क्षेत्रीय राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। इस्लामी गणराज्य का भविष्य अधर में लटका हुआ है, ऐसे में भारत को संभावित परिणामों को अपनी रणनीतिक गणना में शामिल करना होगा। संघर्ष के परिणाम को प्रभावित करने की भारत की क्षमता सीमित है, लेकिन उसे अमेरिका-इजरायल गठबंधन और ईरान के बीच टकराव के दूरगामी प्रभावों के लिए तैयार रहना होगा।

खामेनेई की हत्या के बाद उठते हैं दो अहम सवाल

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या से दो अहम सवाल उठते हैं, इस्लामी राज्य की मजबूती और तेहरान में अमेरिका समर्थित या अमेरिका के अनुकूल नई सरकार के गठन की संभावना। इस्लामी गणराज्य का पतन ये दोनों ही बातें आने वाले सालों में क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति को प्रभावित करेंगी।

दशकों से चले आ रहे शासन के कठोर आंतरिक दमन और इसके प्रति जनता की गहरी घृणा किसी से छिपी नहीं है। सदी की शुरुआत से लेकर अब तक ईरान में लगभग हर पांच साल में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इनमें दिसंबर और जनवरी में हुए बड़े प्रदर्शन भी शामिल हैं। फिर भी, हर विद्रोह को इस्लामिक स्टेट के सुरक्षा तंत्र ने कुचल दिया।

लेकिन इस इतिहास का यह मतलब नहीं है कि शासन के विरोधी अब सड़कों पर उतरकर सत्ता हथिया सकते हैं। अगले चरण में इस्लामी गणराज्य के समर्थकों का लामबंदी देखने को मिल सकती है, जबकि इसके विरोधी परिवर्तनकारी बदलावों के लिए दबाव डालेंगे। फिलहाल, हिंसा और दबाव के साधन पुराने सत्ताधारियों के हाथों में ही केंद्रित हैं। बाहरी हस्तक्षेप इस एकाधिकार को कितना कमजोर कर सकता है, यही तेहरान की राजनीतिक दिशा तय करेगा।

क्या है इस्लामी क्रांति की धार्मिक शासन की संरचना

इस संकट की जड़ में 1979 की क्रांति द्वारा बनी धार्मिक शासन की अनूठी संरचना है। सत्ता एक सर्वोच्च नेता के हाथों में है। एक धर्मगुरु जो पूर्ण धार्मिक और राजनीतिक अधिकार रखता है। ईरान के कई धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों ने इस धार्मिक शासन प्रणाली का विरोध किया है, लेकिन खामेनेई ने सभी चुनौतियों को दबा दिया और पूर्ण नियंत्रण कर लिया। अहम सवाल यह है कि क्या उनका उत्तराधिकारी इस व्यवस्था को कायम रख पाएगा।

इतिहास गवाह है कि कठोर राजनीतिक व्यवस्थाएं भी आखिरकार बदल जाती हैं, हालांकि जरूरी नहीं कि शांतिपूर्ण ढंग से। आगे क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इस्लामी राज्य खामेनेई के बाद एकजुटता बनाए रख सकता है और क्या अमेरिका और इजरायल राज्य को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रही घरेलू ताकतों को प्रभावी ढंग से समर्थन दे सकते हैं।

ईरान में इस्लामी क्रांति महज एक राष्ट्रीय परियोजना से कहीं ज्यादा थी, इसका उद्देश्य अपनी क्रांतिकारी इस्लामी विचारधारा को पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाना था। सभी प्रमुख क्रांतियां सार्वभौमिकता का दावा करती हैं, लेकिन अंततः उनमें से ज्यादातर विचारधारा के बजाय राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देती हैं। समय के साथ उद्देश्य की अपेक्षा देश सर्वोपरि हो जाता है। लेकिन ईरान एक अपवाद था।

तेहरान ने अरब देशों की तुलना में फिलिस्तीनी मुद्दे को ज्यादा आक्रामक रूप से आगे बढ़ाकर और खुद को इजरायल और अमेरिका के एक कट्टरपंथी प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित करके एक स्थायी क्रांति को कायम रखने की कोशिश की है। इस रुख ने न केवल वाशिंगटन और तेल अवीव को चिंतित किया, बल्कि तेहरान के क्रांतिकारी गणतंत्रवाद और पूरे क्षेत्र में शिया अल्पसंख्यकों के उसके लामबंदी से भयभीत रूढ़िवादी अरब शासकों को भी चिंतित कर दिया। यह तथ्य कि आज मध्य पूर्व की कुछ ही सरकारें ईरान के साथ खड़ी होने को तैयार हैं, इस्लामी गणराज्य के अलगाव को उजागर करता है।

खाड़ी अरब देश भी तेहरान के खिलाफ एकजुट

खाड़ी अरब देशों ने, जिन्होंने शुरू में ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल के टकराव में तटस्थता की घोषणा की थी, अब तेहरान के खिलाफ एकजुट हो गए हैं क्योंकि ईरानी मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी के नागरिक बुनियादी ढांचे दोनों को निशाना बना रही हैं।

ईरान के पक्ष में अरब जनता की बहुत चर्चा हुई है, लेकिन क्षेत्रीय कूटनीति की क्रूर दुनिया में, अरब जनता की भावना ने रणनीतिक परिणामों को शायद ही कभी प्रभावित किया है। निर्णायक क्षेत्र आज भी ईरानी जनता ही है, विशेष रूप से शहरी आबादी जो शासन की पकड़ को ढीला करने और ज्यादा खुले, भले ही पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष न हो, भविष्य के लिए प्रयासरत है।

क्षेत्रीय स्तर पर इसके प्रभाव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। 1980 के दशक में, ईरान की क्रांतिकारी सक्रियता के दबाव में, अरब सरकारों ने देश में कट्टरपंथी ताकतों को समर्थन दिया और विदेशों में उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी ने पूरे क्षेत्र और उससे परे इस्लामी कट्टरपंथ के विस्फोट को बढ़ावा दिया।

ईरान ने अपने प्रतिरोध को और मजबूत किया और व्यापक प्रतिबंधों और अमेरिकी दुश्मनी का सामना करते हुए भी अपनी स्थिति बनाए रखी, जिससे अरब शासकों के बीच उसकी खतरे की आशंका और गहरी हो गई। इसके परिणामस्वरूप, इजरायल के साथ सुलह और अमेरिका के साथ घनिष्ठ सुरक्षा सहयोग के लिए प्रोत्साहन और भी मजबूत हुए।

1979 की क्रांति ने तेल संकट को भी जन्म दिया

1979 की क्रांति ने 1980 के तेल संकट को भी जन्म दिया और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को नया स्वरूप दिया। आज का संकट एक बार फिर तेल से जुड़ा है। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोकार्बन भंडारों में से कुछ हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ता संघर्ष पहले से ही कीमतों को बढ़ा रहा है। अगर तेहरान में एक नई सरकार उभरती है और दुनिया के साथ कम टकराव वाली होती है तो प्रतिबंधों को हटाने से ईरानी तेल वैश्विक बाजारों में वापस आ सकता है, जिससे ऊर्जा की कीमतें कम हो सकती हैं।

ऐसा परिणाम दिल्ली के लिए निश्चित रूप से स्वागत योग्य होगा। अमेरिका, इजरायल और खाड़ी अरब देशों के साथ ईरान के टकराव के कारण इन दशकों में भारत और ईरान के बीच स्वाभाविक तालमेल का लाभ नहीं उठाया जा सका है। विश्व के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने वाला ईरान भारत के लिए एक बेहतरीन साझेदार साबित होगा।

1979 से पहले, ईरान सऊदी अरब के साथ-साथ मिडिल ईस्ट में वाशिंगटन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक था। अगर इस्लामी गणराज्य का तख्तापलट हो जाता है और उसके बाद आने वाली सरकार अमेरिका और इजरायल के साथ अधिक निकटता से जुड़ जाती है, तो इस क्षेत्र की भू-राजनीति में गहरा बदलाव आएगा।

तेहरान में सत्ता परिवर्तन मॉस्को और चीन के लिए बड़ा झटका होगा

मिडिल ईस्ट से परे, तेहरान का भाग्य महाशक्ति प्रतिस्पर्धा को आकार देगा। अमेरिका का सामना करते हुए, इस्लामी गणराज्य रूस और चीन के लिए आर्थिक, रणनीतिक और संस्थागत रूप से एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया। ईरान ब्रिक्स प्लस का हिस्सा बन गया और शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हो गया, जिससे वह एक ऐसे यूरेशियाई ढांचे में मजबूती से जुड़ गया जिसने पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला किया। इसलिए, तेहरान में सत्ता परिवर्तन मॉस्को और बीजिंग के लिए एक बड़ा झटका होगा और वाशिंगटन के साथ प्रतिस्पर्धा में उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी।

आधुनिक युग में 1979 में ईरान में हुए इस्लामी विद्रोह जितनी महत्वपूर्ण क्रांति शायद ही कोई हुई हो। इसे पलटने के लिए चल रहा प्रयास भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा न केवल मध्य पूर्व के लिए, बल्कि भारत सहित व्यापक विश्व के लिए भी। आने वाले हफ्तों में राजनीतिक सीमाएं फिर से निर्धारित हो सकती हैं, ऊर्जा बाजारों का स्वरूप बदल सकता है और महाशक्तियों के गठबंधनों का तर्क भी बदल सकता है। भारत के लिए चुनौती इन घटनाक्रमों को प्रभावित करने की नहीं, बल्कि इनके प्रभाव के लिए तैयार रहने की है। तेहरान में जो भी होगा, उसका असर भारत के क्षेत्र और उस वैश्विक परिदृश्य पर दूरगामी होगा जिसमें भारत को अपना भविष्य तलाशना होगा।

