रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने सोमवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मतदान कराने की मांग की। इस कदम से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रिमंडल के सबसे चर्चित नेताओं में शामिल हेगसेथ के समर्थन की असली स्थिति सामने आ सकती है।

खास बात यह है कि मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को मिली बड़ी हार के बाद यह मामला सामने आया है। महाभियोग की इस मांग को डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ-साथ रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं, हेगसेथ ने महाभियोग की संभावना को लेकर कहा है कि उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है।

थॉमस मैसी पीट हेगसेथ के खिलाफ क्यों कर रहे हैं महाभियोग की मांग?

थॉमस मैसी ने यह प्रस्ताव उस समय पेश किया, जब चुनावों के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का पहला सत्र शुरू हुआ। इस प्रस्ताव का मुख्य मुद्दा ईरान युद्ध है। इसमें यमन और वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियानों में भी हेगसेथ की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।

मैसी ने आरोप लगाया कि हेगसेथ ने युद्ध शुरू करने के लिए गैरकानूनी आदेशों को लागू करके अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग किया। उनके मुताबिक, रक्षा मंत्री के ये कदम गंभीर अपराध और पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने कहा कि पेंटागन का नेतृत्व करने के दौरान हेगसेथ ने जो काम किए हैं, वे महाभियोग चलाने के लिए पर्याप्त हैं।