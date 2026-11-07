अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पिछले दो साल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी रिश्ते बनाने पर काफी जोर दिया था। लेकिन अब अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स का दबदबा बढ़ने से पाकिस्तान और ट्रंप के परिवार व उनके करीबियों के बीच हुए कुछ समझौतों की जांच-पड़ताल हो सकती है। इससे इस्लामाबाद की कूटनीतिक रणनीति पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

हालांकि, पाकिस्तान में इस चुनाव को लेकर हर किसी की चिंता एक जैसी नहीं है। जहां सरकार और सेना को अपने अमेरिकी संपर्कों पर संभावित राजनीतिक दबाव का डर है, वहीं आम लोगों को उम्मीद है कि डेमोक्रेट्स की जीत से अमेरिका की ईरान नीति में बदलाव आ सकता है। इससे पश्चिम एशिया में जारी युद्ध थमने और तेल की कीमतें कम होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के कारण तेल की कीमतों में उछाल आया है। इसका सीधा असर पाकिस्तान जैसे देश पर पड़ रहा है, जो अपनी जरूरत का काफी तेल दूसरे देशों से आयात करता है।

तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान पाकिस्तानी परिवार

पाकिस्तान में आम लोग इस समय महंगाई और बढ़ती तेल कीमतों से परेशान हैं। ईरान के खिलाफ जारी युद्ध ने वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित किया है, जिसका असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और आम परिवारों के बजट पर भी पड़ रहा है।

रॉयटर्स ने अमेरिकी मिडटर्म चुनाव के नतीजों के बाद पाकिस्तान के कई लोगों से बातचीत की। कराची के रहने वाले सज्जाद अली ने कहा कि मौजूदा अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। उनके मुताबिक, जब तक वॉशिंगटन में सरकार नहीं बदलती, तब तक खून-खराबा खत्म होने की उम्मीद कम है। उन्होंने कहा कि लोग शांति, बेहतर अर्थव्यवस्था और तेल की कम कीमतें चाहते हैं।

वहीं, कराची के ही आसिम जफर को उम्मीद है कि चुनावी नतीजों से डोनाल्ड ट्रंप पर कुछ अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम देशों के खिलाफ हो रहे अन्याय को रोकने में मदद मिल सकती है।

ट्रंप के साथ करीबी रिश्ते बनाने पर पाकिस्तान ने लगाया दांव

पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही उनके साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी थी। इस पूरी रणनीति में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहम भूमिका रही। वह वॉशिंगटन में पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली संपर्क के तौर पर उभरे।

ट्रंप कई मौकों पर आसिम मुनीर की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने उन्हें अपना ‘फेवरेट फील्ड मार्शल’ तक कहा है। जून 2025 में दोनों की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात भी काफी चर्चा में रही थी। खास बात यह थी कि इस लंच में पाकिस्तान की ओर से कोई भी नागरिक अधिकारी मौजूद नहीं था। इससे साफ संकेत मिला कि अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिशों में पाकिस्तानी सेना सबसे आगे थी।

पाकिस्तानी सेना के मुताबिक, इस मुलाकात में सुरक्षा के अलावा खनन, ऊर्जा और क्रिप्टोकरेंसी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी।

इसके बाद पाकिस्तान ने ट्रंप की ‘बोर्ड ऑफ पीस’ पहल में शामिल होने का फैसला किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष को खत्म कराने में भूमिका निभाने का श्रेय देते हुए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया था। हालांकि, भारत इस दावे को खारिज करता है कि अमेरिकी मध्यस्थता के कारण दोनों देशों के बीच संघर्ष रुका था।

ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ बना पाकिस्तान

अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को उस समय और अहमियत मिली, जब इस्लामाबाद ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत कराने में भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचाने का काम किया और अप्रैल 2026 में इस्लामाबाद में बातचीत की मेजबानी भी की।

हालांकि, इसके बाद हुआ इस्लामाबाद समझौता ज्यादा समय तक आगे नहीं बढ़ पाया। इससे पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर जो फायदा मिलने की उम्मीद थी, वह भी सीमित रह गया।

दूसरी ओर, अमेरिका के साथ करीबी रिश्तों के बावजूद पाकिस्तान को अब तक आर्थिक मोर्चे पर बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला है। दिसंबर 2025 में अमेरिकी एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ने पाकिस्तान की रेको डिक कॉपर और गोल्ड परियोजना के लिए 1.25 अरब डॉलर की मंजूरी दी थी। लेकिन अमेरिकी ट्रेजरी से 10 अरब डॉलर की अलग वित्तीय सुविधा देने का पाकिस्तान का अनुरोध अब तक लंबित है।

ट्रंप के परिवार और करीबियों से जुड़े समझौतों पर उठ सकते हैं सवाल

पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती उन समझौतों को लेकर है, जिनका संबंध डोनाल्ड ट्रंप के परिवार और उनके करीबी सहयोगियों से है। अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स का नियंत्रण बढ़ने के बाद इन समझौतों की जांच और समीक्षा की मांग उठ सकती है।

इनमें सबसे पहले USD1 स्टेबलकॉइन से जुड़ा समझौता शामिल है। पाकिस्तान ने ट्रंप से जुड़े वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की ओर से जारी इस डिजिटल करेंसी के जरिए भुगतान की संभावनाएं तलाशने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इस करेंसी को भुगतान के लिए अपना लिया है।

इसके अलावा, पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित रूजवेल्ट होटल के पुनर्विकास के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर बातचीत अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने कराई थी।

वहीं, पाकिस्तान ने ड्रोन बनाने वाली कंपनी पावरस (Powerus) से भी सीमित संख्या में ड्रोन खरीदने का ऑर्डर दिया है। इस कंपनी के निवेशकों में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप भी शामिल हैं।

इन सभी समझौतों पर डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली अमेरिकी कांग्रेस में सवाल उठ सकते हैं। खासकर इसलिए क्योंकि इनका संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति के कारोबारी नेटवर्क से है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने किसी भी तरह के हितों के टकराव के आरोपों को खारिज किया है। सितंबर में पावरस से जुड़े सवाल पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने रॉयटर्स से कहा था कि इसमें हितों के टकराव जैसी कोई बात नहीं है।

डेमोक्रेट्स की जीत के बाद पाकिस्तान के पास क्या विकल्प हैं?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की जीत के बावजूद पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनके आधार पर वह दोनों राजनीतिक दलों के साथ अपने रिश्ते बनाए रख सकता है।

अटलांटिक काउंसिल के माइकल कुगेलमैन के मुताबिक, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का सहयोग और ईरान से जुड़े मामलों में उसकी कूटनीतिक भूमिका ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों का समर्थन मिल सकता है।

उनका मानना है कि संदिग्ध कारोबारी समझौतों को लेकर डेमोक्रेट्स पाकिस्तान के बजाय ट्रंप को ज्यादा जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। हालांकि, उन्होंने पाकिस्तान की रणनीति में एक बड़ी कमजोरी की ओर भी इशारा किया।

कुगेलमैन के मुताबिक, पाकिस्तान ने अपनी कूटनीति के बहुत सारे दांव व्हाइट हाउस पर लगा दिए हैं। ऐसे में अब उसके पास डेमोक्रेट्स के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं।

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इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश में 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से कुछ दिन पहले ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की योजना बनाई थी। इस योजना को मोसाद प्रमुख रोमन गोफमैन का समर्थन भी हासिल था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।