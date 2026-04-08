यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने क्रीमिया में रूस के तेल टर्मिनल पर हमला किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, रॉबर्ट ब्रोवडी ने टेलीग्राम ऐप पर बताया कि यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया के फियोदोसिया स्थित सबसे बड़े समुद्री तेल टर्मिनल पर हमला किया।

रिपोर्ट के अनुसार, यह टर्मिनल क्रीमिया में मौजूद रूसी सैनिकों को तेल सप्लाई करने में अहम भूमिका निभाता है। यूक्रेन ने हाल के समय में रूसी तेल के बुनियादी ढांचा हमले बढ़ाए हैं। तमाम अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहा रूस यूक्रेन युद्ध को जारी रखने के लिए ऊर्जा से होने वाली आय पर बहुत अधिक निर्भर है।

रूस ने यूक्रेन की डेन्यूब नदी पर बने पोर्ट को पहुंचाया नकुसान

दूसरी तरफ रूस ने भी बीती रात यूक्रेन के नदी डेन्यूब पर बने देश के सबसे बड़े पोर्ट को नुकसान पहुंचाया। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने पोर्ट के बुनियादी ढांचे और एक नागरिक जहाज को नुकसान पहुंचाया है।

यूक्रेन के ड्रोन हमले: रूस के तेल ढांचे पर कब-कब वार और कितना नुकसान जनवरी से अप्रैल तक प्रमुख घटनाएं और असर टाइमलाइन: कब-कब हमले हुए Afipsky रिफाइनरी में ड्रोन हमले से आग Volgograd रिफाइनरी पूरी तरह बंद, प्रमुख यूनिट प्रभावित Ukhta रिफाइनरी में आग, एक-तिहाई क्षमता प्रभावित Ilsky रिफाइनरी में आग, निर्यात प्रभावित Saratov रिफाइनरी का मुख्य डिस्टिलेशन यूनिट बंद Kirishi रिफाइनरी बंद, आंशिक बहाली की तैयारी NORSI रिफाइनरी पर हमला, संचालन पूरी तरह रुका Ufa और Ust-Luga प्रोसेसिंग प्लांट पर हमले, गैस कंडेनसेट प्रोसेसिंग और निर्यात रुका हमलों का असर 8+ प्रमुख रिफाइनरी प्रभावित 30-60% कुछ प्लांट्स की क्षमता घटी 40% Primorsk पोर्ट स्टोरेज नुकसान • NORSI जैसे बड़े गैसोलीन उत्पादक प्लांट बंद होने से ईंधन सप्लाई पर असर • Ust-Luga से नाफ्था और अन्य उत्पादों का निर्यात रुका • Novorossiysk और Primorsk जैसे प्रमुख निर्यात पोर्ट प्रभावित • पाइपलाइन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान • कुछ अंतरराष्ट्रीय सप्लाई (जैसे Tengiz) पर तत्काल असर नहीं स्रोत: Reuters रिपोर्ट Jansatta InfoGenIE Copy HTML HTML + CSS Copied to Clipboard

यूक्रेन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है डेन्यूब नदी पर बना इज्मेल पोर्ट?

साल 2022 में जब रूस ने ओडेसा क्षेत्र में यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट्स की नाकेबंदी कर दी थी। तब यूक्रेन ने डेन्यूब नदी पर बने अपने पोर्ट इज्मेल का आयात और निर्यात के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया। 2023 में पोर्ट्स की नाकेबंदी हटने के बाद डेन्यूब पर बने पोर्ट्स के जरिए ही यूक्रेन को विस्फोटक और ईंधन का सामान मिल रहा है।

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मेरिका ने रूस के एक तेल टैंकर को सीज कर दिया। अमेरिका द्वारा जब्त किए गए रूसी तेल टैंकर ‘मेरिनेरा’ के चालक दल के सदस्यों में तीन भारतीय भी शामिल हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।