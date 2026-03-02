Israel-Iran War: अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया? इस सवाल को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ईरान “कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके”। उन्होंने दावा किया कि पहले के हमलों ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को “नष्ट” कर दिया था, लेकिन इस सप्ताह उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान इसे फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पहले आकलन किया था कि ईरान ने 2003 में एक हथियार कार्यक्रम रोक दिया था, हालांकि यूरेनियम संवर्धन के स्तर को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

ट्रंप ने मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ते खतरे के रूप में बताया

अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन और बाद के एक वीडियो संदेश में ट्रंप ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम में हुई प्रगति की ओर इशारा करते हुए आरोप लगाया कि तेहरान लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर रहा है जो यूरोप, विदेशों में तैनात अमेरिकी सैनिकों और संभावित रूप से अमेरिकी धरती को भी खतरा पहुंचा सकती हैं। उन्होंने कोई विस्तृत सबूत नहीं दिया, हालांकि ईरानी सरकारी मीडिया ने लंबी दूरी की प्रणालियों पर प्रगति का दावा किया है।

ईरान और उसके सहयोगियों से खतरों को खत्म करना

ट्रंप ने कहा कि हमलों का उद्देश्य अमेरिकियों और अमेरिकी सहयोगियों के लिए “आसन्न खतरों” को खत्म करना था। उन्होंने तेहरान में 1979 के अमेरिकी दूतावास बंधक संकट और बेरूत में 1983 के अमेरिकी मरीन बैरक पर बमबारी सहित अतीत के हमलों का हवाला दिया, साथ ही 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमले के बाद हमास को ईरान के समर्थन का भी जिक्र किया।

प्रदर्शनकारियों की मौत के आंकड़ों में विरोधाभास

ट्रंप ने हालिया अशांति में ईरान के नेतृत्व पर “हजारों” प्रदर्शनकारियों की हत्या का आरोप लगाया। अमेरिका स्थित समूह एचआरएएनए ने 7,007 सत्यापित मौतों की सूचना दी है और हजारों अन्य मामलों की समीक्षा की जा रही है, जबकि ईरानी अधिकारियों ने सुरक्षाकर्मियों सहित मृतकों की संख्या 3,117 से कम से कम 5,000 बताई है।

ट्रंप ने विद्रोह का आह्वान किया, हमलों को जारी रखने की कसम खाई

ट्रंप ने कहा कि ईरान के महान गौरवशाली लोगों से अपने देश का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का आह्वान करते हुए ट्रंप ने कहा कि आपकी स्वतंत्रता का समय निकट है। उन्होंने चेतावनी दी कि मध्य पूर्व में शांति प्राप्त करने के लिए अमेरिकी हमले पूरे सप्ताह या जब तक आवश्यक हो जारी रहेंगे।